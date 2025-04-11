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Спорт «Мало хотеть, нужно мочь»: главный тренер «Локомотива» объяснил неудачу ярославцев

«Мало хотеть, нужно мочь»: главный тренер «Локомотива» объяснил неудачу ярославцев

Игорь Никитин прокомментировал проигрыш команды в матче с «Авангардом»

4 089
23 комментария
Ярославцы под руководством Игоря Никитина уступили сопернику в матче 11 апреля | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЯрославцы под руководством Игоря Никитина уступили сопернику в матче 11 апреля | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Ярославцы под руководством Игоря Никитина уступили сопернику в матче 11 апреля

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Главный тренер ХК «Локомотив» Игорь Никитин прокомментировал печальный итог матча с омским «Авангардом» (6+) 11 апреля в Ярославле. Игра завершилась со счетом 1:4.

«С таким соперником так начинать и такие индивидуальные ошибки допускать — большая роскошь. Не позволительно для нашей команды. В этом плане нужно перестроиться», — сообщил Никитин на пресс-конференции после игры.

При этом главный тренер «Локомотива» не стал выделять в положительном или отрицательном ключе кого-то из игроков. Он отметил, что каждый из них — часть команды.

«Мы выигрываем командой и проигрываем командой… Есть такое выражение „мало хотеть, нужно мочь“», — высказался Никитин.

Первая пропущенная шайба, по мнению, наставника, отрезвила хоккеистов «Локомотива».

«Все проснулись и вышли из 10-дневного перерыва», — отметил он.

Правда, итог все равно оказался далеко не радостным для ярославцев.

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Комментарии
23
Гость
11 апреля, 23:13
Ваше фиолетово на них Миллионеры в погонах
Гость
11 апреля, 23:12
напоминает - за три дня!
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