Почему бывшая жена дежурила у больничной койки, а любовница исчезла: история отношений Паши Техника и его женщин

Кто такие Ева Карицкая и Кристина Лекси и как они связаны со смертью Паши Техника Источник: evaevakaritskayaa / Instagram (деятельность запрещена в РФ), Кристина Лекси / T.me











Смерть Паши Техника (настоящее имя — Павел Ивлев) оставила после себя не только горечь утраты тех, кому он был близок, но и вопросы. В центре скандала оказались две женщины: бывшая жена Ева Карицкая, которая прошла с рэпером через годы сложных отношений, и Кристина Лекси — его последняя спутница, сопровождавшая Павла в роковой поездке в Таиланд.

Кто они — женщины, чьи имена теперь навсегда связаны с трагическим финалом артиста? Как их судьбы переплелись с жизнью и смертью Паши Техника и почему Ева прямо обвинила Кристину в смерти рэпера, — в материале MSK1.RU.

Кто такая Ева Карицкая

Ева Карицкая (настоящее имя — Карина Мельничук) стала известна широкой публике как жена скандального рэпера Паши Техника (Павла Ивлева). Их отношения, длившиеся почти десятилетие, закончились разводом, ссорами и даже обвинениями в домашнем насилии. Несмотря на это, Ева вылетела в Таиланд, когда узнала о состоянии Павла, и была рядом в момент его гибели.

Таким фото Ева Карицкая подвела итоги 2024 года в соцсетях Источник: evaevakaritskayaa / Instagram (деятельность запрещена в РФ)











Женщина родилась 1 июня 1994 года на Украине. Детство будущей блогерши было непростым — отец оставил семью, когда девочке было 7 лет. Впоследствии Ева не раз говорила о сложных отношениях с родителями, особенно с матерью. Окончив школу, она поступила в Киевский национальный университет технологий и дизайна, но не завершила обучение, перебравшись в Москву.

Любовь, брак, развод и иск

Судьбоносная встреча с Пашей Техником произошла, когда Еве было всего 18 лет. Знакомство началось с переписки в социальных сетях, которая постепенно переросла в романтические отношения.

Вместе Ева и Паша Техник были почти десятилетие Источник: evaevakaritskayaa / Instagram (деятельность запрещена в РФ)

В 2014 году, после года совместной жизни, молодые люди скромно расписались в загсе. Их медовый месяц пришелся на совместное отравление ротавирусной инфекцией, но, как вспоминала позже Ева, это не омрачило их счастья.

Долгожданным событием для пары стало рождение сына Ивана в 2019 году. Беременность далась Еве нелегко — у нее диагностировали сахарный диабет. Однако роды прошли успешно, а Паша, по словам супруги, активно помогал с уходом за ребенком.

В 2019 году у пары родился сын Иван Источник: evaevakaritskayaa / Instagram (деятельность запрещена в РФ)

За кадром этой идиллии скрывалась мрачная реальность. В интервью блогеру Евгении Плотниковой Ева призналась, что оба супруга употребляли наркотики. Со временем она смогла отказаться от пагубной привычки, в то время как Паша продолжал употреблять, что приводило к агрессивному поведению с его стороны.

К 2017 году ситуация обострилась — рэпер начал изменять жене, часто пропадая из дома. Ева отправила мужа на лечение, но эффект оказался временным. Осенью 2021 года Карицкая объявила о расставании, опубликовав в соцсетях эмоциональный пост, где благодарила Пашу за сына, но сожалела о «потерянных девяти годах».

Официально брак был расторгнут только в мае 2023 года. Однако история на этом не закончилась — бывшие супруги периодически встречались. В феврале 2025 года Ева обвинила Пашу в домашнем насилии, заявив, что он пытался ворваться в ее квартиру с перцовым баллончиком. Рэпер в ответ назвал эти обвинения ложными.

В начале 2025 года Ева подала на алименты Источник: evaevakaritskayaa / Instagram (деятельность запрещена в РФ)











В марте 2025 года Ева создала Telegram-канал, где сообщила о судебных разбирательствах по алиментам. В это же время Паша отправился в Таиланд, где 24 марта произошла трагедия — рэпер был госпитализирован с передозировкой. Ева, узнав об этом с опозданием, срочно вылетела в Таиланд.

Несмотря на все обиды, бывшая жена до последнего находилась у постели Паши, публикуя новости о его состоянии. В своих постах она признавалась, что по-прежнему любит его, несмотря на всё произошедшее. Однако 4 апреля Паша Техник скончался, не приходя в сознание.

Ева Карицкая обвинила во всём некоего Эдуарда — «представителя наркошопа» в Таиланде — и Кристину Лекси, с которой в последнее время встречался Павел. По словам Евы Карицкой, та намеренно оттягивала момент вызова скорой помощи, чтобы ее с подругами не привлекли за сутенерство в Таиланде — девушка была частью «проекта» Bitch House, где девушки оказывали мужчинам интимные услуги.

Последняя «любовь» Паши Техника: кто такая Кристина Лекси

Кристина появилась в его жизни в начале 2025 года — брюнетка с горящими глазами, называвшая себя «жрицей любви» без тени стеснения. В своем Telegram-канале, позже удаленном, она откровенно писала о профессии, где «продавала часы, но не жизнь», о проведенных пластических операциях (в частности, липоскульптуре — перераспределении жира в область ягодиц), а также о книгах по психологии, которые читала между встречами с клиентами.

«Я могу подарить удовольствие, но не могу заставить себя полюбить за деньги», — признавалась Кристина.

Кристина без стеснения говорила о своей профессии Источник: Кристина Лекси / T.me











Их познакомил проект закрытых тусовок, где пересекались артисты и эскортницы. В феврале 2025-го они уже появлялись вместе, а в марте Паша начал выкладывать их фото.

Кристина выкладывала у себя откровенные видео с тусовок Источник: Кристина Лекси / T.me

24 марта в Таиланде Паше стало плохо после «паленой запрещенки» — так Кристина объяснила случившееся в своем канале. По ее словам, она «отвернулась на десять минут», а когда вернулась, он уже был в критическом состоянии. Позже всплыли и другие детали: девушка по имени Сабина, их общая знакомая, утверждала, что пыталась отобрать у Паши таблетки, но Кристина и другие участницы Bitch House ее остановили. Якобы для того, чтобы к ним в бордель не приехала полиция.

Отдых в борделе в дневное время суток был более сдержанным Источник: Кристина Лекси / T.me

Когда 4 апреля он умер, его бывшая жена Ева Карицкая сказала, что Кристина даже не приехала к Павлу за то время, пока он был в больнице. А когда бывшая жена рэпера написала о его смерти, Кристина якобы удалила всю их переписку.