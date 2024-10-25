Недолго парень горевал: SHAMAN закрутил новый роман — смотрим фото его избранницы

Долго высматривать новую пассию певцу не пришлось Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU











В конце сентября SHAMAN огорошил всех сообщением о том, что разводится с женой. Сразу после этого все стали подозревать, что дело в новой избраннице, и даже называли одно известное имя. Но, как оказалось, с именем новой избранницы певца не угадал никто. Как стало известно нашим коллегам из издания «СтарХит», сердце главного патриота отечественной сцены заняла скромная брюнетка Асият Сайгидова, известная также по творческому псевдониму Соя.

Асият — партнерша Ярослава по этноопере Игоря Матвиенко «Князь Владимир». В ней молодые люди играют влюбленных и, похоже, очень сблизились за время репетиций, длящихся почти год. Еще в конце августа на фестивале «Новая волна» все увидели, как трепетно SHAMAN относится к своей партнерше. Представляя ее прессе, Дронов отшутился, что они «знакомы с X века», а после нежно поцеловал ее в ключицу. Девушку тогда этот жест несколько смутил.

Источник: Starhit.ru / T.me

Наши коллеги побывали за кулисами репетиций «Князя Владимира» и увидели, что тот самый поцелуй — не единственное проявление трепетных чувств в адрес Асият со стороны Ярослава. В перерывах между репетициями Дронов нежно держит девушку за руки, целует в голову, поправляет волосы, шепчет что-то на ухо и спрашивает, не устала ли она.

Источник: Starhit.ru / T.me

Пока Ярослав убегал от каверзных вопросов, девушка отшучивалась.

— Мы знакомы уже тысячу лет, — говорила Асият краснея.

Источник: Starhit.ru / T.me

Асият Сайгидова родилась в 2002 году в селе Елшанка Саратовской области. Ее мать была заведующей в детском саду и с первых дней прочила дочери музыкальную карьеру. Девочка надежды матери оправдывала: повзрослев, она увлекалась вокалом, начала участвовать в музыкальных конкурсах, а окончив девятый класс, переехала в Саратов, где поступила в областной колледж искусств.

Источник: thesoiya / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











На вокальных конкурсах Асият представляла местное отделение «Газпрома», в 2017 году завоевала Гран-при фестиваля «Голос-дети», победила в музыкальном фестивале «Факел», в награду за что выиграла поездку в Париж.

Источник: thesoiya / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











В 2021 году Асият представляла Саратовскую область на конкурсе «Новая звезда», где покорила своим талантом Юлию Савичеву и Максима Дунаевского. Правда, хотя они поставили исполнительнице максимальный балл, до финала она не добралась.

Источник: thesoiya / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Поражение на «Новой звезде» в 2021 году не поставило крест на карьере певицы. В 2022 году представила свою первую композицию «Плакала», появилась на синей дорожке VK Fest и поставила себе цель: в 2023 году стать участницей этого фестиваля. И добилась этой цели.

Источник: Соя / vk.com

Также в 2023 году Соя стала третьей на проекте Игоря Матвиенко «АвторА!», а в 2024-м решила проявить свой талант в качестве композитора.

Источник: thesoiya / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Асият не любит распространяться о своей личной жизни, но когда все вокруг стали говорить о ее романе с Ярославом Дроновым, рассказала, что их связывает не совсем дружба.

— У нас действительно роман: мы играем супругов в этноопере «Князь Владимир». Отношения у нас, как у наших героев, не очень простые, — обмолвилась однажды исполнительница.

Источник: thesoiya / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Кажется, что Асият вполне подходит под те три критерия идеальной спутницы жизни, о которых раньше рассказывал Ярослав, но главное, что у SHAMAN и Сои совпадают графики, которые, по словам Дронова, и стали причиной его расставания с предыдущей женой. Ведь совпадение графика — один из главных нюансов для артиста, в послужном списке которого в 32 года уже два развода.