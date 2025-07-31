Аренда за 18 млн в год: в Ярославле землю на Суздалке хотят отдать под высотную застройку

В Ярославле планируется высотная застройка на Суздальской улице. Власти опубликовали информацию об аукционе на право заключения контракта на аренду территории.
Судя по документам, речь идет об участке № 91 с видом разрешенного использования «многоэтажная жилая застройка». Площадь территории — 9757 квадратных метров. Указано, что земля находится в муниципальной собственности.
«На данную территорию разработан проект планировки территории, ограниченной улицами Суздальской, Доронина, Пожарского и южной городской чертой во Фрунзенском районе города Ярославля. Согласно чертежу планировки территории с отображением зон планируемого размещения объектов капитального строительства земельный участок расположен в зоне планируемого размещения многоэтажных жилых домов 10-14 этажей со встроенно-пристроенными объектами коммунально-бытового назначения», — говорится в документе.
Максимально территорию можно застроить на 40%. Начальная цена предмета аукциона — это размер ежегодной арендной платы. Она составляет 18 млн 704 тысячи 910 рублей. Шаг аукциона, то есть, сумма, которую желающие заключить договор могут предложить сверху от назначенной — 560 тысяч рублей. Срок аренды — 128 месяцев, или 10 с половиной лет.
Заявки от желающих будут принимать до 8 августа 2025 года. Аукцион пройдет 13 августа.