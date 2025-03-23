Ярославский хоккеист занял первое место в лиге. Только посмотрите на его реакцию — видео

Роман Лутцев обеспечил себе первое место в молодежной лиге Источник: Варвара Киселева / 76.RU











22 марта после матча ярославского «Локо» и череповецкого «Алмаза» (6+) нападающий из команды железнодорожников занял первую строчку таблицы лидеров. Речь идет про нападающего Романа Лутцева.

«Это была принципиальная шайба, чтобы догнать и обогнать бомбардиров. В конце и во время игры думал об этом, хотя во многих интервью говорил, что мне это не важно. Но, когда сезон стал подходить к концу, с каждым матчем стал больше задумываться об этом», — рассказал 76.RU Роман Лутцев после игры в Ярославле.

Роман Лутцев занял первое место Источник: Статистика лидеров МХЛ 2024–2025 / Mhl.khl.ru











Бомбардир — это хоккеист, забрасывающий шайбы и отдающий голевые передачи.

Во время матча Роман забросил вторую шайбу от «Локо» в ворота соперника. В итоге встреча с «Алмазом» (6+) завершилась победой ярославцев со счетом 3:1. За игру Рома также смог отличиться передачей.

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Последний раз ярославский хоккеист занимал первое место среди бомбардиров в сезоне-2020/2021. Лучшим становился Степан Никулин, который на данный момент является игроком ХК «Локомотив». За сезон он набрал 74 очка.

Роман Лутцев забросил шайбу в матче с «Алмазом» Источник: 22.03.25. «Локо» — «Алмаз» (6+) | (OLIMPBET МХЛ 24/25)

Роман Лутцев провел за «Локо» 51 игру. За это время забросил 30 шайб и сделал 33 передачи, набрав 66 очков.

Обновление на 13:00 23 марта

Как сообщили в пресс-службе МХЛ, лучшим бомбардиром сезона-24/25 выбрали Игната Лутфуллина из СКА-1946. При этом ярославский игрок Роман Лутцев остается на первом месте в турнирной таблице.