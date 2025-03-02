Есть дешевле миллиона: топ недорогих квартир в Ярославской области от судебных приставов

Судебные приставы вновь устраивают распродажу имущества должников в Ярославской области. В предыдущей подборке мы публиковали автомобили в регионе, некоторые из которых продают дешевле миллиона рублей.
В этот раз публикуем квартиры, которые приставы планируют выставить на торги в ближайшее время.
Жилье в трехэтажке
Квартиру площадью 36,5 квадратных метра в Рыбинске на улице Кулибина, 4, продают за 880 тысяч 29 рублей. По этому адресу расположена кирпичная трехэтажка. В квартире есть зарегистрированные физические лица, а сама она в залоге у банка. По состоянию на 1 декабря 2024 года задолженность по уплате взносов на капитальный ремонт составляет 34 тысячи 118 рублей. Сумма задатка для участия в аукционе 44 тысячи 2 рубля.
Квартира с жильцом
Квартира, площадью 47,9 квадратных метров в Рыбинске на набережной Космонавтов, 17а. Есть зарегистрированные физические лица. Жилье находится в залоге у банка, на 1 декабря 2024 года задолженность по уплате взносов на капитальный ремонт — 19 тысяч 203 рубля.
— Имеется обременение на право бессрочного пользования жилым помещением, физическое лицо не подлежит выселению по иску нового собственника в случае продажи квартиры, — говорится в объявлении.
Начальная цена — 1 миллион 487 тысяч 850 рублей. Сумма задатка — 74 тысячи 393 рубля.
Жилье в панельной пятиэтажке
Квартиру площадью 43,3 квадратных метра в Рыбинске на улице 50 лет ВЛКСМ, 50 продают по начальной цене в 1 миллион 827 тысяч 711 рублей. Есть зарегистрированные физические лица. Эта квартира тоже в залоге у банка. Имеется и долг по взносам на капитальный ремонт в 431 рубль. Чтобы участвовать в торгах, нужно вложить задаток в 91 тысячу 386 рублей.
Никто не прописан
В Тутаеве продадут на аукционе квартиру площадью 44,2 квадратных метра на Ярославской улице, 107. Физические лица в ней не зарегистрированы. Жилье в залоге у банка. На начало ноября 2024 года задолженность по взносам на капремонт составляла 7 тысяч 716 рублей. Начальную цену установили в 1 миллион 832 тысячи 800 рублей. Сумма задатка — 91 тысяча 640 рублей.
65 квадратов за 2 миллиона
Еще один лот есть в Тутаеве на Советской улице, 5. Квартиру площадью 65,2 квадратных метра в залоге у банка продают за 2 миллиона 491 тысячу 200 рублей. В ней есть зарегистрированные люди. Задолженность по взносам за капитальный ремонт перевалила за 21 тысячу 131 рубль. Чтобы выкупить ее на торгах, нужен задаток в 124 тысячи 560 рублей.
Квартира за 600 тысяч
Один из самых дешевых лотов есть в Ростовском районе. Там в селе Лазарцево на Центральной улице, 10 продают квартиру площадью 50,6 квадратных метра за 662 тысячи 400 рублей. Информация о зарегистрированных в ней жильцах отсутствует. Недвижимость находится в залоге у банка, долг по взносам за капремонт — 17 тысяч 543 рубля. Нужно заплатить задаток в 33 тысячи 120 рублей.
Жилье в центре города
Небольшую квартиру площадью 24,4 квадратных метра будут продавать в Ростове на улице Луначарского, 20а. Информации о прописанных в ней людях нет. Жилье находится в залоге у банка. Известно, что дом не включен в региональную программу капитального ремонта. Начальная цена квартиры — 1 миллион 116 тысяч 992 рубля. Чтобы попробовать выкупить жилье, нужно внести задаток в 55 тысяч 850 рублей.