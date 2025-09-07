НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+22°C

Сейчас в Ярославле
Погода+22°

облачно, без осадков

ощущается как +21

0 м/c,

 762мм 57%
Подробнее
2 Пробки
USD 81,56
EUR 95,48
Годовщина трагедии «Локо»
Чебатков в Ярославле
Бьют хлыстом лошадей
Контрактные роды в Ярославле
Как спасают выпавших из окон детей
Ярославский бренд покорил Россию
Стройка по-ярославски: где купить материалы
Афиша на сентябрь
Недвижимость В центре Ярославля продают популярный ресторан за 13 млн рублей

В центре Ярославля продают популярный ресторан за 13 млн рублей

Что известно об объекте

533
2 комментария
Ранее на этом месте располагался ресторан-бар Cave | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUРанее на этом месте располагался ресторан-бар Cave | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Ранее на этом месте располагался ресторан-бар Cave

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В центре Ярославля продают помещение, где раньше располагался ресторан еврейской кухни Cave на улице Советской, 21. Реализацией объекта занимается группа компаний «Метро».

Новому собственнику за 13,05 миллиона рублей предлагают приобрести коммерческую недвижимость общей площадью 280 квадратных метров. Как уточняется в объявлении, у объекта высокий автомобильный и пешеходный трафик, а конкурентные заведения общепита находятся в радиусе одного километра.

Так выглядит зал в ресторане | Источник: Группа компаний «Метро»Так выглядит зал в ресторане | Источник: Группа компаний «Метро»
Некоторые столы находятся в отдельной зоне | Источник: Группа компаний «Метро»Некоторые столы находятся в отдельной зоне | Источник: Группа компаний «Метро»
Второй зал выполнен в светлых тонах | Источник: Группа компаний «Метро»Второй зал выполнен в светлых тонах | Источник: Группа компаний «Метро»
+1
Так выглядит зона с баром | Источник: Группа компаний «Метро»Так выглядит зона с баром | Источник: Группа компаний «Метро»

До 2024 года на этом месте работало заведение молдавской кухни «Кишиневъ». Как тогда рассказала 76.RU владелица Елена Хорозова, им перестало нравиться помещение, из-за чего они и переехали.

После на Советской, 21 открылся ресторан-бар Cave. Согласно данным «Яндекс Карт», рейтинг у заведения был 4,3 из 5. Посетители отмечали вкусную еду в ресторане и хорошее обслуживание.

«Праздновали день рождения, всё очень уютно и по-семейному. Еда теплая. С собой тоже упаковали, без проблем. Алкоголь подобрали для всех гостей, в том числе и коктейли. Персонал доброжелательный, помогли занять маленьких детей. В общем, остались довольны», — пишет mary p.

Общая площадь ресторана&nbsp;— 280 квадратных метров | Источник: Группа компаний «Метро»Общая площадь ресторана&nbsp;— 280 квадратных метров | Источник: Группа компаний «Метро»
Там также есть технический отдел с кухней | Источник: Группа компаний «Метро»Там также есть технический отдел с кухней | Источник: Группа компаний «Метро»

Но есть и негативные комментарии к работе закрывшегося ресторана: «Заведение под названием „привет из нулевых“. Фоновая музыка на любителя, в основном русский рэп. Цены высокие, меню обычное», — Mari C.

А вы были в ресторане Cave?

Да
Нет
Не помню
ПО ТЕМЕ
Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Ресторан Продажа
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
Гость
28 минут
Да кто сейчас по ресторанам будет ходить? С деньгами на рестораны щас разве что, вернувшиеся с так называемой спецоперации. Публика очень своеобразная и очень до еврейской кухни охочая.))
Гость
3 минуты
Никто не купит этот ресторан. Он просто не окупится.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Как приготовить кабачковую икру на зиму? Повторите эти 3 вкуснейших рецепта
Елена Зуева
журналист из Архангельска
Мнение
«Неделю общался с ChatGPT на личные темы»: пугающий опыт нашего журналиста
Артем Краснов
Мнение
«Женатые сливались». Как вычислить обман на сайте знакомств: 5 показательных историй из личного опыта
Ника Фирсова
Мнение
«Собирали по частям»: нейрохирург рассказал, как на самом деле спасают выпавших из окна малышей
Дмитрий Шелкошвеев
Врач-нейрохирург
Мнение
«Превратился в модный курорт»: туристка сравнила современный Алтай с тем, что было 14 лет назад. Сколько она там потратила
Анастасия Зубрилина
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление