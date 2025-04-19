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Религия обзор Христос воскрес! 20 красивых открыток на Пасху

Христос воскрес! 20 красивых открыток на Пасху

Такие красивые, что грех ими не поделиться с близкими

2 901
3 комментария
В церковь на Пасху, конечно, нужно сходить, но и близких с праздником поздравить не забудьте | Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RUВ церковь на Пасху, конечно, нужно сходить, но и близких с праздником поздравить не забудьте | Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

В церковь на Пасху, конечно, нужно сходить, но и близких с праздником поздравить не забудьте

Источник:

Олег Фёдоров / CHITA.RU

Самый главный христианский праздник выпадает в 2025 году на 20 апреля. У него хватает примет и традиций, и часто в этот день можно услышать множество поздравлений. Мы не стали стоять в стороне и подготовили к празднику 20 красивых открыток на Пасху, чтобы вы могли скачать их и поделиться с близкими.

Источник: Виталий Калистратов / Городские медиаИсточник: Виталий Калистратов / Городские медиа
Источник:

Виталий Калистратов / Городские медиа

Источник: Виталий Калистратов / Городские медиаИсточник: Виталий Калистратов / Городские медиа
Источник:

Виталий Калистратов / Городские медиа

Источник: Виталий Калистратов / Городские медиаИсточник: Виталий Калистратов / Городские медиа
Источник:

Виталий Калистратов / Городские медиа

Источник: Виталий Калистратов / Городские медиаИсточник: Виталий Калистратов / Городские медиа
Источник:

Виталий Калистратов / Городские медиа

Источник: Виталий Калистратов / Городские медиаИсточник: Виталий Калистратов / Городские медиа
Источник:

Виталий Калистратов / Городские медиа

Источник: Виталий Калистратов / Городские медиаИсточник: Виталий Калистратов / Городские медиа
Источник:

Виталий Калистратов / Городские медиа

Источник: Виталий Калистратов / Городские медиаИсточник: Виталий Калистратов / Городские медиа
Источник:

Виталий Калистратов / Городские медиа

Источник: Виталий Калистратов / Городские медиаИсточник: Виталий Калистратов / Городские медиа
Источник:

Виталий Калистратов / Городские медиа

Источник: Виталий Калистратов / Городские медиаИсточник: Виталий Калистратов / Городские медиа
Источник:

Виталий Калистратов / Городские медиа

Источник: Виталий Калистратов / Городские медиаИсточник: Виталий Калистратов / Городские медиа
Источник:

Виталий Калистратов / Городские медиа

Источник: Виталий Калистратов / Городские медиаИсточник: Виталий Калистратов / Городские медиа
Источник:

Виталий Калистратов / Городские медиа

Источник: Виталий Калистратов / Городские медиаИсточник: Виталий Калистратов / Городские медиа
Источник:

Виталий Калистратов / Городские медиа

Источник: Виталий Калистратов / Городские медиаИсточник: Виталий Калистратов / Городские медиа
Источник:

Виталий Калистратов / Городские медиа

Источник: Виталий Калистратов / Городские медиаИсточник: Виталий Калистратов / Городские медиа
Источник:

Виталий Калистратов / Городские медиа

Источник: Виталий Калистратов / Городские медиаИсточник: Виталий Калистратов / Городские медиа
Источник:

Виталий Калистратов / Городские медиа

Источник: Виталий Калистратов / Городские медиаИсточник: Виталий Калистратов / Городские медиа
Источник:

Виталий Калистратов / Городские медиа

Источник: Виталий Калистратов / Городские медиаИсточник: Виталий Калистратов / Городские медиа
Источник:

Виталий Калистратов / Городские медиа

Источник: Виталий Калистратов / Городские медиаИсточник: Виталий Калистратов / Городские медиа
Источник:

Виталий Калистратов / Городские медиа

Источник: Виталий Калистратов / Городские медиаИсточник: Виталий Калистратов / Городские медиа
Источник:

Виталий Калистратов / Городские медиа

Источник: Виталий Калистратов / Городские медиаИсточник: Виталий Калистратов / Городские медиа
Источник:

Виталий Калистратов / Городские медиа

Самый главный христианский праздник выпадает в 2025 году на 20 апреля. У него хватает примет и традиций, и часто в этот день можно услышать множество поздравлений. Мы не стали стоять в стороне и подготовили к празднику 20 красивых открыток на Пасху, чтобы вы могли скачать их и поделиться с близкими.

Пасха — главный христианский праздник, посвященный чуду воскресения Иисуса Христа. В 2025 году православная Пасха выпадает на 20 апреля и совпадает с католической, хотя обычно даты Пасхи у католиков и православных различаются из-за разницы календарей — расчет точной даты зависит от солнечного и лунного календарей.

Верующие готовятся к Пасхе в течение семи недель Великого поста. В это время христиане придерживаются строгих правил: отказываются от определенной пищи (например, мяса), молятся и посещают службы в храмах. Смысл Великого поста — подготовить не только тело, но и душу к встрече Светлого Христова Воскресения.

Накануне воскресенья, в Великую субботу, христиане собираются на всенощное бдение в храмах. Там же освящают специальную пищу: крашеные яйца, творожные пасхи и куличи. Верующим не рекомендуют есть их до праздника как непостные продукты.

В позднем христианстве появилась традиция биться яйцами. Несколько человек берут сваренные вкрутую крашеные яйца и бьют их друг о друга скорлупой. Побеждает тот, у кого скорлупа яйца останется целой. Считается, что победа в битве яиц приносит удачу и счастье на целый год. Большую популярность пасхальная игра получила в Греции, Румынии, Албании, Нидерландах, Швейцарии и многих других странах.

У православных верующих в Пасху принято «христосоваться» — трижды приветствовать друг друга словами «Христос воскресе» и ответом «Воистину воскресе». В этот день многие собираются с родственниками и близкими и едят праздничные блюда.

А еще считается, что на Пасху нельзя ходить на кладбище.

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Илья НенкоИлья Ненко
Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
Пасха Праздник Открытки Поздравления Православие Религия Христианство Иисус Христос
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Комментарии
3
Инженер1
1 час
Лучше деньгами.
Гость
10 апреля, 11:41
Обычные открытки. В сети можно найти гораздо интереснее и красивее.
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