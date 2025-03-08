«Росла в семье, где муж решает, а жена подчиняется»: история мусульманки с 5 детьми, которая помогает женщинам по всей России

Хава живет в Казани Источник: Лина Саитова / 116.RU











Хава Шайдуллина — исламский психолог и сексолог, блогер, предпринимательница и мама пятерых детей. Ей не раз из-за деятельности угрожали убийством. Но, несмотря ни на что, она построила карьеру и помогает женщинам по всей России. Редакция 116.RU к Международному женскому дню поговорила с Хавой. Рассказываем о ее пути, а также рассуждаем, почему женщинам необходимо научиться ценить себя и нужен ли закон против домашнего насилия.

«Пропустила целый год обучения»

Хаве Шайдуллиной 31 год. Примерно с 11 лет ее образование было прерывистым. Всё потому, что мама будущего психолога вышла замуж за мужчину, который проживал в другом городе. Из-за этого месяц Хава жила в Казани и училась в школе, а после еще месяц жила в городе отчима, где не ходила в образовательное учреждение и не получала никаких знаний. И так продолжалось целый год.

— Когда мне было 12, мама уехала в другой город. Меня оставили родственникам. Я пропустила целый год обучения: помогала близким и занималась бытом. Я росла в достаточно фанатичной религиозной семье, где муж решает, а жена подчиняется, — объясняет героиня.

Хава признается, что всё это было непросто. Она читала взахлеб и всегда стремилась получать знания. Произошедшее побудило ее пойти учиться на психолога и в будущем применять иные методы воспитания по отношению к собственным детям.

Хава всегда была любознательной и цеплялась за любую возможность получить знания Источник: Хава Шайдуллина / личный архив











Позже Хава обучалась в Казанском мусульманском медресе «Мухаммадия», где встретила будущего супруга. Героиня отмечает, что впервые начала думать о замужестве в 16 лет. Тогда она составила лист из 40 вопросов для потенциального жениха и отправляла список каждому, кто приходил свататься. А свататься к ней приходили уже с 14 лет.

— Двое друзей мужа ко мне сватались, когда я была в медресе. Получили отказ. А он решил доказать, что у него всё получится. У него были просто идеальные ответы на вопросы. Но позже оказалось, что он не сам на них отвечал, а ему помогали другие люди. Подсказывали, как правильно, — вспоминает психолог.

Молодой человек тогда встретился с отчимом Хавы. Тот его одобрил. А через две недели после этого пара поженилась. Хава поясняет, что в фанатичных религиозных семьях считается, что девушка не должна переписываться и видеться с парнем до замужества. При этом жених может спокойно общаться с другими девушками, чтобы понять, подходит ли ему невеста.

На фото Хава вместе со своим (теперь уже бывшим) супругом и детьми Источник: Хава Шайдуллина / личный архив











«Сказал, что мой развод станет примером для других женщин»

В браке супруги прожили 10 лет, а после развелись. На таком решении настояла Хава. Тогда ни ее родители, ни семья мужа не приняли развод. Психолог считает, что всё сложилось так, потому что о разводе отец Хавы узнал от ее бывшего супруга, который позвонил и пожаловался на нее. Какое-то время героиню пытались «образумить», но позже родители перестали лезть в эту тему.

— Сложно было видеть, что творит бывший муж. Мы прошли через многие трудности, я обеспечивала семью в последние годы. Но я не была готова к тому, что он будет писать про меня. Гневные посты до сих пор сохранились в соцсетях. Он там объяснил причину развода тем, что я хотела попробовать с другими мужчинами. Я, выгоревшая, мама пятерых, которая строит дом. Я не была готова к тому, что он резко откажется возить детей в школу, помогать физически, финансово, не ожидала, что начнет претендовать на мое имущество, дом. Это далось намного сложнее, нежели отсутствие поддержки родной семьи, — рассказывает Хава.

