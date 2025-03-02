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Недвижимость Есть дешевле миллиона: топ недорогих квартир в Ярославской области от судебных приставов

Есть дешевле миллиона: топ недорогих квартир в Ярославской области от судебных приставов

Имущество должников выставят на торги

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6 комментариев
Какое имущество распродают приставы | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUКакое имущество распродают приставы | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Какое имущество распродают приставы

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Судебные приставы вновь устраивают распродажу имущества должников в Ярославской области. В предыдущей подборке мы публиковали автомобили в регионе, некоторые из которых продают дешевле миллиона рублей.

В этот раз публикуем квартиры, которые приставы планируют выставить на торги в ближайшее время.

Жилье в трехэтажке

Квартиру площадью 36,5 квадратных метра в Рыбинске на улице Кулибина, 4, продают за 880 тысяч 29 рублей. По этому адресу расположена кирпичная трехэтажка. В квартире есть зарегистрированные физические лица, а сама она в залоге у банка. По состоянию на 1 декабря 2024 года задолженность по уплате взносов на капитальный ремонт составляет 34 тысячи 118 рублей. Сумма задатка для участия в аукционе 44 тысячи 2 рубля.

Квартира с жильцом

Квартира, площадью 47,9 квадратных метров в Рыбинске на набережной Космонавтов, 17а. Есть зарегистрированные физические лица. Жилье находится в залоге у банка, на 1 декабря 2024 года задолженность по уплате взносов на капитальный ремонт — 19 тысяч 203 рубля.

— Имеется обременение на право бессрочного пользования жилым помещением, физическое лицо не подлежит выселению по иску нового собственника в случае продажи квартиры, — говорится в объявлении.

Начальная цена — 1 миллион 487 тысяч 850 рублей. Сумма задатка — 74 тысячи 393 рубля.

Жилье в панельной пятиэтажке

Квартиру площадью 43,3 квадратных метра в Рыбинске на улице 50 лет ВЛКСМ, 50 продают по начальной цене в 1 миллион 827 тысяч 711 рублей. Есть зарегистрированные физические лица. Эта квартира тоже в залоге у банка. Имеется и долг по взносам на капитальный ремонт в 431 рубль. Чтобы участвовать в торгах, нужно вложить задаток в 91 тысячу 386 рублей.

Никто не прописан

В Тутаеве продадут на аукционе квартиру площадью 44,2 квадратных метра на Ярославской улице, 107. Физические лица в ней не зарегистрированы. Жилье в залоге у банка. На начало ноября 2024 года задолженность по взносам на капремонт составляла 7 тысяч 716 рублей. Начальную цену установили в 1 миллион 832 тысячи 800 рублей. Сумма задатка — 91 тысяча 640 рублей.

65 квадратов за 2 миллиона

Еще один лот есть в Тутаеве на Советской улице, 5. Квартиру площадью 65,2 квадратных метра в залоге у банка продают за 2 миллиона 491 тысячу 200 рублей. В ней есть зарегистрированные люди. Задолженность по взносам за капитальный ремонт перевалила за 21 тысячу 131 рубль. Чтобы выкупить ее на торгах, нужен задаток в 124 тысячи 560 рублей.

Квартира за 600 тысяч

Один из самых дешевых лотов есть в Ростовском районе. Там в селе Лазарцево на Центральной улице, 10 продают квартиру площадью 50,6 квадратных метра за 662 тысячи 400 рублей. Информация о зарегистрированных в ней жильцах отсутствует. Недвижимость находится в залоге у банка, долг по взносам за капремонт — 17 тысяч 543 рубля. Нужно заплатить задаток в 33 тысячи 120 рублей.

Жилье в центре города

Небольшую квартиру площадью 24,4 квадратных метра будут продавать в Ростове на улице Луначарского, 20а. Информации о прописанных в ней людях нет. Жилье находится в залоге у банка. Известно, что дом не включен в региональную программу капитального ремонта. Начальная цена квартиры — 1 миллион 116 тысяч 992 рубля. Чтобы попробовать выкупить жилье, нужно внести задаток в 55 тысяч 850 рублей.

ПО ТЕМЕ
Судебные приставы Распродажа Имущество должников Квартиры
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Комментарии
6
Гость
21 минута
Не Судебные приставы, а Барыги какие-то! Я правильно понимаю, чем больше изымешь и продашь, тем больше зарплата? Переведены на хозрасчёт и самоокупаемость? Сочувствую очень!🤡🤡🤡
Гость
47 минут
А,там работа есть для людей и потом цены не низкие,для пепеферии
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