Встретились два одиночества: Анна Седокова прибрала к рукам разведенного Джигана

Седокова слишком буквально восприняла слова их общей песни с Джиганом: «Я буду рядом ночами и днями» Источник: annasedokova / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Меньше месяца прошло с официального развода Оксаны Самойловой и Джигана. И если она рассказывает, как нелегко ей даются первые шаги свободной женщины, рэпер, похоже, окончательно бросил горевать.

В последнее время ему всё чаще приписывают отношения с черной вдовой российского шоу-бизнеса Анной Седоковой. А теперь она и сама опубликовала видео, на котором кротко кладет голову на плечо «таинственного» спутника.

«Счастье любит тишину», — добавила Седокова глубокомысленную фразу к опубликованному видео.

Как это принято в подобных случаях у некоторых людей, Седокова пыталась (на самом деле нет) скрыть своего спутника, но опознать его никому не составило труда. Борода Джигана, лысина Джигана, черная водолазка Джигана, даже очки Джигана — уж не Джиган ли это рядом с Седоковой? Давайте посмотрим.

Источник: annasedokova / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Бывшая жена человека с лысиной и бородой Джигана уже высказалась о его новых похождениях.

— Я не против. Я вообще с удовольствием… Хочу, чтобы Джиган был счастлив. Неважно, с кем. Если это будет Аня Седокова, пускай это будет Аня Седокова. Не знаю, может, если это случится, я такая: «О нет, что-то я погорячилась». Но пока что мне кажется, что я смогу, — сообщила Самойлова.

Джиган познакомился с Седоковой в 2009 году. Тогда он был по уши влюблен в Самойлову, и с Анной его связывали исключительно рабочие и дружеские отношения. Но время показало, что оно сильнее любых чувств. В 2025 году Самойлова подала на развод.