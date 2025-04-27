«Я бегаю, чтобы жрать». Офисный работник скинул больше 30 килограммов — его честная история

Бегун скинул больше 30 килограммов — как ему это удалось Источник: Константин Зайцев / личный архив











Константину Зайцеву из Иркутска 48 лет. Он работает в офисе крупной компании. При росте 174 он весил больше 100 килограммов. Бегать начал под Новый год и к настоящему моменту он весит на 30 килограммов меньше. Корреспондент IRCITY.RU познакомился с бегуном и поговорил с ним о том, как в его жизнь вошел спорт.

Десятый час утра 1 января. Набережная почти безлюдная, неспешно гуляют после новогодней ночи редкие прохожие, осматривают ледяные фигуры. Эту безмятежную картинку нарушает бегун — невысокий мужчина в черном спортивном костюме и красной шапочке. Он поражает окружающих. Устроил пробежку в такое, казалось бы, неурочное для спорта время.

«Поднимаешься на пятый этаж, одышечка появляется»

Бегуна зовут Константин Зайцев. Ему 48 лет, работает в крупной компании. Стандартный рабочий график — с 09:00 до 18:00, причем соблюдать его надо строго: никаких опозданий и ранних уходов. И, несмотря на это, Константин находит время на спорт.

Константин бежит по набережной сразу после Нового года Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»











У Константина есть две цели: он готовится к марафону в Казани, а еще — к заплыву в открытом Байкале в команде во главе с тренером по плаванию на открытой воде. Так что у нашего героя в неделю пять беговых тренировок и четыре — плавательных, и никакие праздники тренировочный процесс нарушить не могут.

Спорт в жизни Константина был не всегда. Даже так: большую часть жизни его не было вообще, исключая детские годы, когда он, как и многие ребята, ходил в секцию, просто чтобы быть занятым. Бегом Константин начал заниматься пять лет назад — так он решил бороться с лишним весом.

Так Константин выглядел раньше Источник: Константин Зайцев / личный архив Лишний вес сказывался на здоровье Источник: Константин Зайцев / личный архив

— Я живу на пятом этаже в доме, где нет лифта. А вес был 106 килограммов при росте 174 сантиметра. Поднимаешься на пятый этаж, одышечка появляется. Мне это было некомфортно. Начал просто гулять, ходить, потом бегать, — рассказывает Константин.

Причины появления веса были банальны: Константин любит вкусно поесть, а самая вкусная пища, как ни крути, — вредная и жирная. Да и сейчас в этой радости себе не отказывает. Более того, он сам на любительском уровне занимается кондитерским искусством — печет торты и рулеты. По иронии судьбы увлекся этим делом пять лет назад, примерно тогда же, когда начал бегать.

Все началось с хачапури по-аджарски, которое Константин попробовал в грузинском ресторане. Хотел отвести туда же супругу, да из-за коронавирусного карантина ресторан закрылся. Потому решил попробовать приготовить грузинское блюдо самостоятельно. А потом поступил первый заказ от жены. Она просила торт под названием «Молочная девочка». И вскоре кондитерское хобби Константина поглотило.

— Есть такой блогер, триатлет Анастасия Токмачева, у нее запущена своя линейка одежды. На некоторых костюмах нанесен слоган «Я бегаю, чтобы жрать». Я с ним полностью согласен, — смеется Константин. — Есть, конечно, люди, которым, как говорится, сколько в топку ни кидай, ничего не происходит. Я таких знаю. Но это везунчики. А большинство на планете Земля, думаю, при бесконтрольном питании начинают полнеть.

«Поначалу сильно ломало»

Проблемы с весом у Константина начались, как у многих: помимо того, что он любил вкусно поесть, вел сидячий образ жизни в офисе.

