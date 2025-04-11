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Спорт Болельщик ярославского «Локомотива» — о предстоящем матче КХЛ: «„Авангард“ сильно прокачался»

Болельщик ярославского «Локомотива» — о предстоящем матче КХЛ: «„Авангард“ сильно прокачался»

Публикуем мнение Артем Ушкова

13 023
19 комментариев
Артем Ушков рассказал, что ждет от матча с «Авангардом» | Источник: Артем Ушков, Yaroslavl Art / TelegramАртем Ушков рассказал, что ждет от матча с «Авангардом» | Источник: Артем Ушков, Yaroslavl Art / Telegram

Артем Ушков рассказал, что ждет от матча с «Авангардом»

Источник:

Артем Ушков, Yaroslavl Art / Telegram

11 апреля в 19:00 ярославский «Локомотив» сыграет в первом матче четвертьфинала против омского «Авангарда» (6+). Железнодорожники начнут серию на своем льду, игра пройдет в «Арене-2000». Противостояние «Локомотив» — «Авангард» многие болельщики помнят после второго раунда плей-офф сезона-2023/2024. Тогда ярославцы одолели омичей со счетом в серии 4:3.

Ярославский болельщик и автор Telegram-канала Yaroslavl Art Артем Ушков поделился с 76.RU ожиданиями перед началом предстоящей серии матчей, далее — от первого лица.

Нашим ребятам нужна поддержка

Источник:

76.RU / Telegram

«Наконец-то вернулся хоккей»

Все болельщики команды рады, что наконец-то вернулся хоккей, а то мы как-то заждались наших соперников. Прогнозы осторожно оптимистичные. Знаю, что парни заряжены на сражение в каждом эпизоде матча и серии и сделают всё возможное, чтобы пройти дальше.

Я не хоккейный аналитик и могу рассуждать только взглядом «с дивана». «Авангард» сильно прокачался с прошлого года, но наша ледяная игра, думаю, их остановит. В прошлом сезоне серия получилась очень сложной, несмотря на 0:7 на выезде и увольнение тренера.

В том сезоне ярославцы обыграли омичей (6+). Артем смотрел матч в Омске | Источник: Артем Ушков, Yaroslavl Art / TelegramВ том сезоне ярославцы обыграли омичей (6+). Артем смотрел матч в Омске | Источник: Артем Ушков, Yaroslavl Art / Telegram

В том сезоне ярославцы обыграли омичей (6+). Артем смотрел матч в Омске

Источник:

Артем Ушков, Yaroslavl Art / Telegram

Что будет гарантировано, так это накал эмоций и настоящий «театр хоккея». В прошлом сезоне именно серия с «Авангардом» запомнилась больше всего. Надо забирать все матчи дома, потому что в Омске очень крутая арена с невероятной атмосферой и яркими болельщиками. Я прочувствовал это на себе.

Будет битва. Но настоящие «Короли Севера» — «Локомотив» — заберут свое!

Артем УшковАртем Ушков
Артем Ушков
блогер

блогер, болельщик ярославского «Локомотива»

Telegram-канал Yaroslavl Art
Согласны с автором?
Да, «Локомотив» точно победит в серии!
Нет, омичи возьмут реванш
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Мнение автора может не совпадать с мнением редакции
Локомотив Плей-офф КХЛ Хоккей Авангард Матч
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Комментарии
19
Гость
11 апреля, 22:09
Думаю в настоящий момент Омскому Авангарду по плечу любая команда КХЛ.Все зависит от настроя , игровой дисциплины и… куража
Гость
12 апреля, 15:55
Игра локо по шаблону, нет страсти, нет спортивной злости. Авангард выйдет в четвертьфинал.
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