Умер бывший тренер хоккейных команд «Амур», «Сибирь» и «Автомобилист» Андрей Мартемьянов

Причиной смерти Мартемьянова стала внезапная остановка сердца Источник: ХК «Сибирь» / Telegram











Скончался бывший наставник хоккейных клубов «Амур», «Сибирь» и «Автомобилист» Андрей Мартемьянов. Ему был 61 год. О смерти тренера сообщил Telegram-канал ХК «Сибирь».

«Ушел из жизни бывший главный тренер нашей команды Андрей Мартемьянов. Его имя навсегда останется в истории нашего клуба, а годы работы в команде будут вспоминаться как период ярких побед и незабываемых эмоций», — написали в Telegram-канале ХК «Сибирь».

По информации SHOT, причиной смерти тренера стала внезапная остановка сердца. Мартемьянов умер в собственной квартире в Екатеринбурге. В этот момент рядом с ним находились его близкие.

Андрей Мартемьянов родился в 1963 году и с самого детства увлекался хоккеем. К 18 годам он уже вошел в состав свердловского «Автомобилиста». За свою карьеру он также успел быть частью московского ЦСКА и магнитогорского «Металлурга». Мартемьянова не раз вызывали участвовать в соревнованиях от сборной СССР. В ее составе он становился чемпионом Европы среди юниоров, чемпионом мира среди молодежных команд и победителем зимней Универсиады.

После распада Союза Андрей Мартемьянов выступал за границей: за словенскую «Олимпию» и немецкие «Кёльнер Хайе» и «Ратинген».

Запомнился Мартемьянов и как тренер. В разные годы он возглавлял ХК «Автомобилист», красноярский «Сокол», орский «Южный Урал», хабаровский «Амур» и новосибирский «Сибирь», после которого вновь уехал на Дальний Восток. В октябре 2024 года он покинул тренерский пост в «Амуре», и с тех пор нигде не работал.