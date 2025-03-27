«Однозначно, развалятся»: архитектор из Ярославля высказался об изъятии исторических домов у владельцев

Архитектор рассказал о судьбе домов-памятников в Ярославле Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU, Илья Клягин











Ярославские власти уделяют повышенное внимание объектам культурного наследия в регионе. В частности: дома в плохом состоянии стали активно отбирать у нерадивых собственников. Многие ярославцы ежедневно видят эти памятники архитектуры, больше похожие на развалюхи.

Чтобы не допустить их окончательного разрушения, власти подают иски и лишают владельцев прав на них. А после продают новым инвесторам на аукционе. На сколько эффективен такой подход, и даст ли это вторую жизнь историческим зданиям? По этому поводу свою точку зрения высказал архитектор и предприниматель из Ярославля Илья Клягин.

«Бизнесу этим заниматься невыгодно»

Илья Клягин считает, что бизнесменам, скупающим объекты культурного наследия, приходится мириться с довольно жесткими рамками законов о защите домов-памятников. Чтобы провести реставрацию подобного объекта, нужно пройти множество этапов согласования, подготовить документацию и проект, который, в итоге, будет одобрен. А все это — время и деньги.

— У меня товарищ купил памятник архитектуры, начал реставрировать. Одно только проектирование у него заняло пять лет, — рассказал предприниматель. — Сам процесс реставрации тоже затянется года на два. С точки зрения памятников архитектуры политика государства довольно сложная.

Бизнесу этим заниматься не очень выгодно. Илья Клягин Архитектор и предприниматель

Стоит вопрос о том, как факт того, что у собственников отбирают здания в плохом состоянии, отразится на их будущем?

— На мой взгляд, это контрпродуктивная мера. По большому счету, изъятие этих памятников поспособствует тому, что они, однозначно, развалятся. На сегодняшний момент на балансе области уже много памятников, которые не могут ни содержать, ни реставрировать. Ничего с ними не сделать. И они просто тихо разваливаются. Но они же [власти] не могут отбирать объекты и штрафовать самих себя. Поэтому они отбирают здания, а в результате это все падает на баланс и разрушается, — рассказал архитектор.

«Речь не о заработке, а о сохранении капитала»

При этом, есть и положительные примеры того, как инвесторы дают вторую жизнь зданиям. В качестве примера Илья Клягин привел предпринимательницу Ирину Денисову. Её компании нередко числятся во владельцах исторических зданий. Например: именно ее фирма полностью выкупила старинный дом № 29 на Республиканской улице. А еще ее компания заказала работы по перестройке здания разрушающегося старинного флигеля на Республиканской улице, 97.

— Довольно известная дама, достаточно состоятельная. Она сделала очень много объектов и памятников. Но тут речь идет уже не о заработке, а о сохранении капитала, существующих денежных резервов человека. Немного другая стратегия, — пояснил архитектор Илья Клягин.

То есть, по его словам, подобный подход заключается не в том, чтобы искать способы заработка на исторических объектах, а на том, чтобы сохранить деньги, вложив их в подобную недвижимость.

В Ярославле есть бизнесмены, скупающие исторические здания. Один из таких предпринимателей — Виталий Пятковский, известный ярославцам как владелец «Золотого квадрата». Самого дорогого места в городе, ограниченного центральными улицами. Именно он реставрирует ротонду на Первомайской улице.

Виталий давал эксклюзивное интервью 76.RU, где рассказывал, как начал скупать исторические здания, и получается ли на них зарабатывать.