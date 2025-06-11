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Недвижимость Эксклюзив Для собственников квартир придумали новые штрафы

Для собственников квартир придумали новые штрафы

Их заставят отчитываться о всех жильцах

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3 комментария
Отсутствие данных о квартиросъемщиках грозит опасными последствиями | Источник: Илья Давыдов / E1.RUОтсутствие данных о квартиросъемщиках грозит опасными последствиями | Источник: Илья Давыдов / E1.RU

Отсутствие данных о квартиросъемщиках грозит опасными последствиями

Источник:

Илья Давыдов / E1.RU

По всей России собственники квартир должны сообщать о том, кому сдают жилье, ради безопасности соседей. В случае нарушения им придется заплатить. Об этом в беседе с Городскими медиа сообщила депутат Госдумы, заместитель председателя комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, а также зампред комиссии по обеспечению жилищных прав граждан Светлана Разворотнева. 

Такая система уже начала работать в Свердловской области. В некоторых домах Екатеринбурга начали появляться объявления от управляющих компаний с требованием сообщить данные о квартиросъемщиках для предотвращения террористических угроз. Как объяснили E1.RU в одной из управляющих компаний города, сведения об арендаторах собирают по поручению Государственной жилищной инспекции. 

Такие объявления видели не в одном доме | Источник: читатель E1.RUТакие объявления видели не в одном доме | Источник: читатель E1.RU

Такие объявления видели не в одном доме

Источник:

читатель E1.RU

«Непонимание того, кто снимает квартиры, и невозможность связаться с нанимателем приводят к массе негативных последствий. Это может быть какая-то авария, например, течь. Или серьезнее, когда люди будут селиться в домах и совершать там теракты, оставлять газ открытым и свечку на полу, чтобы всё взлетело на воздух. Это огромные жертвы, миллионные потери и разрушенный дом», — сказала Разворотнева. 

Она подчеркнула, что несколько раз уже предлагала подобные инициативы. Согласно ее предложениям, собственники должны не регистрировать жильцов, а уведомлять уполномоченное лицо или представителя управляющей компании о том, кто у них проживает, и передавать контактные данные. Однако предложения отклонили, поскольку не нашли способ, как проконтролировать выполнение этих правил. 

«На мой взгляд, конечно, нужно хотя бы обязанность ввести, а потом уже думать над тем, как заставить ее выполнять», — подчеркнула депутат. 

По ее словам, сейчас готовится новая инициатива о праве собственников принимать некие правила проживания в доме. В них могут быть описаны обязанности уведомлять о тех, кто снимает квартиры.

«В этом законе будут содержаться и меры воздействия на тех, кто не выполняет эти правила, в первую очередь это касается собственников. Предполагается, что размер неустойки будут устанавливать на общем собрании», — объяснила собеседница Городских медиа. 

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Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Корреспондент оперативной редакции
Аренда квартир Собственники жилья Штрафы для жителей
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Комментарии
3
Гость
6 часов
Штрафы с рождения до смерти это по нашему это скрепно
Гость
2 часа
С какой стати собственник жилья обязан сообщать какой-то частной конторе кто у него проживает? Во-первых, это персональные данные, во-вторых, это неприкосновенность частной жизни.
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