— Я больше 20 лет служил в армии, там, как ни крути, всё равно гоняют. Потом работал на стройках. Пока бегаешь со стремянкой по этажам, тоже калории сжигаются. А когда приземлился — оно и началось. Рецепт «толстения», как и похудения, простой: если ты сжигаешь меньше калорий, чем употребляешь, будешь толстеть. Если, наоборот, на дефиците калорий, будешь худеть. Никакие волшебные таблетки не действуют, есть только дисциплина, — говорит он.

Константин бегает большие дистанции, но поначалу пришлось приучать себя к бегу Источник: Константин Зайцев / личный архив

Занятия спортом — неважно, любительского или профессионального уровня — это долгие инвестиции в собственное здоровье, уверен Константин. Но человеческий организм ленив, потому нужно усилие воли, особенно в самом начале. Это уже позже втягиваешься и уже не можешь без движения, но сначала бывает трудно и этот период нужно перетерпеть.

— Первые три месяца, когда начинал бегать, меня ломало прямо. Мысли были: «Ну куда ты собрался, я спать хочу, тебе зачем это?» Потом организм перестроился, начался другой процесс: «А почему не идешь, чего спишь?» — рассказывает Константин.

А что касается питания, то контроль, конечно, есть, но без фанатизма и излишних ограничений: захотелось сладкого — почему бы и нет.

— Просто основное меню сбалансировано по белкам, жирам и углеводам. Каши, супы, зелень, мясо и салаты — мастхэв рационального питания, — отмечает бегун.

Постепенно к бегу Константин подключил плавание, потом — велосипед, и серьезно увлекся триатлоном. В прошлом году даже прошел первую «железную» дистанцию в Сочи — 113 километров бега, плавания и велосипеда. А пару лет назад начал плавать на открытой воде. Это, конечно, совсем иные впечатления и испытания, чем в бассейне.

К спорту приобщается и окружение Константина Источник: Константин Зайцев / личный архив











— Мне нравятся все три вида спорта. Я не знаю, как и чем это объяснить. Просто цепляет. Кто-то водку пьет и от этого кайфует, а я кайфую от этих спортивных движух. Происходит какой-то прыжок, наверное, адреналина, гормонов счастья. Если я с утра не побегал, потом весь день хожу как разбитый, — рассказывает он.

Про триатлон, кстати, говорят, что это спорт «сорокалетников». В этом возрасте, чтобы добиться высоких результатов, занимать призовые места, нужны нереальные показатели. Для этого нужно долго тренироваться, потому в триатлон часто приходят профессиональные спортсмены с совершенно определенной закалкой и подготовкой.

«Чувствую себя круче, чем в 30 лет »

Если разложить день Константина Зайцева по полочкам (напомним, у него стандартный рабочий график — пять дней в неделю с 09:00 до 18:00, причем на режимном предприятии), то кажется удивительным, как он всё успевает.

— Я могу с утра потренироваться, поехать поработать, вечером еще потренироваться, прийти домой, успеть еще бисквит какой-нибудь сделать. Поэтому то, что нет времени, это отговорки. Занятия и оздоровление себя любимого начинаются с головы. Пока там что-то не щелкнет, бесполезно человека уговаривать, навязывать ему свою точку зрения, — считает Константин.

Его пример заражает окружающих: Константин «подсадил» на бег коллегу — и тот тоже избавился от лишнего веса. Здоровый образ жизни ведут и взрослые сыновья нашего героя. Так формируется спортивная нация. Но с физическими нагрузками важно не переборщить. Восстановление организма после них — это 50% успеха. Полноценный сон, дни без занятий тоже никто не отменял.

Константин занимается и велоспортом… Источник: Константин Зайцев / личный архив …и бегом, и плаванием Источник: Константин Зайцев / личный архив

— Велосипед уже давно изобретен, просто надо следовать этим правилам. Главное, это должно быть на постоянной основе. Просадка происходит даже за две недели без спорта. Сегодня на темпе 4,50 у меня средний пульс был 140 ударов в секунду. Две недели не позанимаюсь, на таком темпе пульс будет 150, — отмечает Константин.

