Открытки на Благовещение: 20 красивых поздравлений с православным праздником

В череде весенних православных праздников никак нельзя обойти стороной Благовещение, ведь именно оно открывает праздничный круг. Еще не закончился Великий пост, но верующие уже готовы к благим вестям. Чтобы вы могли донести их до каждого, мы подготовили для вас коллекцию открыток, с которыми поздравлять с Благовещением будет еще приятнее.