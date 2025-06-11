Для собственников квартир придумали новые штрафы

Отсутствие данных о квартиросъемщиках грозит опасными последствиями Источник: Илья Давыдов / E1.RU











По всей России собственники квартир должны сообщать о том, кому сдают жилье, ради безопасности соседей. В случае нарушения им придется заплатить. Об этом в беседе с Городскими медиа сообщила депутат Госдумы, заместитель председателя комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, а также зампред комиссии по обеспечению жилищных прав граждан Светлана Разворотнева.

Такая система уже начала работать в Свердловской области. В некоторых домах Екатеринбурга начали появляться объявления от управляющих компаний с требованием сообщить данные о квартиросъемщиках для предотвращения террористических угроз. Как объяснили E1.RU в одной из управляющих компаний города, сведения об арендаторах собирают по поручению Государственной жилищной инспекции.

Такие объявления видели не в одном доме Источник: читатель E1.RU











«Непонимание того, кто снимает квартиры, и невозможность связаться с нанимателем приводят к массе негативных последствий. Это может быть какая-то авария, например, течь. Или серьезнее, когда люди будут селиться в домах и совершать там теракты, оставлять газ открытым и свечку на полу, чтобы всё взлетело на воздух. Это огромные жертвы, миллионные потери и разрушенный дом», — сказала Разворотнева.

Она подчеркнула, что несколько раз уже предлагала подобные инициативы. Согласно ее предложениям, собственники должны не регистрировать жильцов, а уведомлять уполномоченное лицо или представителя управляющей компании о том, кто у них проживает, и передавать контактные данные. Однако предложения отклонили, поскольку не нашли способ, как проконтролировать выполнение этих правил.

«На мой взгляд, конечно, нужно хотя бы обязанность ввести, а потом уже думать над тем, как заставить ее выполнять», — подчеркнула депутат.

По ее словам, сейчас готовится новая инициатива о праве собственников принимать некие правила проживания в доме. В них могут быть описаны обязанности уведомлять о тех, кто снимает квартиры.