Когда он только начинал, даже не думал, что спорт станет неотъемлемой частью жизни. Казалось, как и многим, что он нужен только для достижения конкретной цели — скинуть лишнее. Потом стало понятно, что со спортом выравнивается общее эмоциональное и физическое состояние. Об этом поначалу мало кто задумывается.

— Люди говорят, что не могут заниматься, потому что болеют. Конечно, есть такие заболевания, которые накладывают ограничения. Но в общей массе у большинства физическое состояние ухудшается именно из-за лишнего веса. То есть человек был изначально здоров, набрал килограммы, началась одышка, проблемы с сердцем. Причина кроется именно в этом. И как бы это ни звучало, я сейчас круче себя чувствую, чем в 30 лет. Это факт, — говорит Константин.

«Первой вылетает вода»

Но ждать быстрых результатов не стоит. Если ставить цель — похудеть в максимально короткие сроки, это и для психики сложно, и для организма, который не привык к нагрузкам, вредно. Слишком большой стресс для тела.

— Все думают: «Начну бегать, плавать, на велосипеде кататься или ходьбой заниматься, и через месяц на 10 килограммов похудею». Такого не будет. Первой вообще вылетает вода. А потом вес встает. Я со 106 килограммов дошел до 98 и встал где-то месяца на три. Каждое утро на весах было плюс-минус 500 граммов. Потом следующий порог. Потихоньку-потихоньку спускался. Сейчас вешу 74 килограмма, это для меня абсолютно комфортный вес. Я к нему шел три с половиной года, — отмечает Константин.

Морозы для бега тоже не помеха: этой зимой Константин выходил заниматься и при −24 градусах Источник: Константин Зайцев / личный архив

Первый результат появляется не раньше чем через полгода, добавляет он. И тут важно не отчаиваться, перетерпеть отсутствие результата и продолжать регулярно заниматься, постепенно увеличивая нагрузки.

— Я, наверное, только месяцев через восемь начал бегать по 15 километров в неделю. Тут, кстати, тоже не стоит совершать ошибок. Помню, когда пробежал первые 10 километров, зарегистрировался на радостях на полумарафон (21 километр. — Прим. ред.). Пробежал, а потом у меня, наверное, дня четыре организм «хихикал». Я по лестницам спускался на прямых ногах, у меня ничего не сгибалось, до пяти утра уснуть не мог. Прямо серьезная ошибка была. К длительным нагрузкам в соревновательном темпе надо готовиться. А так — никакой пользы, — рассказывает Константин.

«Границы мира расширились»

Сейчас иркутянин с помощью спорта поддерживает здоровье, социальные связи и… гармонию в семье. Потому что всё напряжение, стресс, которым подвержен в современном мире каждый, он спускает во время физических нагрузок. Значит, и домой приходит умиротворенным. Да и сама жизнь стала более динамичной: появились новые знакомства, даже на работе вместе с единомышленниками Константин создал беговой клуб. Каждый бегает как может, а потом компанией собираются на кофе и просто общаются, обсуждают прогресс.

Константин готовится к марафону на открытой воде Источник: Константин Зайцев / личный архив











— Мои границы мира расширились, 100%. Я однозначно социальный человек, вообще не понимаю, как можно сидеть дома без общения. Мне нравится движуха, жизнь. Я в несколько сообществ погружен, и везде есть общение. С пловцами, например, стабильно раз в месяц ходим в баню. Я теперь 80% своего времени нахожусь на позитиве. В жизнь пришел здоровый стресс, а негативный исчез, — говорит он.

Константин активно готовится к заплыву через Байкал. Его планируют провести летом. Спортсменам предстоит преодолеть 40 километров по открытой воде. Два человека собираются пройти дистанцию соло целиком, еще восемь спортсменов, в том числе Константин, будут переплывать Байкал в составе эстафетных команд.

