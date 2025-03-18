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Владели купцы: в Ярославле выставили на торги бывшую детскую больницу

Зданию на улице Володарского почти 120 лет

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18 комментариев
В Ярославле выставили на торги здание бывшей детской больницы | Источник: Михаил Евраев / TelegramВ Ярославле выставили на торги здание бывшей детской больницы | Источник: Михаил Евраев / Telegram

В Ярославле выставили на торги здание бывшей детской больницы

Источник:

В Ярославле выставили на продажу здание бывшей детской больницы на улице Володарского вместе с участком. Об этом 18 марта сообщил губернатор региона Михаил Евраев..

«Это уникальное строение, объект культурного наследия, который мы изъяли у владельцев через суд за ненадлежащее содержание. У нового собственника появится возможность восстановить его и вернуть в экономическую жизнь региона», — отметил губернатор.

Здание продадут на торгах. Начальная стоимость — 17,3 млн рублей. При этом новому владельцу придется еще вложиться и в реконструкцию объекта, которая по предварительным данным оценивается в 52 миллиона рублей.

Аукцион назначен на 22 мая.

Этому дому на улице Володарского уже почти 120 лет. Оно было построено в 1907–1908 годах.

Собственниками дома были купец Василий Кузнецов, промышленник Иван Оловянишников. По завещанию от последнего дом перешел к его жене — Евпраксии Оловянишниковой. Позже она даровала здание Ярославскому городскому обществу для устройства в нем детской городской больницы. После Октябрьской революции 1917 года больница использлвалась под детский туберкулезный санаторий. В советский период здесь располагались различные конторы. Здание — образец гражданской застройки начала XX века. Оно сочетает в себе признаки деревянной архитектуры того периода и стиля модерн.

В начале ХХI века над домом нависла угроза уничтожения. Оно много раз горело. Ходили слухи, что на его месте хотят построить современную многоэтажку. В 2023 году здание изъяли у частного владельца по решению суда.

Здание является объектом культурного наследия местного значения.

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Комментарии
18
Гость
18 марта, 21:21
Вот не справился собственник с содержанием дома, его и забрали. А власти не справляются с содержанием Ярославской области и Ярославля, почему то никакой реакции.
Гость
18 марта, 20:05
Хорошие здания за 1рубль отдают,а эту развалюху,которую нужно просто снести и построить нормальный красивый дом.
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