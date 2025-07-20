В России меняют правила сделок по продаже жилья. Выселять людей станет сложнее

Новые правила защитят всех, у кого есть право пользоваться жильем Источник: Роман Данилкин / 63.RU

С 1 сентября в России изменятся сделки по продаже жилья. Дело в том, что с этой даты в ЕГРН начнут отражаться сведения обо всех членах семьи бывшего собственника (если у них остается право пользоваться жильем). Это сделает сделки прозрачнее, а выселение таких людей — сложнее.

Подробности закона рассказал РИА Новости Александр Якубовский, член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ. ЕГРН — это Единый государственный реестр недвижимости. По словам Якубовского, новые правила — это «важный шаг в сторону защиты прав граждан, которые не являются собственниками, но имеют законное основание на проживание в квартире».

Прежде такие права нередко оставались «невидимыми», особенно в случае продажи или дарения жилья. Теперь права каждого жильца будут зафиксированы в ЕГРН.

«Новый порядок позволит заранее учитывать интересы всех сторон: собственников, жильцов и покупателей. Это обеспечит большую прозрачность сделок с недвижимостью, снизит количество судебных споров и предотвратит случаи, когда людей пытаются выселить вопреки их законным правам», — добавил Якубовский.