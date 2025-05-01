Поезд набирает ход: хоккейный обозреватель дал прогноз на третий матч «Локомотива» в полуфинале

Хоккейный эксперт рассказал, что нужно сделать «Салавату Юлаеву», чтобы победить «Локомотив» Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











1 мая в Уфе пройдет третий матч серии «Салават Юлаев» — «Локомотив» (6+). Напомним, на данный момент счет серии 1:1. Наши коллеги из UFA1.RU узнали у хоккейного обозревателя Азамата Шавлукова, какие шансы на победу у принимающей стороны.

Напомним, в обеих уже прошедших встречах (6+) инициативой владел «Локомотив». Но, если в первой игре «Салавату» хватило концентрации и терпения, чтобы воспользоваться оплошностями хозяев, то во второй уфимцам почти ничего не дали сделать. Правда, в заключительном периоде последней игры «зеленые» оживились и даже дали бой, что обнадеживает.

«Утверждение о том, что гости прямо-таки перетянули нить игры [в третьем периоде] ошибочно, в лучшем случае игра более или менее выровнялась. Иначе как объяснить ровно семь минут без бросков по воротам Даниила Исаева в третьем периоде?» — считает Азамат Шавлуков.

Он настаивает, что у ярославцев больше шансов на победу. Команда Игоря Никитина отлично готова физически. Но, по мнению Шавлукова, и у подопечных Виктора Козлова есть сильные стороны.

«„Салават» не должен терять контроль надолго и должен научиться справляться с давлением. Надо быть бережливыми с шайбой. «Локомотив» — главные душнилы КХЛ, а с их антропометрическими данными и физической подготовленностью рассчитывать на быструю игру и сложные комбинации очень тяжело», — считает Азамат.

Он предполагает, что на матче в Уфе «Салават» попытается начать действовать активнее со старта.

«Если ярославцы поведут в счете и будут владеть инициативой — это уже нокдаун», — уверен обозреватель UFA1.RU. — «Возможно, дома „юлаевцы“ сделают упор на старт и постараются забросить как можно скорее и проще, а дальше — как можно меньше удаляться, как можно больше хотя бы отодвигать игру от своих ворот, если уж не удается оборонять пятак».

Пока уфимские болельщики могут быть довольны: забрать в гостях одну победу у столь грозного соперника дорогого стоит. В самом «Салавате» тоже так считают. Тренер отметил, что в команде есть «определённые моменты», которые ему нравятся, но есть, что улучшить.

«Хороший соперник, мне хорошо было с ними, играли в тело», — сказал защитник клуба Ярослав Цулыгин. — «Но надо действовать увереннее в атаке, забивать больше».