«Фитнесом ни разу не занимался»: россиянин из деревни на 16 человек стал чемпионом в Европе — в его школе даже не было физкультуры

В своем деревенском детстве Костя не думал о спортивной карьере Источник: Константин Баев











45-летний сибиряк Константин Баев — победитель всероссийских и европейских конкурсов по фитнес-аэробике. Его спортивная карьера началась неожиданно: в школе парень был небольшого роста и физическими данными не отличался. Более того, в школе небольшой деревеньки Ургуль Новосибирской области, где рос Костя, на физкультуре акцента не было — на уроках играли в лапту, катались на санках, пару раз в год могли выйти на лыжню. О том, что его будущее будет связано со спортом и победами на международном уровне, парень и не думал. Наши коллеги из NGS.RU поговорили с тренером о том, как он покорил жюри в Москве и Испании, а сейчас помогает людям быть в тонусе и снять стресс.

«Учителя физкультуры просто не было»

Со спортом будущий победитель конкурсов по фитнесу познакомился уже после школы Источник: Константин Баев











Деревня Ургуль — это одна улица длиной не более километра, несколько старых сельских домиков, часть из которых заброшена, речка Тара и лес вокруг — настоящая тайга. Сегодня в ней живут 16 человек, в том числе и мама Константина Баева. Школы, где он учился, уже нет, как и первого дома, где жила его семья.

Когда-то здесь был совхоз, несколько сотен жителей. Детство Кости было по-деревенски солнечным.

— Лет до пяти, до шести ничего не делаешь, веселишься, бегаешь, прыгаешь. Потом начинаются картошки, покосы — и пошло-поехало. Детство проходит, с одной стороны, весело, с другой стороны, приходится работать много, — рассказал Костя. — В моей деревне была начальная школа до третьего класса: маленькая, буквально 10 на 10 метров. У нас все в одном кабинете учились, с первого класса по третий. В первом классе нас шесть человек всего было. Школа деревянная, с печным отоплением, и дрова заготавливали сами: кололи, складывали.

В школе у Константина Баева даже не было физкультуры, но он добился успехов в спорте Источник: Сергей Уланов, Антон Дигаев / NGS.RU

Этим, собственно, школьная физподготовка и ограничивалась: физкультуры у детей не было. Не было ни спортзала, ни площадки, ни даже преподавателя. Дети самостоятельно играли в лапту, катались на санках, иногда могли покататься на лыжах, на замерзшей речке иногда играли в хоккей: вместо коньков валенки, вместо шайбы — что угодно, подходящее по размеру.

С 3-го по 9-й класс Константин учился в школе в соседнем селе, а после 9-го — уже в райцентре. Там физкультура была, но у Кости не было и мысли строить спортивную карьеру.

— Там начал первый раз чем-то заниматься. В основном ходил на волейбол, баскетбол. Бегали, прыгали, играли по вечерам — больше ничего. Я не особо спортсмен великий, всё случайно, как обычно, — улыбается он. — Кстати, в школе я был самый маленький ростом — после школы вытянулся. Поехал поступать в военное училище, сдал все экзамены. Последним было сочинение, и я написал не по теме: нужно было по русской классике в целом, а я написал только по Тургеневу — поставили два. Поехал домой. Потом подал документы в спортивный колледж. Там стал интересоваться спортивной гимнастикой и в 17 лет получил спортивный разряд.

«Сразу же вручили повестку»

После колледжа Константин поступил в НГПУ на отделение спортивной аэробики. Во время учебы стал участвовать в турнирах, в составе команды начал занимать призовые места. Появились перспективы: выпускника с дипломом уже ждали в колледже олимпийского резерва в качестве преподавателя, готовы были предоставить место в общежитии и скромную, но все-таки зарплату.

— Я хотел забрать диплом раньше, чем полагается. Нужно было поставить штамп в обходной лист, в том числе и в военкомате. А они мне сразу вручили повестку боевую. Дали два-три дня на то, чтобы попрощаться, и забрали в армию, в спецназ. Диплом я получал уже после окончания службы, — говорит Константин.

