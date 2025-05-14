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Недвижимость Власти распродают имущество В Ярославле продают трехзвездочную гостиницу в центре города

В Ярославле продают трехзвездочную гостиницу в центре города

За объект просят полмиллиарда рублей

750
6 комментариев
Гостиница находится на улице | Источник: правительство Ярославской областиГостиница находится на улице | Источник: правительство Ярославской области

Гостиница находится на улице

Источник:

правительство Ярославской области

Ярославские власти выставили на продажу трехзвездочную гостиницу Yarhotel Centre в центре города. Многим она знакома по старому названию — «Медвежий угол».

«Удобное расположение — в самом сердце города, рядом с основными достопримечательностями — делает этот объект привлекательным для инвесторов. Кроме того, продажа 100% акций подразумевает продажу готового бизнеса, со всем имуществом гостиницы. Можно сразу начинать работу и принимать гостей», — рассказал министр имущественных отношений Ярославской области Николай Здоров.

Региональное Министерство имущественных отношений намерено продать на аукционе 100% акций АО «Яротель Центр».

В гостинице есть ресторан, банкетные залы, конференц-зал, сауна и бассейн | Источник: правительство Ярославской областиВ гостинице есть ресторан, банкетные залы, конференц-зал, сауна и бассейн | Источник: правительство Ярославской области
Здание расположено на земельном участке площадью 4,2 тысячи квадратных метров | Источник: правительство Ярославской областиЗдание расположено на земельном участке площадью 4,2 тысячи квадратных метров | Источник: правительство Ярославской области

Судя по данным с сайта «Российского аукционного дома», гостиницу продают за 502 миллиона 788 тысяч рублей. Площадь отеля — 3,5 тысячи квадратных метров. В нем представлено 46 номеров, в том числе класса люкс, студия, полулюкс и стандарт.

Заявки на участие в торгах принимаются до 10 июня 2025 года. Для участия в торгах надо оставить задаток в 100 миллионов рублей. Шаг в аукционе — 25 миллионов 139 тысяч рублей.

К слову, эту гостиницу не в первый раз выставляют на продажу. Ранее его пытались реализовать на торгах за 543,5 миллиона рублей. Но покупатель не нашелся.

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Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
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Комментарии
6
Гость
1 час
Действующие гостиницы полупустые, зачем то новые строить собираются.
Гость
51 минута
1 миллион налог в месяц только за имущество!,,,, на чём зарабатывать????
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