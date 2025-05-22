День Николая Чудотворца в 2025 году: что можно и нельзя делать, приметы и традиции

22 мая многие верующие просят у Николая Чудотворца выздоровления и защиты Источник: Иван Рейзвих / NGS55.RU











В православном календаре Николаю Чудотворцу посвящено три дня — больше, чем многим святым. Первый раз в году святого вспоминают 22 мая — в этот день церковь отмечает перенесение его мощей из древнего города Миры в итальянские Бари. Рассказываем, какие традиции есть у этого праздника, и какие приметы связаны с днем Николая Чудотворца.

Кто такой Николай Чудотворец

Николай Чудотворец — покровитель детей, путешественников, невинно осужденных, больных и бедных. При жизни он был архиепископом в Мире — городе в составе современной Турции. Людям Николай запомнился своими чудесами: он не раз воскрешал мертвых, а еще мог вылечить молитвой.

Святитель Николай был очень щедрым и почти ничего не оставлял себе: после смерти родителей он раздал всё их состояние нуждающимся. А однажды помог бедной семье с тремя дочерьми. Их отец не мог собрать для будущих невест приданое, поэтому Николай тайно подбросил в их дом три мешочка с золотом. Мешочки случайно упали в чулки девушек, и так появилась популярная на Западе традиция класть рождественские подарки в чулки и носки. А сам святитель Николай стал прообразом Деда Мороза и Санты Клауса, которые дарят подарки детям на Рождество и Новый год и часто стараются сделать это тайно.



После смерти архиепископа его похоронили в церкви в Мире, и город стал местом паломничества. А через несколько веков его захватили мусульмане. Купцы из двух итальянских городов — Бари и Венеции — решили спасти мощи святого от иноверцев, похитили их из Миры и привезли в Италию. Именно это событие празднуется христианами 22 мая.



Источник: Полина Авдошина / Городские медиа











Традиции дня Николая Чудотворца

Любой православный праздник начинается для верующего с похода в церковь, и день Николая Чудотворца — не исключение. 22 мая прихожане обычно просят святого об излечении больных и защите нуждающихся. Кроме того, в день Николая Чудотворца особое внимание уделяется чистоте, поэтому после храма верующие идут в баню, а затем устраивают уборку дома.

Одними молитвами и уборками сыт не будешь, и на день Николая Чудотворца есть обычаи, связанные с делами сердечными. Например, в старину в этот день часто ходили свататься. Считается, что тех, кто засватается в день святителя Николая, ждет счастливый брак, поэтому многие чтут эту традицию и сегодня.

Ну а если вместо тысячи признаний в любви вы предпочитаете копаться в саду и огороде, для вас у Николая Чудотворца есть благоприятные новости: 22 мая принято сажать гречиху, картофель, огурцы, лук, морковь. Считается, что после дня святителя Николая ночных заморозков не будет, и урожаю ничто не навредит. Для закрепления результата не помешает обращаться к Николаю Чудотворцу с просьбами уберечь посевы.

Что нельзя делать в этот день

В праздник нельзя сквернословить, ругаться с близкими, брать и давать в долг. Кроме того, в этот день нельзя:

ходить в парикмахерскую;

совершать покупки;

грустить, впадать в отчаяние;

лениться;

выкидывать мусор после заката;

отказывать другим в помощи;

есть мясо.

Приметы на день Николая Чудотворца

На праздник существует множество примет, по которым можно узнать погоду на ближайшее время и судьбу урожая в этом году.

дождь в праздник — к хорошему урожаю;

много росы утром — год будет плодородным;

гром ночью — ждите ясную погоду;

зацвела рябина — осень будет короткой;

одуванчики днем не раскрылись — к дождю;

слышно кваканье лягушек — в этом году уродится овес.