Константин — третий справа Источник: Константин Зайцев / личный архив











— Мы собираемся, грубо говоря, застолбить эту дистанцию. Байкал уже переплывали, но, насколько я знаю, при этом поднимались на борт судна или пили горячий чай. Но по правилам открытой воды, даже когда питаешься на дистанции, не можешь на страховочный буй опираться. Это сразу приравнивается к тому, что спортсмен помогает себе какими-то приспособлениями. По этим правилам Байкал пока что еще никто не переплывал, — отмечает Константин.

Во время самого заплыва спортсменов будут сопровождать четыре лодки, а также две яхты — они нужны, чтобы быть своеобразным ориентиром. На лодках будут по двое волонтеров: один управляет, другой кормит спортсменов. Питаться необходимо через каждые 20–25 минут пути. Допустимы высокоуглеводные продукты: гели, батончики и так далее — всё то, что дает организму быструю энергию.

Константин впервые попробовал открытую воду два года назад. И это, конечно, сильно отличается от плавания в бассейне. Там, тем более в холодном Байкале, человек по-настоящему испытывает себя. Здесь вопрос уже не только в физической подготовке, но и в психологической готовности.

«Самый зожевский бег — медленный»

Но вернемся к бегу, как к самому доступному виду спорта. Сейчас у Константина — девять пар кроссовок. С одной стороны, он, как спортсмен, уделяет внимание технологичности экипировки, с другой — признаёт, что он модник. Но поначалу у нашего героя были самые простые кроссовки. Бег, говорит он, вообще самый доступный вид спорта, для него практически ничего не нужно, было бы желание. Правда, многие, как и сам Константин, в начале пути совершают ошибку новичка.

Источник: Константин Зайцев / личный архив











— Люди хотят похудеть. Это было и моей мотивацией. Но когда начинают заниматься спортом, думают: «Чем мне хуже, чем я круче терплю, тем быстрее придет эффект». Но от этого эффекта точно не будет, только организм угробишь. Нужно начинать в любом виде спорта, в том числе и беге, плавно, — говорит он.

Объясняется это физиологией. Человеческий организм работает на двух энергиях — углеводах и жирах. Жировая энергия как раз используется организмом при медленном длинном беге либо при довольно длительных прогулках.

— То есть самый так называемый зожевский бег — медленный. Если нет никаких гаджетов, часов, чтобы определить пульс, то нужно ориентироваться на разговорный темп. То есть, когда бежишь, можешь ли свободно разговаривать и не задыхаться, — говорит Константин.

В таком темпе новичку достаточно бегать на протяжении 40 минут. Со временем длительность увеличивается. У Константина медленная пробежка занимает около полутора часов. Он отмечает, что медленные тренировки приводят к правильному развитию сердца.

— Это называется сердце бегуна. По-медицински — брадикардия. Объем сердца большой, но оно эластичное. Вот мы с вами разговариваем, а у меня пульс — 53 удара в минуту. При высокоинтенсивных нагрузках, когда сердце молотит как сумасшедшее, оно начинает увеличиваться, камеры становятся маленькими. Ресурс его, к сожалению, начинает уменьшаться. И поэтому любое занятие, даже бегом, должно быть правильным. Для себя, для здоровья, надо бегать медленно и легко, — объясняет Константин.

Что касается экипировки, то людям с большим лишним весом, которые хотят начать худеть с помощью бега, спортсмен рекомендует брать кроссовки с максимальной амортизацией, поскольку она значительно уменьшает нагрузку на суставы. И напоминает: не стоит сразу требовать от себя максимальных нагрузок, сначала прогулки, потом добавлять небольшие отрезки бега.

— Допустим, километр идешь, 200 метров бежишь. В дальнейшем количество беговых отрезков будет добавляться, ходьбы — уменьшаться. Всё это надо делать постепенно, — говорит Константин.

И не стоит опасаться того, что посторонние люди будут на вас как-то не так смотреть. В первую очередь вы делаете это для себя, своего здоровья и эмоционального состояния.

«Надо любить себя в первую очередь», — говорит Константин Источник: Константин Зайцев / личный архив