Помимо обычного суда, семью разводил религиозный. На нем обычно каждого слушают, а потом предлагают паре варианты, как можно решить проблемы и разрешить конфликт. В исламе, как объясняет Хава, женщине обязательно нужна помощь религиозного суда, чтобы развестись. Мужчине же достаточно сказать трижды «Талак» (в переводе с арабского «развод». — Прим. ред.), и его брак можно считать аннулированным.

— У нас было три слушанья. Судья вынес решение о том, что проблема в наших отношениях возникла из-за того, что я недостаточно женственная. Из-за того, что я начала работать и обеспечивать семью, — вспоминает Хава.

Первого ребенка Хава родила в 19 лет Источник: Хава Шайдуллина / личный архив

Судья дал Хаве «домашнее задание» на 9 месяцев. Она должна была «взращивать свои женственные качества»: отказаться от посторонней помощи в уходе за детьми и за домом, (тогда героиня была беременна пятым ребенком), не пользоваться услугами доставки еды и в целом снизить амбиции.

У мужа были свои обязанности. Например, выплачивать алименты на проживание — около 60 тысяч рублей. Стоит отметить, что тогда съём одного только жилья Хавы обходился в 50 тысяч рублей. Для Казани это далеко не заоблачные цены на недвижимость, а скорее обыденность. Также супруг должен был развозить детей из частной школы домой и назад. В общем-то, всё.

Примерно через четыре месяца бывший муж отказался от обязательств. Заявил, что раз Хава не взращивает женственность, следовательно, у него нет резона выполнять свои мужские обязанности. Он подсмотрел в соцсетях Хавы, что та заказывала как-то детям доставку еды.

— До второго слушанья супруг предварительно встретился с судьей. Сказал, что я являюсь угрозой для мусульманского общества, и развод станет примером для других женщин. И вообще я занимаюсь разобщением мусульманского общества. По словам моего папы, который приезжал на то судейство, когда я уже вышла, бывший муж разозлился и сказал: «Что с одной девчонкой-то и не справились мы?» — рассказывает Хава.

Ее пытались насильно заставить вернуться к мужу. Делалось это, по словам героини, в довольно агрессивной форме. Третье слушанье затягивалось. На тот момент психолог уже вела блог, а потому решила записать подкаст о своей ситуации. Это вызвало общественный резонанс. После чего решающее судейство прошло в считаные дни и длилось около 15 минут.

У Хавы две дочки и три сына Источник: Хава Шайдуллина / личный архив

После развода муж Хавы забрал ее дом, хотя в исламе имущество женщины, которое она приобрела на собственные деньги в браке, должно оставаться у нее. Однако, по ее словам, борьба за дом всё еще идет. В нем проживает бывший супруг с новой семьей.

— В период развода было сложно. Я — выгоревшая, уставшая, без поддержки. У меня не было возможности просто побыть в декрете, я должна была обеспечивать семью. Но с тех пор я восстановилась, обрела больше силы и уверенности, — с улыбкой говорит психолог.

У Хавы пятеро детей. Она считает, что им не стоит ничего навязывать, тем более религию. И не настаивает на том, чтобы дочери ходили покрытыми, ведь те еще юны и вправе сами решать, что хотят. Психолог старается привить детям воспитание и духовность, показывая всё это на своем примере.

— Некоторые мусульмане пытаются заставлять детей учить Коран, ходить на религиозные кружки, но при этом в семьях у них скандалы, ссоры, насилие по отношению к детям и женщинам. Как по мне, это не даст результата. Я обучаю детей любви, милосердию и критическому мышлению. Вера без критического мышления — это фанатизм, — уверена героиня.

«Ты будешь работать с больными людьми, оно тебе надо?»

Психологом Хава мечтала стать с подросткового возраста. Тогда ей нравились книги на эту тему. Однако она решила выбрать другую специальность, которой обучалась еще ее мама. Будущий психолог поступила на лингвистику и преподавание ислама. В этой сфере она проработала 10 лет.

