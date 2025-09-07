В центре Ярославля продают популярный ресторан за 13 млн рублей

Ранее на этом месте располагался ресторан-бар Cave Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В центре Ярославля продают помещение, где раньше располагался ресторан еврейской кухни Cave на улице Советской, 21. Реализацией объекта занимается группа компаний «Метро».

Новому собственнику за 13,05 миллиона рублей предлагают приобрести коммерческую недвижимость общей площадью 280 квадратных метров. Как уточняется в объявлении, у объекта высокий автомобильный и пешеходный трафик, а конкурентные заведения общепита находятся в радиусе одного километра.

+1

До 2024 года на этом месте работало заведение молдавской кухни «Кишиневъ». Как тогда рассказала 76.RU владелица Елена Хорозова, им перестало нравиться помещение, из-за чего они и переехали.

После на Советской, 21 открылся ресторан-бар Cave. Согласно данным «Яндекс Карт», рейтинг у заведения был 4,3 из 5. Посетители отмечали вкусную еду в ресторане и хорошее обслуживание.

«Праздновали день рождения, всё очень уютно и по-семейному. Еда теплая. С собой тоже упаковали, без проблем. Алкоголь подобрали для всех гостей, в том числе и коктейли. Персонал доброжелательный, помогли занять маленьких детей. В общем, остались довольны», — пишет mary p.

Но есть и негативные комментарии к работе закрывшегося ресторана: «Заведение под названием „привет из нулевых“. Фоновая музыка на любителя, в основном русский рэп. Цены высокие, меню обычное», — Mari C.