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Недвижимость В 150 метрах от берега: в Ярославле под застройку отдадут участок на набережной Волги

В 150 метрах от берега: в Ярославле под застройку отдадут участок на набережной Волги

Здесь можно будет возводить многоквартирные дома

7 885
39 комментариев
В Ярославле под застройку отдадут участок на Тверицкой набережной Волги | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Ярославле под застройку отдадут участок на Тверицкой набережной Волги | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле под застройку отдадут участок на Тверицкой набережной Волги

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле под застройку отдадут муниципальный участок земли на Тверицкой набережной в 150 метрах от берега Волги. Адрес участка: Тверицкая набережная, 65е. На противоположной стороне реки располагается Волжский спуск. Площадь земли — 1882 кв. метра.

На участке разрешено строить многоквартирные жилые дома высотой до четырех этажей.

Власти Ярославля готовы предоставить землю в аренду под строительство жилья на 70 месяцев (почти 6 лет). Кто получит это право, решится в ходе аукциона. Начальная цена права аренды равна ежегодной арендной плате — чуть более двух миллионов рублей.

Участок на продажу выделен фиолетовым | Источник: Публичная кадастровая карта / РосреестрУчасток на продажу выделен фиолетовым | Источник: Публичная кадастровая карта / Росреестр

Участок на продажу выделен фиолетовым

Источник:

Публичная кадастровая карта / Росреестр

«На рассматриваемом земельном участке расположены зеленые насаждения (липы, березы) в хорошем декоративном состоянии. Необходимо предусмотреть размещение объектов с максимальным сохранением зеленых насаждений», — говорится в аукционной документации.

Кроме того, на территории будущей застройки находятся хозяйственные постройки, которые признаны мэрией самовольными — их нужно будет демонтировать в течение года

Аукцион по аренде земли пройдет 7 мая.

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Комментарии
39
Гость
26 апреля, 21:30
Варяги делают из Ярославля каменные джунгли. Все вырубается.
Гость
21 час
Заволжский район уничтожили весь. Из самого зелёного района города его превратили в пыльные каменные джунгли! Застраивают не только берег Волги, но леса, поля и берега озёр, вырубая, перекапывая и осушая всё, что под руку попадётся! Когда же наконец закончится эта адская стройка!? 😡😡😡
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