— Родственники говорили: «Хава, ты будешь работать с больными людьми, оно тебе надо?» Так как мое первое образование религиозное, я могу аргументировать на религиозном языке, почему у женщин в исламе на самом деле больше прав, — говорит Хава.

В 2017 году Хаву пригласили проводить курсы по повышению квалификации для педагогов по детской и семейной психологии в Казанский федеральный университет (КФУ). Ей нравилось преподавать. Позже позвали в Поволжский государственный университет также проводить курсы, но уже по консультированию мусульман.

— Потом я открыла свои курсы для психологов по игровой терапии. Мне все говорили, что они получили намного больше знаний в этом четырехмесячном курсе, нежели в институтах, в которых обучались. Я поняла, что мне нравится, когда я учу тонкостям искусства терапии. И я запустила поток психологов, потом целый год занималась получением аккредитации, чтобы получить разрешение вести эту деятельность и выдавать дипломы своим студентам. Получила ее в 2024 году. Сейчас завершается второй поток обучения, — с гордостью рассказывает Хава.

Психолог предпочитает онлайн-консультации Источник: Хава Шайдуллина / личный архив











За год институт Хавы сумел заработать около 15 миллионов рублей. Из них психолог получила лишь 950 тысяч. Специалист объясняет, что много средств вкладывает в сотрудников: оплачивает им курсы по разным специализациям. Еще больше уходит на студентов. Для них Хава накрывает раз в месяц столы, разрабатывает учебные материалы, дарит им мерч.

— Я до сих пор не верю, что смогла это сделать, что я теперь основатель международного института психологии. Каждый раз, когда так говорят, думаю: «Это про меня, что ли?» — удивляется исламский психолог.

«На сексологии я была единственной мусульманкой»

Еще одно направление в работе Хавы — сексология. К этому специалист пришла, потому что осознала, что не все понимают специфику работы с мусульманами в этом вопросе. В 2017 году, по ее словам, она не встречала сексологов-мусульманок. И решила стать первой.

— На сексологии я была единственной мусульманкой. Когда объявляли перерыв, меня просто окружали и начинали заваливать вопросами о том, как устроена сексуальная жизнь мусульман. Я тогда поняла, что, похоже, секс-просвет нужен не только мусульманам. Это вызвало такой интерес, — вспоминает Хава.

Консультации сексолог проводит не только для мусульман, хотя начинала она именно с них. Специалист отмечает, что проблемы, с которыми к ней обращаются, зависят от времени. Примерно в 2016 году запросы у общества были на тему проблем в супружеских отношениях, наличие у мужчин второй жены, ощущение женственности. В 2018 году появился тренд на самореализацию.

— Мусульманки начали понимать, что они могут развиваться, получать образование не просто в классических направлениях, а заниматься предпринимательством, вести блог. И много консультаций было связано с этой темой. Сейчас, наверное, время идентичности, когда людям хочется раскрывать свою аутентичность. Отвечать на вопросы, кто я, какие во мне таланты, почему я боюсь двигаться к большим целям, — рассуждает Хава.

Хаву приглашают проводить тренинги и лекции Источник: Хава Шайдуллина / личный архив











Консультации Хава проводит два дня в неделю. Один час ее помощи стоит 30 тысяч рублей. Она сталкивалась с большим количеством людей и разными проблемами. В том числе обращались любовницы. А как-то даже предлагали самой поработать в сфере секс-услуг.

— Видимо, рынок перенасыщен, и людям хочется пробовать что-то необычное, интересное. Появилось такое направление, как хиджаб-фетишисты. Я была в шоке. Я сама лично получала такие предложения. Наслышана, что в Москве даже есть агентство, которое специализируется на мусульманках-эскортницах, — рассказывает сексолог.

«Я не понимала, что не так, ведь я же всё правильно написала»

Как вы можете уже понять, деятельность Хавы вызывает интерес. Подогревают его посты в блоге героини. Но есть и ненависть, вызванная непониманием. С ней Хава знакома не понаслышке.

