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Недвижимость Оценили не в один миллион: в Ярославле выставили на продажу склад времен СССР

Оценили не в один миллион: в Ярославле выставили на продажу склад времен СССР

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В Ярославле выставили на продажу склад | Источник: Яндекс. КартыВ Ярославле выставили на продажу склад | Источник: Яндекс. Карты

В Ярославле выставили на продажу склад

Источник:

Яндекс. Карты

В Ярославле выставили на продажу складское помещение на улице Гагарина, 65 в Красноперекопском районе. Сообщение об этом появилось на сайте мэрии.

Вместе с одноэтажным зданием без подвала площадью 468,4 квадратных метра новый собственник получит земельный участок в 1368 квадратных метра.

«Категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: склады», — говорится в объявлении.

Начальную цену с учетом НДС установили в 7 миллионов 968 тысяч 889 рублей. По данным публичной кадастровой карты, кирпичное здание было построено в 1963 году. Его кадастровая стоимость оценивается в 7 миллионов 435 тысяч 353 рубля.

Чтобы участвовать в аукционе, нужно внести задаток в 796 тысяч 888 рублей 90 копеек. Торги планируют провести 4 августа 2025 года. Известно, что сам склад и земля под ним являются муниципальным имуществом.

Ранее появилась информация о том, что на торги выставят бывшее здание Ярославского камерного театра. Его стоимость пока не определили.

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Алина ШибаеваАлина Шибаева
Алина Шибаева
Специальный корреспондент
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