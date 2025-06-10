«Планеты могут сталкиваться эпично, но беззвучно». Астрономы развеяли мифы из популярных фильмов о космосе. Видео

Космос — это бесконечная череда загадок для человечества. За прошедшие столетия ученые уже объяснили массу явлений, происходящих во Вселенной. Однако в фильмах часто встречаются небылицы, и то, что, казалось бы, выглядит по сюжету очень просто, на самом деле иногда невозможно.

Наши коллеги из NN.RU пообщались с учеными из Нижегородского планетария имени Гречко и показали им несколько отрывков из самых популярных фильмов о космосе. Никита Капитанов и Татьяна Калякина доступным языком объяснили, возможны ли такие «спецэффекты» из кино в реальной жизни. Все ответы в нашем видео.

Кстати, как рассказали сотрудники планетария, они сами редко смотрят фильмы про космос. Однако один любимый в этом жанре смог назвать Никита Капитанов.



— Люблю «Аполлон-13» (12+). В сравнении с ним все остальные фильмы про космос и про космонавтику выглядят совсем наивно. «Аполлон-13» выглядит вполне себе достоверно. Станиславский бы поверил, даже если бы слетал в космос.



А вот Татьяна Калякина затруднилась ответить и объяснила почему.



— Мне очень сложно вспомнить какой-то научно-фантастический фильм про космос. Я вообще сторонник больше смотреть такие документальные или научно-популярные фильмы и сериалы. Хотя мне очень нравится цикл сериалов Карла Сагана «Космос» (6+), он так и называется.



Полную версию интервью с учеными читайте в материале.

