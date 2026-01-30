Тут вам не Москва: секс-колумнистка — о тайном предназначении туалетов в заведениях и столичных причудах

Светлана Гладкова Копирайтер

Чем моднее заведение, тем загадочнее иногда оформлены его туалеты Источник: Юрий Орлов / Городские медиа

Говорят, унитаз — лицо хозяйки. Так стоит ли удивляться, что в наши дни расцвета социальных сетей туалет становится еще и лицом любого заведения. А по нынешним временам еще и инструментом вирусного продвижения и немного даже коммьюнити-билдинга. О задачах туалета в заведении рассуждает секс-колумнистка NGS.RU Светлана Гладкова.

Открывающиеся заведения делают всё, чтобы каждая восторженная блогерша могла в рилс про новую едальню вставить пассаж про стильное (аутентичное, дизайнерское, уникальное) зеркало в уборной. А без этого кто ж пойдет булки ваши есть или кофе пить?

Зеркало в уборной, конечно, должно быть и должно быть узнаваемым, чтобы все знали, где нынче принято обедать среди модных барышень. Правда, это не всем помогает. Вот в одном заведении у нас целая статуя Нефертити в кислотных цветах как раз рядом с туалетом стояла для эффектных фоточек, но это не помогло: закрылось заведение. Лично мне кажется, что лучше бы они там омлет научились готовить на завтрак, чем Нефертити краской обливать. Впрочем, по Нефертити я даже немного грущу, а омлет много где умеют хорошо готовить.

Но иногда заведения делают со своими туалетами что-то такое, что вся прогрессивная общественность только о них и говорит. Вот листаю я на днях канал про рестораны в Москве, а оттуда на меня как выпрыгнет чья-то почти обнаженная грудь шестого размера в чем-то очень кружевном. Из поста следовало, что в одном из московских заведений сделали такой туалет, что каждая уважающая себя посетительница, имеющая профиль в любой соцсети хотя бы на 100 подписчиков, считает своим долгом сделать креативные фото и куда-нибудь их выложить. Мол, дизайнерский свет и ковер манят девушек стоять, сидеть и даже лежать на ковре в окружении бесконечных зеркал.

Оформление санузла показалось московским барышням настолько хорошим фоном для их прелестей, что почему-то фото стали получаться весьма откровенными. Вот сразу две дивы в латексе позируют себе в зеркале, а вот одна, но почему-то сразу в стрингах. С одной стороны, конечно, ничего удивительного в том, что человек в туалете снял штаны и стоит в трусах, но зачем этот человек в то же время надел солнцезащитные очки и томно смотрит в одно из многочисленных зеркал?

А вот и вовсе сразу парная фотосессия: девушка лихо и одновременно как будто эротично закидывает ногу на своего мужчину, а мужчина выглядит на удивление невозмутимо, как будто девушка не шантажировала его и он даже не проиграл ей эту фотосессию в каком-нибудь пари.

Мне этот туалет напомнил одно из заведений новосибирского Академгородка. У нас точно такие же лампы и полностью зеркальные стены тоже создают ощущение бесконечного зеркального коридора, но у нас не рискнули ковры на пол положить: ни для фотографирования, ни для снижения шума, ни для какой-то другой практической цели. У нас тут не Москва — у нас тут грязь, нам не до ковров. Хочешь фотаться, лежа на полу, — фотайся. Потом постираешь то, что успеешь испачкать.

Впрочем, если сейчас девушки решили добавить эротизма заведениям, позируя в их зеркалах с губами уточкой, то старожилы еще помнят времена, когда какие-нибудь пуфы в клубе «Нефть», по слухам, использовали для стремительного секса в туалетах. Причем даже тогда, когда соцсетей еще почти не было, а юным красоткам не приходило в головы фотографироваться в зеркалах (да и смартфонов для этого еще не придумали), слухи об эротичности туалетов разлетались и без контента, созданного в этих самых туалетах.

Да и сейчас, нет-нет, да поползут слухи о том, что вот тот крайний справа туалет заведения в дореволюционном здании так просторен и имеет такой широкий подоконник, что невозможно не воспользоваться им, если после пары коктейлей потянет на приключения. Или кто-то задастся вопросом, зачем вообще лежат зубные щетки в другом туалете популярного среди гламурных барышень заведения. И кто-нибудь, нет-нет, да намекнет на то, насколько непредсказуемо может закончиться вечер пятницы, начавшись за бокалом просекко.

Но это всё, конечно, слухи: я не знаю ни одной девушки, которая публично призналась бы в том, что занималась сексом в туалете того или другого заведения. А я вот в раздумьях, что лучше: стремительный секс, о котором никто не узнает, или соблазнять весь интернет голой попой, сфотографированной в туалете?

Для чего ресторану туалет? Для фоточек, конечно! Совсем они там в своей Москве уже! Вечно у меня унитаз в кадр попадает!

