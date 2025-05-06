В Ярославле застройщика оштрафовали за работы без разрешения. В компании объяснили, почему так вышло

В Ярославле оштрафовали застройщика Источник: прокуратура Ярославской области / Telegram











В Ярославле застройщика оштрафовали на 250 тысяч рублей за работы без разрешения. В прокуратуре Ярославской области рассказали, что ООО «Специализированный застройщик первый бетонный ЖБИ» возводил дом на Бурмакинской улице во Фрунзенском районе без нужных документов.

«Выезд со специалистами на строительную площадку показал, что на земельном участке расположен котлован глубиной более 2 метров, выполнено армирование нижнего пояса плиты фундамента строящегося многоэтажного здания. Земельный участок огорожен строительным забором, на территории находился строительный персонал», — рассказали в прокуратуре Ярославской области.

На объект нагрянула проверка Источник: прокуратура Ярославской области / Telegram

Помимо этого вдоль котлована проходили кабельные высоковольтные линии электропередач из бронированного кабеля большого сечения. Их вскрыли при отрывке котлована. Правоохранители установили, что это создавало угрозу сбоя электроснабжения расположенных рядом объектов и жилых домов.

«При этом разрешение на строительство застройщиком в установленном порядке получено не было, соответственно государственный строительный надзор не осуществлялся», — уточнили в прокуратуре.

В итоге правоохранители возбудили в отношении компании и ее руководителя дела об административных правонарушениях по статьям «Нарушение обязательных требований в области строительства» и «Нарушение установленного порядка строительства». В итоге компанию оштрафовали на 250 тысяч рублей, а ее руководителя — на 20 тысяч.

Почему застройщик работал без разрешения?

В ООО «Специализированный застройщик первый бетонный ЖБИ» корреспонденту 76.RU рассказали, что строительство начали без разрешения, поскольку возникли загвоздки с получением нужной документации, а также происходили сбои на «Госуслугах».

«Мы вели подготовительные работы. Мы подали [документы] на разрешение на строительство. По формальному признаку получили два отказа. Соответственно, в дальнейшем все это дело поправили и получили разрешение на строительство. Так как график уже был, начали из подготовительного этапа плавно переходить в рабочий. Тормознуть процесс не получилось, потому что бригада была собрана. Поэтому были оштрафованы. Вину признали, штраф заплатили, разрешение на строительство получили», — рассказал руководитель ООО «Специализированный застройщик первый бетонный ЖБИ» Александр Савидов.

ООО «Специализированный застройщик первый бетонный ЖБИ» было зарегистрировано в 2016 году. Юридически адрес компании — Революционный проезд, 12. Фирма занимается строительством жилых и нежилых зданий. Директор — Александр Савидов. В учредителях указаны ООО «Калиново» и Михаил Петрович Павлов. «Калиново» — это московская компания, владельцем которой является Борис Владимирович Токаев. Чистая прибыль ООО «Специализированный застройщик первый бетонный ЖБИ» в 2024 году составила 69,9 млн рублей.

Сейчас рабочие ждут, когда объект просохнет после дождей и снегопадов. После строительство дома возобновят.