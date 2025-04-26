В 150 метрах от берега: в Ярославле под застройку отдадут участок на набережной Волги

В Ярославле под застройку отдадут участок на Тверицкой набережной Волги Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В Ярославле под застройку отдадут муниципальный участок земли на Тверицкой набережной в 150 метрах от берега Волги. Адрес участка: Тверицкая набережная, 65е. На противоположной стороне реки располагается Волжский спуск. Площадь земли — 1882 кв. метра.

На участке разрешено строить многоквартирные жилые дома высотой до четырех этажей.

Власти Ярославля готовы предоставить землю в аренду под строительство жилья на 70 месяцев (почти 6 лет). Кто получит это право, решится в ходе аукциона. Начальная цена права аренды равна ежегодной арендной плате — чуть более двух миллионов рублей.

Участок на продажу выделен фиолетовым Источник: Публичная кадастровая карта / Росреестр











«На рассматриваемом земельном участке расположены зеленые насаждения (липы, березы) в хорошем декоративном состоянии. Необходимо предусмотреть размещение объектов с максимальным сохранением зеленых насаждений», — говорится в аукционной документации.

Кроме того, на территории будущей застройки находятся хозяйственные постройки, которые признаны мэрией самовольными — их нужно будет демонтировать в течение года