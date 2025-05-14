В Ярославле продают трехзвездочную гостиницу в центре города

Гостиница находится на улице Источник: правительство Ярославской области











Ярославские власти выставили на продажу трехзвездочную гостиницу Yarhotel Centre в центре города. Многим она знакома по старому названию — «Медвежий угол».

«Удобное расположение — в самом сердце города, рядом с основными достопримечательностями — делает этот объект привлекательным для инвесторов. Кроме того, продажа 100% акций подразумевает продажу готового бизнеса, со всем имуществом гостиницы. Можно сразу начинать работу и принимать гостей», — рассказал министр имущественных отношений Ярославской области Николай Здоров.

Региональное Министерство имущественных отношений намерено продать на аукционе 100% акций АО «Яротель Центр».

Судя по данным с сайта «Российского аукционного дома», гостиницу продают за 502 миллиона 788 тысяч рублей. Площадь отеля — 3,5 тысячи квадратных метров. В нем представлено 46 номеров, в том числе класса люкс, студия, полулюкс и стандарт.

Заявки на участие в торгах принимаются до 10 июня 2025 года. Для участия в торгах надо оставить задаток в 100 миллионов рублей. Шаг в аукционе — 25 миллионов 139 тысяч рублей.