В 2018 году она опубликовала пост под названием «Свекровь или мама». Там она рассказала, что женщина в исламе не обязана подчиняться свекрови, считать ее мамой, отдавать свои деньги, убираться в ее доме и тем более жить с ней. Если она хочет, то может делать это, но в список обязательств перечисленное не входит. Хава объясняет, что в некоторых мусульманских семьях мужчины часто ставят на первое место маму, а супруга выступает фигурой, которая должна помогать и получить благословение свекрови.

— Обсуждали на каждом углу мой пост. На улицах подходили ко мне мусульманки, обнимали, плакали, благодарили за него. Говорили, что я им открыла глаза, понимали, что не обязаны так жить. Но также мне звонили, угрожали посадить. Были разные угрозы. Про меня писали статьи в газетах, мол, «мусульманский психолог учит не уважать свою свекровь». Вплоть до того, что мой пост в блоге стал темой одного крупного лектория. Я не понимала, что не так, ведь я же всё правильно написала. Просто красиво разъяснила права женщин, права невесты, права свободы, — вспоминает Хава.

На тот момент Хава была беременна и не была готова к такому количеству негатива. Тогда супруг говорил, что ей следует удалить блог. Он даже советовался с другими религиозными мужчинами, которые заявили, что его жена всё правильно говорит. Но есть одно «но»: общество пока не готово воспринимать такую информацию, так что лучше удалить материал. А еще лучше — весь блог.

— Муж тогда сказал, чтоб я удалила всё. А я ответила, что если он будет настаивать на этом, я разведусь. Я останусь при своем мнении, буду делать то, что считаю правильным, — говорит психолог.

Несмотря на колоссальный стресс, она смогла пережить эту ситуацию и не потерять ребенка. Также нашлись люди, которые могли оказать ей юридическую помощь, ведь некоторые угрожали ей убийством. Помогла и моральная поддержка со стороны женщин, которым откликнулось всё то, о чем писала Хава.

Угрозы после очередного скандала Источник: Хава Шайдуллина / Instagram*

Вторая волна осуждений не заставила себя долго ждать. Она была вызвана другим постом в блоге, где психолог рассуждала на тему насилия в семье. В частности, Шайдуллина писала, что муж не имеет права принуждать жену к сексу.

— Бытует такое мнение, что когда бы муж ни захотел, женщина обязана давать ему секс. У нее нет права отказывать, только если у нее нет серьезного физического недуга. И если она рожает, то даже во время схваток должна заняться сексом с мужем, если он будет настаивать. Такое извращенное представление. По сути, легализованное сексуальное насилие внутри семей, — объясняет психолог-сексолог.

После этого у Хавы появилось еще большее количество ненавистников. Один из них посвятил ее деятельности несколько видео на своих страницах в соцсетях, где «разоблачал психолога-мусульманку». Подписчики этого блогера шли на страницы исламского специалиста и заваливали ее оскорблениями и угрозами.

Еще угрозы после очередного скандала Источник: Хава Шайдуллина / Instagram*











— В третий раз мне угрожали, когда я собиралась ехать в Дагестан с семинаром. Там было достаточно… я бы сказала, жестко. Подключились блогеры-миллионники, — отмечает Хава.

В 2023 году она действительно хотела провести дагестанкам семинар на тему «Религиозные манипуляции и неверное трактование постулатов религии». Только в регионе на Хаву после анонса ее приезда объявили настоящую охоту. Мужчины сотнями писали, что готовы убить ее, если она «сунется к ним».

— Для тебя это хорошим не кончится.

— В Дагестан не сунешься.

— Мы убьем тебя.

Подобные сообщения прилетали Хаве в течение нескольких дней.

Угрозы от жителей Дагестана Источник: Хава Шайдуллина / Instagram*

В травле участвовал популярный блогер Дибир Борода, который грозился выпроводить психолога из республики. Видео о Хаве записывал и Хасбик, предостерегая жителей и советуя не приходить на ее семинар.

