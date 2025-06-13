«В пешей доступности протекает река»: в Ярославле выставили на продажу участок под застройку

В Ярославле выставили на продажу участок у реки Источник: Дом.РФ











В Ярославле определили цену на имущественный комплекс на Магистральной улице, 58 в Кировском районе. Здание площадью 71,4 квадратных метра и участок в 10 соток продают за 6 миллионов 330 тысяч и 1 рубль. Информация об этом опубликована на сайте «Дом.РФ».

«Имущественный комплекс находится на первой линии ул. Магистральная в окружении индивидуальной жилой застройки. В пешей доступности протекает река Которосль с благоустроенной набережной. Остановка общественного транспорта находится у границы участка, ж/д станция „Депо“ в 2,83 км», — говорится в объявлении.

Участок расположен среди частных домов Источник: Дом.РФ











Землю разрешено использовать под индивидуальное жилищное строительство, блокированную жилую застройку или магазин.

От желающих участвовать в аукционе будут принимать заявки до 21 июля. Сами торги пройдут 25 июля. При этом нужно внести задаток в 633 тысячи рублей 10 копеек.