«Угрожал, что сломает ноги». Красотка разоблачила серийного альфонса на программе «Давай поженимся!»

Россиянка полтора года встречалась с мужчиной, который обманывал ее и других женщин Источник: Ульяна Зайкина











37-летняя владелица швейного производства и собственного бренда одежды Ульяна Зайкина из Екатеринбурга приняла участие в шоу «Давай поженимся!» (16+) на Первом канале. На проекте она рассказала ведущей Ларисе Гузеевой, как за ней красиво ухаживал мужчина по имени Игорь, но оказался не тем, за кого себя выдает. E1.RU узнал у Ульяны, как ухажер полтора года обманывал ее и других женщин: просил взять кредиты, жил за их счет, а когда всё вскрылось — угрожал. Еще мы выяснили у психолога, как распознать альфонса.

Ульяна пришла на шоу специально, чтобы предупредить других женщин Источник: uliana_zaikina / Instagram.com (соцсеть запрещена на территории РФ)

Ульяна познакомилась с Игорем в июне 2023 года в элитном жилом комплексе. По словам бизнесвумен, он начал ее подкарауливать, чтобы познакомиться. С третьей попытки это все-таки удалось.

— Он красиво ухаживал, дарил огромные неподъемные букеты через день, а когда не мог определиться, розы или пионы, дарил сразу оба. Мы стали жить в моем загородном доме. Начались разговоры про свадьбу и детей, хоть я и не фанат всего этого, но когда тебя представляют родственникам и друзьям как будущую жену, невольно подкупает, — рассказывает Ульяна.

Предпринимательница практически каждый день получала роскошные букеты Источник: Ульяна Зайкина

Шикарные цветы ей дарили без повода Источник: Ульяна Зайкина

Вся квартира была в цветах Источник: Ульяна Зайкина

Сказка продолжалась до тех пор, пока пара не вернулась из путешествия, которое, как позже выяснилось, Игорь оплатил на деньги бывших и нынешних любовниц. Влюбленные жили в доме Ульяны, где по вине ухажера случился сильный пожар:

— Он очень любит баню, ходил каждые выходные. Топил ее без ума и памяти, нагревая до одури, не проверяя никаких труб и прочего. Труба просто не выдержала, дом загорелся с чердака. За ночь сгорел вместе со всем, что в нем было, и, вероятнее всего, с моей кошкой, которую я тщетно ищу всё это время.

Дом сгорел полностью Источник: Ульяна Зайкина

По всей видимости, из-за пожара Ульяна потеряла питомца Источник: Ульяна Зайкина











После этого пара переехала в квартиру Ульяны, потому что своей у Игоря не было. Он начал просить возлюбленную взять кредит на полмиллиона рублей, несмотря на то что уже брал у нее в долг. Когда Ульяна отказалась и решила разъехаться, кавалер поднял на нее руку.

Общие знакомые предупреждали о его неуравновешенности. По словам Ульяны, Игорь не раз попадал в громкие конфликты: например, в 2017 году он угрожал блогеру Марии Вискуновой.

— Меня удивляло, как человек, одетый в люксовые бренды с ног до головы, позволяющий себе куртки по полмиллиона, до сих пор не обзавелся своим жильем, но позже всё стало ясно. Квартиру он «снимал» у замужней женщины, которой на протяжении многих лет оказывал услуги интимного характера, — рассказывает Ульяна.

Несмотря на побои, она не стала подавать заявление в полицию. Ухажер пытался загладить вину с помощью плакатов с извинениями, ювелирных украшений и других дорогих подарков:

— Я поверила, простила, выкинула справку из «травмы», и мы попытались сойтись. Но всё вышло из-под контроля, когда человек, с которым он работал, узнал, что тот обманным путем присвоил себе сумму в несколько миллионов рублей. Игорь во всём обвинил меня. Он объясняет это тем, что боялся «не вывезти» меня, хотя сам же признавался, что всё делал по собственному желанию.

Возле дома Игорь развешивал плакаты с извинениями Источник: Ульяна Зайкина











Источник: Ульяна Зайкина











Затем кавалер говорил, что ему нужно уехать на подработку в другой город, чтобы контролировать строительство объекта. Общение практически сошло на нет, но после переезда Ульяны в новую квартиру он снова воспылал к ней чувствами.

— «Стройка» всё никак не заканчивалась, а осенью я случайно увидела видеосообщение интимного характера от женщины, у которой он ранее снимал квартиру, и поняла, что их отношения не только выходят за рамки формальных, но и продолжаются, несмотря на то что он уже не живет в этой квартире. Муж этой особы также в нашей с ним переписке подтвердил, что у него всегда были подозрения на их счет, — говорит Ульяна.

В январе этого года с ней связалась женщина, которая рассказала, что встречается с Игорем пять лет. Свое исчезновение он всем объяснял тем, что покалечил человека, идет следствие и он с товарищем по имени Леха скрывается в доме у местного авторитета. «Лехой» оказалась сама Ульяна.

