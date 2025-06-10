НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+11°C

Сейчас в Ярославле
Погода+11°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +10

0 м/c,

 752мм 82%
Подробнее
0 Пробки
USD 78,60
EUR 89,79
Грядут масштабные сокращения
Как отдыхает хоккеист после финала плей-офф
В регионе бушевал мезоциклон
Сбой в оплате проезда
Гид по отдыху в России
Новый ЖК в Ярославле
Судьба здания театра
Как сэкономить на ремонте
Путеводитель по ресторанам Ярославля
Суперяхта в Ярославле
Наука Интервью «Планеты могут сталкиваться эпично, но беззвучно». Астрономы развеяли мифы из популярных фильмов о космосе. Видео

«Планеты могут сталкиваться эпично, но беззвучно». Астрономы развеяли мифы из популярных фильмов о космосе. Видео

Среди этих картин наверняка есть та, которую вы пересматривали не один раз

614
Написать комментарий
Источник:

Никита Егоров, Анна Гладки, Дарья Бурмистрова

Космос — это бесконечная череда загадок для человечества. За прошедшие столетия ученые уже объяснили массу явлений, происходящих во Вселенной. Однако в фильмах часто встречаются небылицы, и то, что, казалось бы, выглядит по сюжету очень просто, на самом деле иногда невозможно.

Наши коллеги из NN.RU пообщались с учеными из Нижегородского планетария имени Гречко и показали им несколько отрывков из самых популярных фильмов о космосе. Никита Капитанов и Татьяна Калякина доступным языком объяснили, возможны ли такие «спецэффекты» из кино в реальной жизни. Все ответы в нашем видео.

Кстати, как рассказали сотрудники планетария, они сами редко смотрят фильмы про космос. Однако один любимый в этом жанре смог назвать Никита Капитанов.

— Люблю «Аполлон-13» (12+). В сравнении с ним все остальные фильмы про космос и про космонавтику выглядят совсем наивно. «Аполлон-13» выглядит вполне себе достоверно. Станиславский бы поверил, даже если бы слетал в космос.

А вот Татьяна Калякина затруднилась ответить и объяснила почему.

— Мне очень сложно вспомнить какой-то научно-фантастический фильм про космос. Я вообще сторонник больше смотреть такие документальные или научно-популярные фильмы и сериалы. Хотя мне очень нравится цикл сериалов Карла Сагана «Космос» (6+), он так и называется.

Полную версию интервью с учеными читайте в материале.

ПО ТЕМЕ
Дарья БурмистроваДарья Бурмистрова
Дарья Бурмистрова
Корреспондент NN.RU
Космос Ученые Астрономы Фильмы о космосе
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
«Куда делись все сотрудники?». Бизнесмен — о том, почему работники хотят жаловаться, а не трудиться
Сергей Харин
Мнение
«Я не сошел с ума». Журналист купил китайское авто — сколько это стоило и какие минусы
Анатолий Кузнецов
Мнение
«Самая частая жалоба — это отношения внутри коллектива»: психотерапевт — о различиях миллениалов и зумеров в работе
Валентина Кинас
Психология, психотерапия
Мнение
Рожать или копить. Заменит ли ребенок пенсию?
Галеева Венера
Мнение
Куда бежать и что делать, если украли велосипед? Грустная колонка журналистки
Мария Лобанова
Рекомендуем
Объявления

Ремонт и настройка компьютеров

1 000 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление