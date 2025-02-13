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Спорт Ярославский «Шинник» подписал контракт с вратарём из Российской Премьер-Лиги

Ярославский «Шинник» подписал контракт с вратарём из Российской Премьер-Лиги

Клуб решил усилить дальний рубеж

147
1 комментарий
В ярославский футбольный клуб перешёл новый вратарь | Источник: ФК «Шинник», Александра Мамонтова/ 76.ru В ярославский футбольный клуб перешёл новый вратарь | Источник: ФК «Шинник», Александра Мамонтова/ 76.ru

В ярославский футбольный клуб перешёл новый вратарь

Источник:

13 февраля стало известно, что в ярославский футбольный клуб «Шинник» перешёл вратарь Михаил Опарин. С игроком подписали контракт до конца сезона с опцией продления.

 — На счету Михаила Опарина 124 игры в рамках Первой лиги и 11 матчей в рамках РПЛ, — сообщают в «Шиннике».

РПЛ (российская премьер-лига) — профессиональная футбольная лига, высший дивизион в системе футбольных лиг России.

31-летний футболист раньше играл за такие клубы как «Калуга», «Иртыш», «Енисей», «Тосно», «СКА-Хабаровск» и «Ахмат». Последний раз за «Ахмат» Михаил Опарин играл 8 декабря 2024 года против «Оренбурга». Матч завершился победой команды из Грозного со счётом 1:0.

Всего за «Ахмат» в сезоне Премьер-Лиги 2023/2024 вратарь выходил на поле в шести матчах, из которых три победные (с «Оренбургом», «Краснодаром» и «Пари НН») и три проигранные (с «Краснодаром» и дважды с «Зенитом»).

После прихода Михаила Опарина в клуб в «Шиннике» стало четыре вратаря. На данный момент ярославский клуб занимает 14-ое место в турнирной таблице Первой лиги России по футболу. Следующий матч команды состоится на выезде 1 марта против «Балтики».

Ранее стало известно, что у футбольного клуба поменялся главный тренер.

Как вы считаете, новый вратарь поможет «Шиннику» подняться вверх по турнирной таблице?

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Футбол Шинник Вратарь
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Комментарии
2
Гость
10 минут
Ничего себе.
Гость
2 минуты
Полтора болельщика шинника будут рады и поднимут тост во дворе на лавке
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