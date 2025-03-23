Ярославский хоккеист занял первое место в лиге. Только посмотрите на его реакцию — видео

22 марта после матча ярославского «Локо» и череповецкого «Алмаза» (6+) нападающий из команды железнодорожников занял первую строчку таблицы лидеров. Речь идет про нападающего Романа Лутцева.
«Это была принципиальная шайба, чтобы догнать и обогнать бомбардиров. В конце и во время игры думал об этом, хотя во многих интервью говорил, что мне это не важно. Но, когда сезон стал подходить к концу, с каждым матчем стал больше задумываться об этом», — рассказал 76.RU Роман Лутцев после игры в Ярославле.
Бомбардир — это хоккеист, забрасывающий шайбы и отдающий голевые передачи.
Во время матча Роман забросил вторую шайбу от «Локо» в ворота соперника. В итоге встреча с «Алмазом» (6+) завершилась победой ярославцев со счетом 3:1. За игру Рома также смог отличиться передачей.
Последний раз ярославский хоккеист занимал первое место среди бомбардиров в сезоне-2020/2021. Лучшим становился Степан Никулин, который на данный момент является игроком ХК «Локомотив». За сезон он набрал 74 очка.
Роман Лутцев провел за «Локо» 51 игру. За это время забросил 30 шайб и сделал 33 передачи, набрав 66 очков.
Обновление на 13:00 23 марта
Как сообщили в пресс-службе МХЛ, лучшим бомбардиром сезона-24/25 выбрали Игната Лутфуллина из СКА-1946. При этом ярославский игрок Роман Лутцев остается на первом месте в турнирной таблице.
У Игната и Романа на счету одинаковое количество очков за сезон — 66. На выбор лучшего бомбардира повлияло число сыгранных матчей. Игнат Лутфуллин провел 49 матчей, а Роман — 51.