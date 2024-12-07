«Я сказала да»: Ксения Бородина выходит замуж

Турне по святым местам даром не прошло Источник: borodylia / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Ксения Бородина, когда-то сводившая парочки, сидя на бревне, а совсем недавно ставшая дипломированным психологом, выходит замуж. Ее избранником стал Николай Сердюков, с которым ведущая встречается несколько месяцев.

Предложение руки и сердца Сердюков сделал Бородиной в Эрмитаже, у часов с павлином, которые работают более 200 лет. Ксения ничего такого не подозревала, и совершенно случайно рядом с парочкой оказался человек, который снял трогательный момент на видео.

Источник: borodylia / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

— Я сказала да! Я не могла бы сказать нет, сказав нет, я бы потеряла возможность каждый день чувствовать себя самой любимой, с такой заботой, что ты мне даешь, я каждый день чувствую себя самой любимой и самой лучшей в этом мире. Я счастлива с тобой, моя любовь, — написала Бородина, придя в себя после предложения.

На свои новые отношения Ксения Бородина жирно намекнула в начале августа — первого числа она опубликовала у себя в соцсетях фотографию с возлюбленным, скрыв его лицо, чтобы никто не сглазил. Подписчики женщины предположили, что у нее роман с участником шоу «Последний герой» (16+) Николаем Сердюковым. Когда все и так всё поняли и обо всём догадались, Ксения перестала скрывать лицо и имя избранника, начала выводить его в свет — то на премии, то на светские рауты, то еще на какие вечеринки.

Для крепости отношений Сердюков переехал в дом Бородиной. Ксения объясняла это тем, что у нее две дочери от предыдущего брака, и им так комфортнее.

— Может, потому, что у каждой своя комната, свои вещи любимые. Может, потому, что у меня две собаки, две кошки, няня, домработница, два водителя, один из них с проживанием. Четыре машины и так далее. Огромная гардеробная, много вещей, дом большой, где всем удобно, — уравновешенно парировала дипломированный психолог на вопрос поклонника о том, почему ее с Сердюковым общей жилплощадью не стала его квартира.