НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас-2°C

Сейчас в Ярославле
Погода-2°

пасмурно, небольшой снег

ощущается как -6

4 м/c,

зап.

 738мм 86%
Подробнее
5 Пробки
USD 85,46
EUR 93,78
Дороги завалило снегом: онлайн
Опасное поведение медведей
Отобрали историческое здание
Александр Петров стал папой
Что будет с морем из-за обмеления Волги
Умрут ли клещи и комары
Сколько зарабатывают ярославцы
Обмеление Волги — хроника
Когда снова потеплеет
Тысячные очереди на хоккей
Спорт «Русские, мы сделали это!» Как Александр Овечкин побил «вечный» рекорд — история успеха

«Русские, мы сделали это!» Как Александр Овечкин побил «вечный» рекорд — история успеха

Свое достижение он посвятил умершему отцу

1 750
19 комментариев
Источник:

Городские медиа

Российский хоккеист Александр Овечкин побил «вечный» рекорд Национальной хоккейной лиги, забросив 895-ю шайбу в ворота соперника. Таким образом он стал самым результативным игроком НХЛ за всю историю.

39-летний Александр Овечкин — воспитанник московского «Динамо». В 2004 году на драфте его выбрал клуб «Вашингтон Кэпиталз». С тех пор он девять раз получал титул лучшего снайпера чемпионата, а в 2018-м привел свою команду к победе в Кубке Стэнли.

Предыдущий рекорд НХЛ принадлежал Уэйну Гретцки: за 1487 матчей он забросил 894 шайбы. Александр Овечкин сравнялся с ним во время своего 1486-го матча против «Чикаго Блэкхокс», забив 894-ю шайбу.

Вечером, 6 апреля, по московскому времени «Вашингтон Кэпиталс» играли с «Нью-Йорк Айлендерса». Во время этой встречи Овечкин забросил 895-ю шайбу, побив рекорд НХЛ. Свое достижение Овечкин посвятил отцу, которого не стало в феврале 2023 года.

Спортсмена поздравили уже множество коллег и известных персон, в том числе рэпер Снуп Догг, баскетболист Майкл Джордан и президент России Владимир Путин.

«Поздравляю вас с выдающимся рекордом, — обратился к Овечкину президент РФ. — Вы обошли легендарных мастеров по количеству шайб, забитых в матчах регулярных чемпионатов Национальной хоккейной лиги. В вашей насыщенной спортивной карьере — победы на мировых и национальных турнирах, множество других ярких, уникальных свершений, которые вошли в летопись отечественной школы хоккея. Без сомнения, и нынешнее достижение стало не только вашим личным успехом, но и настоящим праздником для болельщиков в России и за ее пределами».

ПО ТЕМЕ
Иван БогдановИван Богданов
Иван Богданов
журналист MSK1.RU
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
19
Гость
7 апреля, 17:26
Пугачева значит инагент потому что уехала, Чубаис тоже не патриот, а тут радуемся ) . Ну да это другое )
Гость
7 апреля, 19:33
"Российский хоккеист" играющий много лет в американском клубе. Нормальный расклад... Давайте его ещё медалькой отечественной или орденом наградим.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Придется продать квартиру. Рассказываем про подводные камни IT-ипотеки, которые убивают всю выгоду от низкой ставки
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Мнение
«Похоже на распродажу имущества перед эмиграцией». Журналист — о «синюшном настроении» автопрома
Артем Краснов
Мнение
«Может только лежать на спине и смеяться»: как живет многодетная семья с особым ребенком
Лилия Гладкова
Мнение
Ване на «буханку»: сотня россиян скинулась на необычный подарок для подростка с аутизмом — очень личная история
Екатерина Заломова
Мнение
«Всё можно получить, если отбросить понты»: как живет многодетный инженер с зарплатой 80 тысяч
Влад
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление