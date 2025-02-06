«Парни молодчики!»: ярославский «Локомотив» одержал важную победу

6 февраля в домашнем матче (6+) ярославские хоккеисты обыграли минское «Динамо» со счетом 2:0. И первыми среди команд КХЛ обеспечили себе выход в плей-офф.
— Конечно, рады, — признался на послематчевой пресс-конференции главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин. — Победа важная в плане психологии и нужная перед перерывом. Очень тяжелый соперник. Парни молодчики! Дождались своего шанса.
Также он добавил, что главная задача на матч была не пропустить и забить. Собственно, это у ярославцев и вышло.
Наставник соперников Дмитрий Квартальнов так охарактеризовал итог игры:
— Нужно забивать. Здесь нет никакого секрета.
Следующий матч с участием «Локомотива» пройдет в среду, 12 февраля. Соперник останется тот же. Но на этот раз игра состоится в Минске.