В центре Ярославля у «Старого города» хотят построить новый дом — куда его втиснут

На весь «Старый город» осталось четыре торговые точки Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Мэр Ярославля Артем Молчанов подписал постановление о назначении публичных слушаний по проекту планировки и межевания территории в самом центре города — между улицами Большой Октябрьской, Комсомольской, Свободы и Собинова. По проекту, здесь должны построить новый четырехэтажный жилой дом, четырехэтажное административное здание для обслуживания населения и трехэтажный офисный центр.

Новые объекты расположатся за домами № 28 и № 30 по Большой Октябрьской, справа от ТЦ «Старый город».

На схеме участок под строительство дома выделен зеленым цветом рядом с нижним краем Источник: мэрия Ярославля

Площадь планируемого жилищного фонда составит 1728 кв. метра. По расчетам, в нем разместиться 69 человек.

Новым жителям предлагают пользоваться детским садом № 21 (Октябрьский пер., д. 5), школами № 43 (ул. Большая Октябрьская, д. 64а), № 4 (ул. Волкова, д. 5), № 33» (ул. Собинова, д. 33), образовательным комплексом № 3 им. Н. П. Гусева, взрослой поликлиникой № 1 Центральной городской больницы (просп. Октября, д. 52), детской поликлиникой № 3 Центральной городской больницы (ул. Рыбинская, д. 28/35).

«Потребность планируемого многоквартирного дома в парковочных местах обеспечена в полном объеме за счет подземного паркинга на 40 машино-мест в границах земельного участка. Также в радиусе доступности (250 метров) от проектируемого квартала располагаются 514 машино-мест», — уточнили в проекте.

В документации также прописано, что дом должны построить за три года. Проектирование и строительство других объектов будет проходить по мере появления инвесторов.

Общественные обсуждения проекта назначены на 18–25 июля на сайте мэрии Ярославля.