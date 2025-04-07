«Русские, мы сделали это!» Как Александр Овечкин побил «вечный» рекорд — история успеха

Российский хоккеист Александр Овечкин побил «вечный» рекорд Национальной хоккейной лиги, забросив 895-ю шайбу в ворота соперника. Таким образом он стал самым результативным игроком НХЛ за всю историю.
39-летний Александр Овечкин — воспитанник московского «Динамо». В 2004 году на драфте его выбрал клуб «Вашингтон Кэпиталз». С тех пор он девять раз получал титул лучшего снайпера чемпионата, а в 2018-м привел свою команду к победе в Кубке Стэнли.
Предыдущий рекорд НХЛ принадлежал Уэйну Гретцки: за 1487 матчей он забросил 894 шайбы. Александр Овечкин сравнялся с ним во время своего 1486-го матча против «Чикаго Блэкхокс», забив 894-ю шайбу.
Вечером, 6 апреля, по московскому времени «Вашингтон Кэпиталс» играли с «Нью-Йорк Айлендерса». Во время этой встречи Овечкин забросил 895-ю шайбу, побив рекорд НХЛ. Свое достижение Овечкин посвятил отцу, которого не стало в феврале 2023 года.
Спортсмена поздравили уже множество коллег и известных персон, в том числе рэпер Снуп Догг, баскетболист Майкл Джордан и президент России Владимир Путин.
«Поздравляю вас с выдающимся рекордом, — обратился к Овечкину президент РФ. — Вы обошли легендарных мастеров по количеству шайб, забитых в матчах регулярных чемпионатов Национальной хоккейной лиги. В вашей насыщенной спортивной карьере — победы на мировых и национальных турнирах, множество других ярких, уникальных свершений, которые вошли в летопись отечественной школы хоккея. Без сомнения, и нынешнее достижение стало не только вашим личным успехом, но и настоящим праздником для болельщиков в России и за ее пределами».