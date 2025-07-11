НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+32°C

Сейчас в Ярославле
Погода+32°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +34

2 м/c,

вос.

 755мм 46%
Подробнее
3 Пробки
USD 77,89
EUR 91,12
Отзыв на новый «Метеор»
Смертельная авария на трассе: видео
Стройка у ТЦ
Очереди в аквапарк
Новые теплоходы по Волге
Запрет на иностранные названия ЖК
Дети Блиновской в Ярославле
Разглядываем круизный лайнер
Кто владеет старинным зданием в центре
Недвижимость В центре Ярославля у «Старого города» хотят построить новый дом — куда его втиснут

В центре Ярославля у «Старого города» хотят построить новый дом — куда его втиснут

Проект вынесут на общественные обсуждения

481
2 комментария
На весь «Старый город» осталось четыре торговые точки | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНа весь «Старый город» осталось четыре торговые точки | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
На весь «Старый город» осталось четыре торговые точки
Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Мэр Ярославля Артем Молчанов подписал постановление о назначении публичных слушаний по проекту планировки и межевания территории в самом центре города — между улицами Большой Октябрьской, Комсомольской, Свободы и Собинова. По проекту, здесь должны построить новый четырехэтажный жилой дом, четырехэтажное административное здание для обслуживания населения и трехэтажный офисный центр.

Новые объекты расположатся за домами № 28 и № 30 по Большой Октябрьской, справа от ТЦ «Старый город».

На схеме участок под строительство дома выделен зеленым цветом рядом с нижним краем | Источник: мэрия ЯрославляНа схеме участок под строительство дома выделен зеленым цветом рядом с нижним краем | Источник: мэрия Ярославля

На схеме участок под строительство дома выделен зеленым цветом рядом с нижним краем

Источник:

мэрия Ярославля

Площадь планируемого жилищного фонда составит 1728 кв. метра. По расчетам, в нем разместиться 69 человек.

Новым жителям предлагают пользоваться детским садом № 21 (Октябрьский пер., д. 5), школами № 43 (ул. Большая Октябрьская, д. 64а), № 4 (ул. Волкова, д. 5), № 33» (ул. Собинова, д. 33), образовательным комплексом № 3 им. Н. П. Гусева, взрослой поликлиникой № 1 Центральной городской больницы (просп. Октября, д. 52), детской поликлиникой № 3 Центральной городской больницы (ул. Рыбинская, д. 28/35).

«Потребность планируемого многоквартирного дома в парковочных местах обеспечена в полном объеме за счет подземного паркинга на 40 машино-мест в границах земельного участка. Также в радиусе доступности (250 метров) от проектируемого квартала располагаются 514 машино-мест», — уточнили в проекте.

В документации также прописано, что дом должны построить за три года. Проектирование и строительство других объектов будет проходить по мере появления инвесторов.

Общественные обсуждения проекта назначены на 18–25 июля на сайте мэрии Ярославля.

Напомним, о том, что здесь может появиться новый дом 76.RU писал еще в 2019 году.

ПО ТЕМЕ
Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
ТЦ Старый город Строительство Проект Мэрия
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED1
Гнев
TYPE_ANGRY1
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
Гость
29 минут
Отлично,пусть строят,жилье в центре,..а то одни офисы
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Адаптируются быстрее, чем успевают меняться законы»: как мошенники лишают россиян жилья и денег
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Мнение
«Временами казалось, что я сойду с ума»: мама девятиклассницы рассказала о тратах на школьный выпускной дочери
Мария Токмакова
Журналист 72.ru
Мнение
Тренер по бегу дал советы начинающим спортсменам
Яков Петериков
Мнение
«Она защищает детей. И она права»: зумерша заступилась за Инстасамку, которую захейтили за появление в Общественной палате РФ
Анонимный автор
Мнение
«Бесконечный городской лабиринт»: северянка провела отпуск с детьми в Ярославле — ее отзыв
Екатерина Нестеренко
Рекомендуем
Объявления

Ремонт и настройка компьютеров

1 000 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление