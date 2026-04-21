Встретились два одиночества: Анна Седокова прибрала к рукам разведенного Джигана

Меньше месяца прошло с официального развода Оксаны Самойловой и Джигана. И если она рассказывает, как нелегко ей даются первые шаги свободной женщины, рэпер, похоже, окончательно бросил горевать.
В последнее время ему всё чаще приписывают отношения с черной вдовой российского шоу-бизнеса Анной Седоковой. А теперь она и сама опубликовала видео, на котором кротко кладет голову на плечо «таинственного» спутника.
«Счастье любит тишину», — добавила Седокова глубокомысленную фразу к опубликованному видео.
Как это принято в подобных случаях у некоторых людей, Седокова пыталась (на самом деле нет) скрыть своего спутника, но опознать его никому не составило труда. Борода Джигана, лысина Джигана, черная водолазка Джигана, даже очки Джигана — уж не Джиган ли это рядом с Седоковой? Давайте посмотрим.
Бывшая жена человека с лысиной и бородой Джигана уже высказалась о его новых похождениях.
— Я не против. Я вообще с удовольствием… Хочу, чтобы Джиган был счастлив. Неважно, с кем. Если это будет Аня Седокова, пускай это будет Аня Седокова. Не знаю, может, если это случится, я такая: «О нет, что-то я погорячилась». Но пока что мне кажется, что я смогу, — сообщила Самойлова.
Джиган познакомился с Седоковой в 2009 году. Тогда он был по уши влюблен в Самойлову, и с Анной его связывали исключительно рабочие и дружеские отношения. Но время показало, что оно сильнее любых чувств. В 2025 году Самойлова подала на развод.
У Седоковой 2025-й тоже выдался не из легких. В декабре 2024-го в день рождения певицы покончил с собой ее бывший муж, баскетболист Янис Тимма. Певица тяжело переживала утрату и на несколько месяцев совсем пропала с радаров. Анна нашла в себе силы вернуться, но на нее обрушились новые проблемы — обвинения в убийстве бывшего мужа и суды с родственниками Яниса.