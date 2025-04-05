Страстная седмица в 2025 году: даты, запреты, традиции и приметы

Страстная седмица для верующих — самая важная неделя в году Источник: Дарья Паращенко / 93.RU











Страстная неделя, или Страстная седмица, — последняя неделя перед Пасхой. Каждый из ее дней описывает события, которые произошли в земной жизни Иисуса Христа перед ее завершением. Эта неделя в православии — самая важная на протяжении всего года. И как через страдания прошел Иисус, так и верующие ограничивают себя в это время наиболее строго за весь Великий пост.

Когда Страстная седмица в 2025 году

Страстная седмица из года в год выпадает на разные даты, как и Пасха. В 2025 году она длится с 14 по 19 апреля.

Многие считают, что Страстная неделя — часть Великого поста. Но это не так. Страстную неделю выделяют из Великого поста, хотя само говенье заканчивается именно в пасхальное воскресенье.

Эта неделя — особенная, тогда случилось то, что повлияло на всю земную историю. Именно в эти дни, предшествующие Пасхе, происходили главные библейские события — арест Иисуса Христа, суд над ним, его распятие, мучения и смерть на кресте, за которыми было погребение Сына Божьего.

Страсти — это устаревшее слово, означающее страдания, мучения.

Что можно и нельзя делать в Страстную неделю

Со Страстной неделей связано много запретов. Но некоторые из них, о которых можно прочитать в интернете, не более чем фейк. Самые популярные мифы из Сети о запретах — про работу, домашние хлопоты и походы в баню. На деле верующие проводят Страстную седмицу иначе:

Великий понедельник . Начинается строгий пост — только сухоядение. Верующие наводят порядок в доме и идут на вечернее богослужение с чтением Евангелия. В понедельник верующие могут исповедоваться. Великий вторник . Строгий пост продолжается. Православные заканчивают с уборкой, стиркой и закупкой продуктов на ближайшее время, в том числе Пасху. Вечером идут на службу с чтением притч. Великая среда . Последний день строгого поста перед самым строгим в пятницу. Верующие могут исповедоваться и слушают богослужение с молитвой преподобного Ефрема Сирина. Размышляют о верности и предательстве, покаянии. Великий четверг , он же Чистый. В ночь со среды на четверг принята утреня с чтением 12 Евангелий. До восхода солнца верующие обязательно купаются. Затем окончательно разбираются с уборкой в доме. Во второй половине дня идут на вечерню с чтением о Тайной Вечере. После службы пекут куличи, паски и красят яйца. В четверг посвящают свободное время осмыслению жертвы Иисуса за человечество. Великая пятница , она же Страстная. Самый строгий пост — многие до вечера ничего не едят. В этот день запрещено веселиться, работать, убирать и даже громко разговаривать. Днем верующие идут в храм, где выносят Плащаницу — изображение умершего Христа. Вечером — на службу с чином погребения — это крестный ход с Плащаницей. Пятница — день скорби. Великая суббота . Утром и днем в церквях начинают святить пасхальную еду. Верующие, если освятили куличи и остальное, занимаются подготовкой всего к праздничному столу. На протяжении дня вспоминают усопших и ждут Светлое Воскресение. А вечером идут на одну из самых красивых и торжественных служб — Пасхальную, которая длится до самого утра.

Есть определенные запреты, которые касаются всей Страстной седмицы. Так, нельзя:

организовывать громкие праздники;

заниматься спортом ради удовольствия;

начинать новые дела;

ссориться, провоцировать конфликты, злиться;

посещать увеселительные мероприятия, чтобы развеяться и развлечься;

пить спиртное;

злословить и использовать бранные слова.

Все ограничения, связанные со Страстной седмицей, — личное дело каждого. Из-под палки или переступая через себя потому что «так принято» ничего не делают. Важна искренняя вера и желание стать лучше через самоограничения.

Как соблюдать пост на Страстной неделе

С понедельника по среду включительно верующие на сухоядении, они могут есть:

сырые овощи и фрукты;

сухофрукты, орехи;

соления без масла;

соки;

хлеб.

В четверг есть послабление по питанию — допустима горячая пища с растительным маслом. Можно съесть кашу, приготовленные овощи. Но без продуктов животного происхождения.

В пятницу по церковным канонам от пищи полностью воздерживаются. В этот день верующие скорбят, им не до мирских забот и желаний.

В субботу можно есть горячие блюда, но без масла. Можно сделать кашу, приготовить овощи в духовке или отварить их.

В воскресенье все ограничения снимаются. Наступает Пасха — самый большой православный праздник. Но это не значит, что можно есть всё и сразу. После ограничений в пище возвращаться к привычному питанию надо постепенно, избегая жирного, жареного и других тяжелых для пищеварительной системы продуктов. Иначе можно заработать проблемы со здоровьем.

Приметы и традиции

Страстная седмица — важнейшая неделя в церковном календаре. И, конечно же, с ней связаны некоторые приметы:

солнечно в Великий понедельник — к раннему и богатому урожаю;

дождливый Великий вторник — к урожаю грибов в середине лета;

в Великую среду идет дождь — зерно не уродится, но малины будет много;

какая погода в Великий четверг — такое и лето будет, солнечно — к зною, дождливо — к прохладе и ливням.

Погода в Великую пятницу говорит об урожае и весне:

солнечно — зерна будет много;

пасмурно — к буйному росту сорняков;

тепло — холодов можно не опасаться;

дождь идет — к сырой весне с частыми ливнями.

В Страстную Субботу тоже смотрели на погоду и определяли, каким будет лето. Осадки — к дождливому лету. Если похолодало, то и жары не будет. А ясная погода сулила благодатное лето.