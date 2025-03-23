НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+6°C

Сейчас в Ярославле
Погода+6°

облачно, без осадков

ощущается как +2

0 м/c,

 756мм 70%
Подробнее
4 Пробки
USD 83,87
EUR 91,53
Как обмелела Волга
Центральный рынок реконструируют
Куда ехать в отпуск
Чиновник отправился на СВО
Лето будет аномальным
Пожар в ДК
Продают исторический дом
Построят аква-отель
Куда ездят лечиться россияне
Спорт Ярославский хоккеист занял первое место в лиге. Только посмотрите на его реакцию — видео

Ярославский хоккеист занял первое место в лиге. Только посмотрите на его реакцию — видео

Роман Лутцев возглавил гонку бомбардиров

5 766
3 комментария
Роман Лутцев обеспечил себе первое место в молодежной лиге | Источник: Варвара Киселева / 76.RUРоман Лутцев обеспечил себе первое место в молодежной лиге | Источник: Варвара Киселева / 76.RU

Роман Лутцев обеспечил себе первое место в молодежной лиге

Источник:

22 марта после матча ярославского «Локо» и череповецкого «Алмаза» (6+) нападающий из команды железнодорожников занял первую строчку таблицы лидеров. Речь идет про нападающего Романа Лутцева.

«Это была принципиальная шайба, чтобы догнать и обогнать бомбардиров. В конце и во время игры думал об этом, хотя во многих интервью говорил, что мне это не важно. Но, когда сезон стал подходить к концу, с каждым матчем стал больше задумываться об этом», — рассказал 76.RU Роман Лутцев после игры в Ярославле.

Роман Лутцев занял первое место | Источник: Статистика лидеров МХЛ 2024–2025 / Mhl.khl.ruРоман Лутцев занял первое место | Источник: Статистика лидеров МХЛ 2024–2025 / Mhl.khl.ru

Роман Лутцев занял первое место

Источник:

Бомбардир — это хоккеист, забрасывающий шайбы и отдающий голевые передачи.

Во время матча Роман забросил вторую шайбу от «Локо» в ворота соперника. В итоге встреча с «Алмазом» (6+) завершилась победой ярославцев со счетом 3:1. За игру Рома также смог отличиться передачей.

Хоккеист эффектно отпраздновал заброшенную шайбу | Источник: Варвара Киселева / 76.RUХоккеист эффектно отпраздновал заброшенную шайбу | Источник: Варвара Киселева / 76.RU
Роман после заброшенной шайбы бросился к команде | Источник: Варвара Киселева / 76.RUРоман после заброшенной шайбы бросился к команде | Источник: Варвара Киселева / 76.RU
В 18 лет он возглавил лигу, но не был признан лучшим бомбардиром | Источник: Варвара Киселева / 76.RUВ 18 лет он возглавил лигу, но не был признан лучшим бомбардиром | Источник: Варвара Киселева / 76.RU
+1
Во время игры Роман смог также отличиться передачей | Источник: Варвара Киселева / 76.RUВо время игры Роман смог также отличиться передачей | Источник: Варвара Киселева / 76.RU

Последний раз ярославский хоккеист занимал первое место среди бомбардиров в сезоне-2020/2021. Лучшим становился Степан Никулин, который на данный момент является игроком ХК «Локомотив». За сезон он набрал 74 очка.

Роман Лутцев забросил шайбу в матче с «Алмазом»

Источник:

Роман Лутцев провел за «Локо» 51 игру. За это время забросил 30 шайб и сделал 33 передачи, набрав 66 очков.

Обновление на 13:00 23 марта

Как сообщили в пресс-службе МХЛ, лучшим бомбардиром сезона-24/25 выбрали Игната Лутфуллина из СКА-1946. При этом ярославский игрок Роман Лутцев остается на первом месте в турнирной таблице.

У Игната и Романа на счету одинаковое количество очков за сезон — 66. На выбор лучшего бомбардира повлияло число сыгранных матчей. Игнат Лутфуллин провел 49 матчей, а Роман — 51.

ПО ТЕМЕ
Локо Локомотив Плей-офф МХЛ КХЛ Хоккей
Лайк
LIKE4
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
Гость
23 марта, 10:43
Ну Лутцев машина
Гость
23 марта, 13:24
будующее Ярославского хоккея👏👍✌🤝
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Устраиваю голодную диету»: пенсионерка поделилась своими расходами — она ведет дневник своих трат
Татьяна, пенсионерка
Мнение
«Хочется верить, магия не исчезнет»: о чем сериал «Подслушано в Рыбинске», про который все говорят
Кирилл Титов
Мнение
«Сетевые магазины убили нашу торговлю»: злая колонка фермера, бизнес которого оказался на грани закрытия
Владимир Тырышкин
Мнение
Банкротство спасет от долгов и проблем? Рассказываем обо всех рисках такой процедуры
Анна Ермакова
Мнение
«Покупатели жестко торгуются»: стоит ли сейчас продавать квартиру и как не продешевить
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление