«Мало хотеть, нужно мочь»: главный тренер «Локомотива» объяснил неудачу ярославцев

Ярославцы под руководством Игоря Никитина уступили сопернику в матче 11 апреля Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Главный тренер ХК «Локомотив» Игорь Никитин прокомментировал печальный итог матча с омским «Авангардом» (6+) 11 апреля в Ярославле. Игра завершилась со счетом 1:4.

«С таким соперником так начинать и такие индивидуальные ошибки допускать — большая роскошь. Не позволительно для нашей команды. В этом плане нужно перестроиться», — сообщил Никитин на пресс-конференции после игры.

При этом главный тренер «Локомотива» не стал выделять в положительном или отрицательном ключе кого-то из игроков. Он отметил, что каждый из них — часть команды.

«Мы выигрываем командой и проигрываем командой… Есть такое выражение „мало хотеть, нужно мочь“», — высказался Никитин.

Первая пропущенная шайба, по мнению, наставника, отрезвила хоккеистов «Локомотива».

«Все проснулись и вышли из 10-дневного перерыва», — отметил он.