— Прежде запланированные семинары этой токсичной гражданки были аннулированы в братском Казахстане, слава Аллаху. Теперь она со своей ересью устремилась в Дагестан. Нельзя допустить реализацию задуманного ею шабаша, — писал тогда Хасбик.

«Призыв» Хасбика Источник: Хасбик / Instagram*











Сейчас всё произошедшее психолог-сексолог вспоминает с юмором. Но тогда ей было страшно за себя и близких.

— Такого количества хейта больше нет. С тех пор я пережила не одну потерю блога и поняла, что бесполезно бороться с этими ветряными мельницами. Лучше буду вкладывать ресурсы в просвещение, нежели бороться с этим мракобесием. Поэтому я больше занимаюсь психологическим просвещением населения, — говорит психолог.

«Считается, что наверняка во всём виновата женщина»

По мнению Хавы, в России необходимо принять закон против домашнего насилия. В первую очередь, как заявляет психолог, беседы необходимо проводить с подростками, чтобы они понимали, к кому в будущем можно обратиться за помощью, что стоит делать, а что — нет. И самое главное, они должны понять, что никто не обязан терпеть насилие.

— У меня был случай в практике, когда муж побил жену. И она поехала в полицейский участок, а там ей сказали: «Вы, наверное, сами напросились». На нее надавили, чтобы она забрала заявление. Она потом нашла юриста, который ее защитил. Но, к сожалению, такие случаи имеют место быть, — рассуждает Хава.

По мнению психолога, не каждая жертва способна уйти из семьи, и на то есть причины. Например, на это влияют наши воспоминания, если девушка еще в детстве наблюдала, как отец проявляет агрессию в отношении мамы, а та всё терпит. В будущем такая дочь может выбрать мужчину, похожего на отца, и отыгрывать тот же сценарий.

— Жертва может не просто терпеть это, она начинает считать это нормой, начинает думать, что проблема в ней, жалеть и пытаться оправдывать насильника. Если ребенок во всём этом живет, то он считает это тоже в своей картине мира, наверное, за норму. И поэтому считается, что наверняка во всём виновата женщина. Вот женщина спровоцировала, неадекватно себя повела, не так одевалась, не так разговаривала, что она заслужила подобное отношение, — рассказывает психолог.

К 8 Марта Хава относится с уважением. Она считает, что в этот день женщинам необходимо вспомнить о своей ценности и значимости, а также о правах, которыми они могут и должны пользоваться в повседневной жизни.

Редакция поздравляет всех женщин с Международным женским днем! Источник: Хава Шайдуллина / личный архив











— Я думаю, у нас в России в целом женщины не ценят себя. Если сравнить российских и европейских женщин, то разница — небо и земля. Во многих странах женщины знают себе цену, они спокойно пользуются своими правами. А у нас есть историческое прошлое, когда мужчины умирали на войнах, и женщинам приходилось поднимать экономику страны. Главной движущей силой страны стали они. И считалось за счастье найти мужчину, потому что их и так было мало. Неважно, какой он: косой, кривой, алкоголик. Главное, что он есть. Это стало причиной, почему женщины потеряли самоценность и взяли за норму, что на них всё держится, — делится мнением психолог.

В Международный женский день Хава желает всем женщинам инвестировать в себя и свое развитие: проходить терапию, становиться осознаннее и находить в себе внутреннюю опору, любить себя и окружающих. А главное — в любой ситуации выбирать себя.

— Многие этого не делают, потому что боятся осуждений, критики. На самом деле, они боятся отвержения и одиночества. Но если полюбить свое одиночество, научиться любить себя, то в любой ситуации ты сможешь выбрать себя: свои ценности, принципы, цели, мечты и счастье. А человек, который может сделать самого себя счастливым, может сделать счастливым и других, — резюмирует исламский психолог.