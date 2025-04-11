Болельщик ярославского «Локомотива» — о предстоящем матче КХЛ: «„Авангард“ сильно прокачался»

Артем Ушков рассказал, что ждет от матча с «Авангардом» Источник: Артем Ушков, Yaroslavl Art / Telegram











11 апреля в 19:00 ярославский «Локомотив» сыграет в первом матче четвертьфинала против омского «Авангарда» (6+). Железнодорожники начнут серию на своем льду, игра пройдет в «Арене-2000». Противостояние «Локомотив» — «Авангард» многие болельщики помнят после второго раунда плей-офф сезона-2023/2024. Тогда ярославцы одолели омичей со счетом в серии 4:3.

Ярославский болельщик и автор Telegram-канала Yaroslavl Art Артем Ушков поделился с 76.RU ожиданиями перед началом предстоящей серии матчей, далее — от первого лица.

Нашим ребятам нужна поддержка Источник: 76.RU / Telegram

«Наконец-то вернулся хоккей»

Все болельщики команды рады, что наконец-то вернулся хоккей, а то мы как-то заждались наших соперников. Прогнозы осторожно оптимистичные. Знаю, что парни заряжены на сражение в каждом эпизоде матча и серии и сделают всё возможное, чтобы пройти дальше.

Я не хоккейный аналитик и могу рассуждать только взглядом «с дивана». «Авангард» сильно прокачался с прошлого года, но наша ледяная игра, думаю, их остановит. В прошлом сезоне серия получилась очень сложной, несмотря на 0:7 на выезде и увольнение тренера.

В том сезоне ярославцы обыграли омичей (6+). Артем смотрел матч в Омске Источник: Артем Ушков, Yaroslavl Art / Telegram











Что будет гарантировано, так это накал эмоций и настоящий «театр хоккея». В прошлом сезоне именно серия с «Авангардом» запомнилась больше всего. Надо забирать все матчи дома, потому что в Омске очень крутая арена с невероятной атмосферой и яркими болельщиками. Я прочувствовал это на себе.

Будет битва. Но настоящие «Короли Севера» — «Локомотив» — заберут свое!

Артем Ушков блогер блогер, болельщик ярославского «Локомотива» Telegram-канал Yaroslavl Art