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Недвижимость Аренда за 18 млн в год: в Ярославле землю на Суздалке хотят отдать под высотную застройку

Аренда за 18 млн в год: в Ярославле землю на Суздалке хотят отдать под высотную застройку

Аукцион пройдет уже в августе

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В Ярославле планируют застройку на Суздалке | Источник: Яндекс.КартыВ Ярославле планируют застройку на Суздалке | Источник: Яндекс.Карты

В Ярославле планируют застройку на Суздалке

Источник:

Яндекс.Карты

В Ярославле планируется высотная застройка на Суздальской улице. Власти опубликовали информацию об аукционе на право заключения контракта на аренду территории.

Судя по документам, речь идет об участке № 91 с видом разрешенного использования «многоэтажная жилая застройка». Площадь территории — 9757 квадратных метров. Указано, что земля находится в муниципальной собственности.

«На данную территорию разработан проект планировки территории, ограниченной улицами Суздальской, Доронина, Пожарского и южной городской чертой во Фрунзенском районе города Ярославля. Согласно чертежу планировки территории с отображением зон планируемого размещения объектов капитального строительства земельный участок расположен в зоне планируемого размещения многоэтажных жилых домов 10-14 этажей со встроенно-пристроенными объектами коммунально-бытового назначения», — говорится в документе.

Участок планируют застроить высотками | Источник: мэрия ЯрославляУчасток планируют застроить высотками | Источник: мэрия Ярославля

Участок планируют застроить высотками

Источник:

мэрия Ярославля

Судя по карте, сейчас на территории находятся гаражи | Источник: Яндекс.КартыСудя по карте, сейчас на территории находятся гаражи | Источник: Яндекс.Карты

Судя по карте, сейчас на территории находятся гаражи

Источник:

Яндекс.Карты

Максимально территорию можно застроить на 40%. Начальная цена предмета аукциона — это размер ежегодной арендной платы. Она составляет 18 млн 704 тысячи 910 рублей. Шаг аукциона, то есть, сумма, которую желающие заключить договор могут предложить сверху от назначенной — 560 тысяч рублей. Срок аренды — 128 месяцев, или 10 с половиной лет.

Заявки от желающих будут принимать до 8 августа 2025 года. Аукцион пройдет 13 августа.

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Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Застройка Аренда земли Аукцион Суздалка
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