Физподготовка, полученная до службы, очень пригодилась в армии. Необходимые нормативы — брусья, турник — Костя сдал без труда. «Срочка» же позволила поддерживать физическую форму, а после дембеля сибиряка уже ждали в колледже. Там он преподает до сих пор: готовит студентов к работе учителями физкультуры.

«Нужно было кормить семью»

Фитнесом Костя начал заниматься случайно — просто чтобы прокормить семью Источник: Константин Баев











Второе место работы Константина — фитнес-клуб.

— В сферу фитнеса попал случайно. В 2006 году родилась дочь, нужно было кормить семью, а зарплата преподавателя в колледже тогда была около 12 тысяч. Мне подсказали, что есть вакансия тренера по фитнесу. Пришел на работу устраиваться, не имея представления, что это такое, — сам не занимался ни разу. Но меня взяли. Я начал работать и понял, что можно в этом развиваться, — говорит фитнес-тренер. — В 2007 году я уже выиграл первый турнир по фитнесу в Новосибирске, потом еще два года подряд побеждал.

В 2015 году сибиряка пригласили на всероссийский конкурс, где он тоже одержал победу. Призом была поездка в Испанию для участия в международном турнире по фитнесу — и очередная победа.

Ежедневно Костя проводит несколько тренировок Источник: Константин Баев Костя был обычным подростком и предпочитал гитару спорту Источник: Константин Баев

Европейский конкурс Константин считает одним из самых главных достижений: его соперниками были известные представители фитнес-аэробики из разных стран — Костя, фактически самоучка, даже не знал английского. А в рамках конкурсной программы важно было выстроить коммуникацию с партнерами для взаимодействия.

— Из России нас было двое: девочка из Екатеринбурга и я из Новосибирска. Я никак специально не готовился — просто поехал, поработал. Дают 15 минут, тебе нужно выучить связку с незнакомыми людьми, невербально с ними общаться, чтобы они всё понимали, заряжать их энергией, — рассказал сибиряк.

«Молодежь хочет всё и сразу»

Для успеха нужно сначала поработать над собой, а потом демонстрировать достижения, считает Костя Источник: Константин Баев

Почти 20 лет Константин Баев профессионально занимается фитнес-аэробикой. Говорит, в работе важна не только спортивная подготовка, но и умение контактировать с людьми, передавать азарт и настроение, чтобы вся команда во время выполнения комплекса упражнений была на одной волне.

Среди его клиентов люди разных возрастов и профессий. Многие приходят в конце рабочего дня, чтобы снять стресс, расслабиться. Для кого-то это способ скорректировать фигуру: несмотря на видимую легкость упражнений, отчасти напоминающих динамичный танец, тренировка дает полноценную нагрузку на разные группы мышц.

Костю можно назвать реализованным в своей профессии, но в Новосибирске двигаться дальше некуда. Он говорит, что за длинным рублем в его сфере нужно ехать в Москву или в Европу. Но уезжать из Новосибирска тренер-чемпион не планирует.

— Если чего-то добиваться, то нужно ехать в Европу работать либо в Москву — тут не заработаешь ничего. Здесь просто жить хорошо. Меня звали много раз, но я не хочу. Тут жизнь, дети, дача, грядки — я же из деревни, меня тянет обратно. Если бы в деревне была хорошая зарплата, я бы жил и работал там, — уверенно говорит Костя. — А фитнес для меня — это было бы просто хобби. Молодежь уезжает в Москву, им нужно всё и сразу, они не хотят создавать себе профессиональную базу. А без базы перспективы в нашем деле краткосрочные. Нужно сначала для себя что-то сделать, а потом уже показывать кому-то.

В родной деревне Костя бывает часто, навещает маму. Раньше там жил и его младший брат. Он выбрал другой путь: работал шахтером, уезжал на полугодовую вахту. И однажды не вернулся: в прошлом году погиб под завалами на руднике «Пионер» в Приамурье.