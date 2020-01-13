Концентрация роскоши: ярославский особняк попал в десятку самых дорогих загородных домов в ЦФО

Дом расположен в 15 километрах от Ярославля. Он стоит на участке площадью 75 соток. Коттедж двухэтажный. На первом этаже находится гостиная с камином, кабинет, кухня, столовая, летняя веранда, санузел. На втором этаже расположены две комнаты, санузел с душевной кабиной, отдельной ванной комнатой и выходом на балкон-веранду. На цокольном этаже оборудованы санузел, три подсобных помещения, банный комплекс, сауна, ИК-кабина, хамам, две купели, две душевые кабины, зона отдыха, раздевалка.

Ярославский особняк попал в десятку самых дорогих загородных домов Центрального федерального округа по версии портала «Циан». Коттедж в деревне Домашниха Некрасовского района продают за 65 миллионов рублей.

В стоимость также входит гостевой дом с баней и бассейном, а также дом персонала. Рядом с домом есть декоративный пруд, уличный бассейн с подогревом, детская игровая площадка с резиновым покрытием, фонтан, открытая парковка на восемь машин. На участке имеется своя электроподстанция, скважина, отапливается поместье электро- и дизельными котлами.

— Пик сезона на рынке загородной недвижимости приходится на летний период. Однако и цены в это время достигают максимальных значений. Гораздо более выгодной может оказаться покупка усадьбы зимой, когда активность покупателей спадает почти до нулевой отметки, — говорят специалисты «Циан».



Также они оговариваются, что при составлении рейтинга не учитывались усадьбы и резиденции, расположенные в городских границах. Также был исключен Московский регион, где ценники в десятки и даже сотни раз превышают максимальные значения в остальных субъектах ЦФО.



Впрочем, это не единственный дорогой особняк, который можно купить в Ярославской области. Например, на «Авито» выставлен особняк за 46 миллионов рублей в Заволжском районе Ярославля.

