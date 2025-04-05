Страстная седмица в 2025 году: даты, запреты, традиции и приметы

Страстная неделя, или Страстная седмица, — последняя неделя перед Пасхой. Каждый из ее дней описывает события, которые произошли в земной жизни Иисуса Христа перед ее завершением. Эта неделя в православии — самая важная на протяжении всего года. И как через страдания прошел Иисус, так и верующие ограничивают себя в это время наиболее строго за весь Великий пост.
Когда Страстная седмица в 2025 году
Страстная седмица из года в год выпадает на разные даты, как и Пасха. В 2025 году она длится с 14 по 19 апреля.
Многие считают, что Страстная неделя — часть Великого поста. Но это не так. Страстную неделю выделяют из Великого поста, хотя само говенье заканчивается именно в пасхальное воскресенье.
Эта неделя — особенная, тогда случилось то, что повлияло на всю земную историю. Именно в эти дни, предшествующие Пасхе, происходили главные библейские события — арест Иисуса Христа, суд над ним, его распятие, мучения и смерть на кресте, за которыми было погребение Сына Божьего.
Страсти — это устаревшее слово, означающее страдания, мучения.
Что можно и нельзя делать в Страстную неделю
Со Страстной неделей связано много запретов. Но некоторые из них, о которых можно прочитать в интернете, не более чем фейк. Самые популярные мифы из Сети о запретах — про работу, домашние хлопоты и походы в баню. На деле верующие проводят Страстную седмицу иначе:
Великий понедельник. Начинается строгий пост — только сухоядение. Верующие наводят порядок в доме и идут на вечернее богослужение с чтением Евангелия. В понедельник верующие могут исповедоваться.
Великий вторник. Строгий пост продолжается. Православные заканчивают с уборкой, стиркой и закупкой продуктов на ближайшее время, в том числе Пасху. Вечером идут на службу с чтением притч.
Великая среда. Последний день строгого поста перед самым строгим в пятницу. Верующие могут исповедоваться и слушают богослужение с молитвой преподобного Ефрема Сирина. Размышляют о верности и предательстве, покаянии.
Великий четверг, он же Чистый. В ночь со среды на четверг принята утреня с чтением 12 Евангелий. До восхода солнца верующие обязательно купаются. Затем окончательно разбираются с уборкой в доме. Во второй половине дня идут на вечерню с чтением о Тайной Вечере. После службы пекут куличи, паски и красят яйца. В четверг посвящают свободное время осмыслению жертвы Иисуса за человечество.
Великая пятница, она же Страстная. Самый строгий пост — многие до вечера ничего не едят. В этот день запрещено веселиться, работать, убирать и даже громко разговаривать. Днем верующие идут в храм, где выносят Плащаницу — изображение умершего Христа. Вечером — на службу с чином погребения — это крестный ход с Плащаницей. Пятница — день скорби.
Великая суббота. Утром и днем в церквях начинают святить пасхальную еду. Верующие, если освятили куличи и остальное, занимаются подготовкой всего к праздничному столу. На протяжении дня вспоминают усопших и ждут Светлое Воскресение. А вечером идут на одну из самых красивых и торжественных служб — Пасхальную, которая длится до самого утра.
Есть определенные запреты, которые касаются всей Страстной седмицы. Так, нельзя:
организовывать громкие праздники;
заниматься спортом ради удовольствия;
начинать новые дела;
ссориться, провоцировать конфликты, злиться;
посещать увеселительные мероприятия, чтобы развеяться и развлечься;
пить спиртное;
злословить и использовать бранные слова.
Все ограничения, связанные со Страстной седмицей, — личное дело каждого. Из-под палки или переступая через себя потому что «так принято» ничего не делают. Важна искренняя вера и желание стать лучше через самоограничения.
Как соблюдать пост на Страстной неделе
С понедельника по среду включительно верующие на сухоядении, они могут есть:
сырые овощи и фрукты;
сухофрукты, орехи;
соления без масла;
соки;
хлеб.
В четверг есть послабление по питанию — допустима горячая пища с растительным маслом. Можно съесть кашу, приготовленные овощи. Но без продуктов животного происхождения.
В пятницу по церковным канонам от пищи полностью воздерживаются. В этот день верующие скорбят, им не до мирских забот и желаний.
В субботу можно есть горячие блюда, но без масла. Можно сделать кашу, приготовить овощи в духовке или отварить их.
В воскресенье все ограничения снимаются. Наступает Пасха — самый большой православный праздник. Но это не значит, что можно есть всё и сразу. После ограничений в пище возвращаться к привычному питанию надо постепенно, избегая жирного, жареного и других тяжелых для пищеварительной системы продуктов. Иначе можно заработать проблемы со здоровьем.
Приметы и традиции
Страстная седмица — важнейшая неделя в церковном календаре. И, конечно же, с ней связаны некоторые приметы:
солнечно в Великий понедельник — к раннему и богатому урожаю;
дождливый Великий вторник — к урожаю грибов в середине лета;
в Великую среду идет дождь — зерно не уродится, но малины будет много;
какая погода в Великий четверг — такое и лето будет, солнечно — к зною, дождливо — к прохладе и ливням.
Погода в Великую пятницу говорит об урожае и весне:
солнечно — зерна будет много;
пасмурно — к буйному росту сорняков;
тепло — холодов можно не опасаться;
дождь идет — к сырой весне с частыми ливнями.
В Страстную Субботу тоже смотрели на погоду и определяли, каким будет лето. Осадки — к дождливому лету. Если похолодало, то и жары не будет. А ясная погода сулила благодатное лето.
А как вы проводите Страстную неделю?