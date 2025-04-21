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Религия обзор Да начнется конклав: кто станет следующим папой римским и как его будут выбирать

Да начнется конклав: кто станет следующим папой римским и как его будут выбирать

На место Франциска I пророчат первого папу из Африки

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12 комментариев
Претендовать на пост папы римского может любой католик, но есть нюансы | Источник: TACC / zumapress.comПретендовать на пост папы римского может любой католик, но есть нюансы | Источник: TACC / zumapress.com

Претендовать на пост папы римского может любой католик, но есть нюансы

Источник:

TACC / zumapress.com

Кто станет следующим папой римским? Последний раз конклав проходил в 2013 году после добровольной отставки Бенедикта XVI. Потребовалось пять голосований, чтобы избрать понтификом Хорхе Марио Бергольо, который взял имя Франциск I. Спустя 12 лет правления он скончался после длительного лечения от двусторонней пневмонии. Рассказываем, как будут выбирать 267-го папу римского, и когда мы узнаем имя нового понтифика.

Конклав — закрытая встреча кардиналов, на которой выбирают нового папу римского, после того как предыдущий умер или ушел в отставку.

Как проходят выборы папы римского

После смерти или отставки папы кардиналам дается 2–3 недели, чтобы приехать в Ватикан. В определенный день в Сикстинской капелле собирают 138 кардиналов, у которых есть право голоса. Они запираются на ключ изнутри, и начинается конклав. Выбирающие не могут принести с собой никакие средства связи или другие приборы, которые могут повлиять на их голос или рассказать о том, что происходит за закрытой дверью.

Каждый дает клятву хранить тайну о выборе понтифика, после этого происходит голосование. Побеждает тот, кто собрал две трети голосов.

Все бюллетени нанизываются на веревку, а после подсчета сжигаются в печи. Когда лидер ясен, то из трубы начинает идти белый дым, если общего решения нет, то черный. В случае если первое голосование не дало результата, то в следующие дни проходит по четыре голосования в день — по два утром и вечером. С каждым новым раундом у кардиналов есть возможность отказаться от своей кандидатуры или заключить выгодные союзы и найти сторонников.

Если после 33 попыток лидер не определен, то число кандидатов сокращается до двух, и побеждает тот, у кого больше голосов. Самый быстрый конклав прошел в 1503 году, когда всего за 10 часов избрали папу Юлия II. Самый длительный шел три года и закончился в 1273 году избранием Григория X.

Как только становится известно имя нового папы, у него спрашивают согласия принять обязанности и узнают, какое новое имя он берет. Дальше его провожают в «комнату слез», где выбирают белую мантию нужного размера. После облачения кардиналы целуют перстень и стопы нового папы, тем самым соглашаясь с его главенством, и выходят с новым избранником на балкон собора Святого Петра, чтобы сообщить новость людям.

Кто может стать папой римским?

Папой римским может стать любой католик-мужчина в возрасте до 80 лет. Нет требований к статусу, национальности, стажу служения в церкви или возрасту. На практике уже много лет список кандидатов сужается до кардиналов, которые и проводят выборы.

Папой римским не может стать любая женщина или мужчина, который состоит в браке или был разведен (вдовец допускается). Так как понтифика выбирают путем голосования, больше шансов победить у кандидата с большим опытом и знаниями, с чистой репутацией, который не хвастается своим богатством.

Кандидаты на пост папы римского в 2025 году

Несмотря на то, что стать следующим папой римским может любой католик, среди кардиналов уже есть явные фавориты, у которых больше всего шансов победить в выборах.

Пьетро Паролин, 70 лет

Самый главный фаворит — итальянский кардинал Пьетро Паролин. Государственный секретарь Ватикана придерживается умеренных политических взглядов и не замешан в скандалах.

Источник: Pufui Pc Pifpef I / CC BY-SA 3.0Источник: Pufui Pc Pifpef I / CC BY-SA 3.0
Источник:

Pufui Pc Pifpef I / CC BY-SA 3.0

С 2021 года, после того как здоровье Франциска ухудшилось, он уже выполняет часть обязанностей папы: проводит богослужения, посвящает в духовный сан новых кардиналов на территории Рима и Ватикана.

Фридолин Амбонго Бесунгу, 65 лет

Конкуренцию Паролину может составить архиепископ Демократической Республики Конго Фридолин Амбонго Бесунгу. Президент Симпозиума епископских конференций Африки и Мадагаскара не раз выступал с критикой взглядов Франциска.

Источник: François-Régis Salefran / CC BY-SA 4.0Источник: François-Régis Salefran / CC BY-SA 4.0
Источник:

François-Régis Salefran / CC BY-SA 4.0

По его распоряжению на территории Африки не действует доктрина папы о благословении неженатых и однополых пар. Если Фридолин Басунгу победит, он станет первым папой из Африки.

Петер Эрдё, 72 года

Петер Эрдё представляет пласт консерваторов. Венгерский кардинал занял свой пост еще при папе Иоане Павле II. Он выступает против того, чтобы католики, которые разведены или вступили в брак второй раз, могли причащаться.

Источник: Public domainИсточник: Public domain
Источник:

Public domain

Петер позитивно относится к другим религиям и выстраивает диалог с представителями православной церкви. Кардинал яростно критикует политическое решение о приеме беженцев в Европе.

Луис Антонио Гоким Тагле, 67 лет

Последний среди ярких кандидатов — Луис Антонио Гоким Тагле, его еще называют «азиатским папой Франциском». Выступает в защиту абортов, контрацепции и других оппозиционных для церкви взглядов, которые он называет «практическим атеизмом».

Источник: Perrant / CC BY-SA 4.0Источник: Perrant / CC BY-SA 4.0
Источник:

Perrant / CC BY-SA 4.0

Луис Антонио критикует священников, которые совершают сексуальное насилие, оскорбляют незамужних матерей и католиков, которые вступают в брак во второй раз. Кардинал считает, что церковь должна выстроить диалог с людьми и в первую очередь не осуждать, а сострадать и помогать.

Кого бы вы назначили следующим папой?

И думать нечего — Пьетро Паролин
Отдал бы свой голос за Фридолина Амбонго Бесунгу
Петер Эрдё — самый адекватный
Мне понравился Луис Антонио Гоким Тагле
Кто-то другой, на кого букмекеры не делают ставок
Вы видели этих кандидатов? Никого
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Анна КолотоваАнна Колотова
Анна Колотова
корреспондент эвергрин-редакции
Папа Римский Папа Римский Франциск Конклав Выборы Ватикан Кардинал Ватикана Голосование
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Комментарии
12
Гость
1 час
Католическая церковь мне нравится намного больше чем РПЦ и она ближе к Христианству, не искажает учение и любит, помогает людям
Гость
1 час
в Ярике есть католический храм там приятнее чем у воинственных и провластных
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