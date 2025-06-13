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Недвижимость «В пешей доступности протекает река»: в Ярославле выставили на продажу участок под застройку

«В пешей доступности протекает река»: в Ярославле выставили на продажу участок под застройку

Сколько денег просят за лакомый кусок земли

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5 комментариев
В Ярославле выставили на продажу участок у реки | Источник: Дом.РФВ Ярославле выставили на продажу участок у реки | Источник: Дом.РФ

В Ярославле выставили на продажу участок у реки

Источник:

Дом.РФ

В Ярославле определили цену на имущественный комплекс на Магистральной улице, 58 в Кировском районе. Здание площадью 71,4 квадратных метра и участок в 10 соток продают за 6 миллионов 330 тысяч и 1 рубль. Информация об этом опубликована на сайте «Дом.РФ».

«Имущественный комплекс находится на первой линии ул. Магистральная в окружении индивидуальной жилой застройки. В пешей доступности протекает река Которосль с благоустроенной набережной. Остановка общественного транспорта находится у границы участка, ж/д станция „Депо“ в 2,83 км», — говорится в объявлении.

Участок расположен среди частных домов | Источник: Дом.РФУчасток расположен среди частных домов | Источник: Дом.РФ

Участок расположен среди частных домов

Источник:

Дом.РФ

Землю разрешено использовать под индивидуальное жилищное строительство, блокированную жилую застройку или магазин.

От желающих участвовать в аукционе будут принимать заявки до 21 июля. Сами торги пройдут 25 июля. При этом нужно внести задаток в 633 тысячи рублей 10 копеек.

Ранее стало известно, что в Ярославле за 60,5 млн рублей продадут недострой во Фрунзенском районе.

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Алина ШибаеваАлина Шибаева
Алина Шибаева
Специальный корреспондент
Участок Аукцион Продажа ДОМ.РФ
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Комментарии
5
JayroslavMudryi
1 час
Не понятно за что 6 лямов, район что ли +
Гость
53 минуты
В России полно земли, самая большая страна в мире, по сути она должна раздаваться для коренных бесплатно.
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