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Религия Обзор День Николая Чудотворца в 2025 году: что можно и нельзя делать, приметы и традиции

День Николая Чудотворца в 2025 году: что можно и нельзя делать, приметы и традиции

И почему этот святой так почитаем среди верующих

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9 комментариев
22 мая многие верующие просят у Николая Чудотворца выздоровления и защиты | Источник: Иван Рейзвих / NGS55.RU22 мая многие верующие просят у Николая Чудотворца выздоровления и защиты | Источник: Иван Рейзвих / NGS55.RU
22 мая многие верующие просят у Николая Чудотворца выздоровления и защиты
Источник:
Иван Рейзвих / NGS55.RU

В православном календаре Николаю Чудотворцу посвящено три дня — больше, чем многим святым. Первый раз в году святого вспоминают 22 мая — в этот день церковь отмечает перенесение его мощей из древнего города Миры в итальянские Бари. Рассказываем, какие традиции есть у этого праздника, и какие приметы связаны с днем Николая Чудотворца.

Кто такой Николай Чудотворец

Николай Чудотворец — покровитель детей, путешественников, невинно осужденных, больных и бедных. При жизни он был архиепископом в Мире — городе в составе современной Турции. Людям Николай запомнился своими чудесами: он не раз воскрешал мертвых, а еще мог вылечить молитвой.
Святитель Николай был очень щедрым и почти ничего не оставлял себе: после смерти родителей он раздал всё их состояние нуждающимся. А однажды помог бедной семье с тремя дочерьми. Их отец не мог собрать для будущих невест приданое, поэтому Николай тайно подбросил в их дом три мешочка с золотом. Мешочки случайно упали в чулки девушек, и так появилась популярная на Западе традиция класть рождественские подарки в чулки и носки. А сам святитель Николай стал прообразом Деда Мороза и Санты Клауса, которые дарят подарки детям на Рождество и Новый год и часто стараются сделать это тайно.

После смерти архиепископа его похоронили в церкви в Мире, и город стал местом паломничества. А через несколько веков его захватили мусульмане. Купцы из двух итальянских городов — Бари и Венеции — решили спасти мощи святого от иноверцев, похитили их из Миры и привезли в Италию. Именно это событие празднуется христианами 22 мая.

Источник: Полина Авдошина / Городские медиаИсточник: Полина Авдошина / Городские медиа
Источник:

Полина Авдошина / Городские медиа

Традиции дня Николая Чудотворца

Любой православный праздник начинается для верующего с похода в церковь, и день Николая Чудотворца — не исключение. 22 мая прихожане обычно просят святого об излечении больных и защите нуждающихся. Кроме того, в день Николая Чудотворца особое внимание уделяется чистоте, поэтому после храма верующие идут в баню, а затем устраивают уборку дома.

Одними молитвами и уборками сыт не будешь, и на день Николая Чудотворца есть обычаи, связанные с делами сердечными. Например, в старину в этот день часто ходили свататься. Считается, что тех, кто засватается в день святителя Николая, ждет счастливый брак, поэтому многие чтут эту традицию и сегодня.

Ну а если вместо тысячи признаний в любви вы предпочитаете копаться в саду и огороде, для вас у Николая Чудотворца есть благоприятные новости: 22 мая принято сажать гречиху, картофель, огурцы, лук, морковь. Считается, что после дня святителя Николая ночных заморозков не будет, и урожаю ничто не навредит. Для закрепления результата не помешает обращаться к Николаю Чудотворцу с просьбами уберечь посевы.

Что нельзя делать в этот день

В праздник нельзя сквернословить, ругаться с близкими, брать и давать в долг. Кроме того, в этот день нельзя:

  • ходить в парикмахерскую;

  • совершать покупки;

  • грустить, впадать в отчаяние;

  • лениться;

  • выкидывать мусор после заката;

  • отказывать другим в помощи;

  • есть мясо.

Приметы на день Николая Чудотворца

На праздник существует множество примет, по которым можно узнать погоду на ближайшее время и судьбу урожая в этом году.

  • дождь в праздник — к хорошему урожаю;

  • много росы утром — год будет плодородным;

  • гром ночью — ждите ясную погоду;

  • зацвела рябина — осень будет короткой;

  • одуванчики днем не раскрылись — к дождю;

  • слышно кваканье лягушек — в этом году уродится овес.

Кое-что в этот день можно узнать и о себе. Например, благополучие настанет у тех, кто 22 мая увидит паука. Тем, кто родился в праздник, с 21 на 22 мая снятся вещие сны, а у тех, кто прилег подремать в середине праздника, сон сбудется через пять лет.

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Обзор Религия Православие Николай Чудотворец Мощи святых Праздник Приметы
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Комментарии
9
Гость
22 мая 2024, 08:33
почему сначала баня а потом приборка...
Гость
22 мая 2024, 10:02
Участие в сво не считается грехом?
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