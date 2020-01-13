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Концентрация роскоши: ярославский особняк попал в десятку самых дорогих загородных домов в ЦФО

Рассматриваем, как выглядит коттедж за 65 миллионов изнутри и снаружи

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Самый дорогой коттедж в Ярославской области

Самый дорогой коттедж в Ярославской области

Ярославский особняк попал в десятку самых дорогих загородных домов Центрального федерального округа по версии портала «Циан». Коттедж в деревне Домашниха Некрасовского района продают за 65 миллионов рублей.

Дом расположен в 15 километрах от Ярославля. Он стоит на участке площадью 75 соток. Коттедж двухэтажный. На первом этаже находится гостиная с камином, кабинет, кухня, столовая, летняя веранда, санузел. На втором этаже расположены две комнаты, санузел с душевной кабиной, отдельной ванной комнатой и выходом на балкон-веранду. На цокольном этаже оборудованы санузел, три подсобных помещения, банный комплекс, сауна, ИК-кабина, хамам, две купели, две душевые кабины, зона отдыха, раздевалка.

На первом этаже находится гостиная с камином, кабинет, кухня, столовая, летняя веранда

На первом этаже находится гостиная с камином, кабинет, кухня, столовая, летняя веранда

В доме есть все необходимое

В доме есть все необходимое

Роскошные интерьеры

Роскошные интерьеры

Приняли бы здесь ванну?

Приняли бы здесь ванну?

На цокольном этаже — банный комплекс

На цокольном этаже — банный комплекс

В стоимость также входит гостевой дом с баней и бассейном, а также дом персонала. Рядом с домом есть декоративный пруд, уличный бассейн с подогревом, детская игровая площадка с резиновым покрытием, фонтан, открытая парковка на восемь машин. На участке имеется своя электроподстанция, скважина, отапливается поместье электро- и дизельными котлами.

На территории находится свой бассейн

На территории находится свой бассейн

— Пик сезона на рынке загородной недвижимости приходится на летний период. Однако и цены в это время достигают максимальных значений. Гораздо более выгодной может оказаться покупка усадьбы зимой, когда активность покупателей спадает почти до нулевой отметки, — говорят специалисты «Циан».

Также они оговариваются, что при составлении рейтинга не учитывались усадьбы и резиденции, расположенные в городских границах. Также был исключен Московский регион, где ценники в десятки и даже сотни раз превышают максимальные значения в остальных субъектах ЦФО.

Впрочем, это не единственный дорогой особняк, который можно купить в Ярославской области. Например, на «Авито» выставлен особняк за 46 миллионов рублей в Заволжском районе Ярославля.

— Дом полностью внутри отделан, с мебелью. Здесь можно жить как одной, так и двумя семьями. Есть два входа с разных сторон, две кухни, девять комнат, бассейн, спортивный зал, сауна, — рассказал продавец.

Этот домик продается за 46 миллионов.

Этот домик продается за 46 миллионов.

На сайте N1.RU есть объявление о продаже коттеджа за 15 миллионов. Он находится в поселке Маяковского. Площадь дома составляет 400 квадратных метров. Он состоит из трех этажей (включая цокольный) и мансарды.

— В доме выполнена качественная отделка преимущественно из экологически чистых материалов, — говорят продавцы.

А вот и наиболее бюджетный вариант из роскошных — особняк за 15 миллионов

А вот и наиболее бюджетный вариант из роскошных — особняк за 15 миллионов

Спальня&nbsp;

Спальня 

Дом расположен на участке 1200 квадратных метров, огорожен забором с автоматическими воротами. На территории есть гараж на два авто и просторная парковка под навесом.

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загородная недвижимостьдорогие дома
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КОММЕНТАРИИ (3)

Гость
13 янв 2020 в 19:09

Продавать можно и за 100 лямов

ваш господин
13 янв 2020 в 18:59

ой пятуха подкинет народец нищий и завистливый

13 янв 2020 в 18:26

Дом жука-короеда какой-то.😁