— Изначально он общался с ней по рабочим вопросам, но, узнав про ее связи, статус и положение в обществе, стал активно ухаживать, познакомился с родителями и детьми, стал практически отчимом для них, регулярно заводил разговоры о свадьбе, — объясняет предпринимательница. — Она давала ему в долг, брала кредит, привозила ему брендовые дорогие вещи, всячески помогала ему и его семье. Так как кухни якобы не было, девушка, которая связалась со мной, регулярно передавала им с «Лехой» еду.

Игорь говорил, что эта еда от его мамы, я ее благодарила. Мать подыгрывала и знала о его женщинах. Позже она написала мне: «Он не женат и ничем ни одной из вас не обязан». Ульяна Зайкина пострадавшая от альфонса

В начале отношений Игорь красиво ухаживал за нашей героиней Источник: Ульяна Зайкина











По словам Ульяны, Игорь виртуозно встречался сразу с несколькими женщинами: для каждой была своя история, свои имена и версии событий.

— Он водил нас в одни и те же места. Особым фетишем было в ресторане садиться за один и тот же столик, чтобы весь персонал наблюдал этот цирк. Даже на мойку машины он мог нас записать друг за другом. Еще он любил брать у одной автомобиль и катать на нем другую или вовсе отдать покататься на целый день, — добавляет Ульяна.

Все пострадавшие на связи друг с другом. Игорь начал возвращать деньги только после того, как они пригрозили ему коллективным иском в правоохранительные органы:

— Мы предположили, что он живет у разных женщин. Мы не смогли связаться с ними и предостеречь от профессионального альфонса. Когда всё вскрылось, Игорь угрожал, что переломает ноги и череп, если я обнародую информацию. Я заблокировала его, и через третьих лиц он передал, что побреет меня налысо. Также он посчитал, что потратил на меня 11 миллионов рублей и что мне жаловаться вообще не на что, а сгоревший дом — это моя проблема.

Ульяна связалась с другими пострадавшими Источник: uliana_zaikina / Instagram.com (соцсеть запрещена на территории РФ)

Мы связались с Игорем. Он сказал, что всё сказанное Ульяной — неправда. Почему именно между ними не сложились отношения, уточнять не стал.

— Человек ходит и не может никак успокоиться, что ли? Это очень страшный человек, которого я не хочу ни слышать, ни видеть, ни знать, никакие комментарии давать. Всё, что там сказано, — это всё вранье, — говорит Игорь. — На момент, когда я общался с другими, с другой девушкой, с этим человеком у нас никаких отношений не было. Человек ходит, пытается что-то делать, посадить кого-то, какие-то заявления, на какую-то передачу поехала. Смех, сама себя позорит. Знаете, есть такая поговорка: нет ничего страшнее обиженной женщины. Это про это, думаю. Найдите этих женщин и задайте им вопрос, зачем у меня спрашиваете?

Следуя этому совету, мы связались с одной из девушек, с которой Игорь встречался какое-то время. Ирина (имя изменено. — Прим. ред.) рассказала, что полтора года назад он занял у нее один миллион рублей, который, как оказалось, потратил на Ульяну. Вернуть деньги удалось только месяц назад, когда пострадавшие объединили усилия.

— Моя история с ним уже закончилась, живем за несколько тысяч километров друг от друга. Познакомились, когда он приезжал работать у друга, мы общались как товарищи. Но в один прекрасный момент он меня вынудил занять один миллион. Я ему дала эти деньги, не оформляла никакого кредита.

Он ныл, ныл, ныл. Утром звонил, я его блокировала, набирал с других номеров. Я уже подумала: «Легче просто дать деньги». Ирина пострадавшая от альфонса

Я не знала, что он общается с какими-то женщинами, говорил, что любит, но мне общение в рамках мужчины и женщины было не нужно. Он помог мне с моим ребенком, сидел, когда было нужно. Я всё узнала, когда Ульяна нашла меня в соцсетях и всё рассказала. Мне было интересно только забрать свои деньги, — заключает Ирина.

Как распознать альфонса?

Мы поинтересовались у психолога Антона Кузнецова, как распознать альфонса. По словам эксперта, если мужчина сильно нравится уже после первой встречи, стоит присмотреться к нему повнимательнее.

— Альфонсы замечательные, как и любые мошенники. Всегда обаятельные, инициативные и уверенные в себе. Они хорошо ухаживают, не торопят девушку с сексуальными напрягами. Если мужчина умеет производить впечатление, значит, 99% он делает это не в первый раз. Вопрос в том, как он потом использует [девушку]: либо благородно, по любовному предназначению, либо для материальных выгод. Девушки сами по себе, в отличие от мужчин, не жадные. Если она влюбляется, дарит подарки дороже, чем может себе позволить, в общем, идет на жертвы, — поясняет эксперт.

Психолог отмечает, что женщины, как правило, не могут устоять перед такими мужчинами. Альфонсы выбирают тактику, которая чаще всего приводит к успеху: