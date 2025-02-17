Желающих покупать жилье уже не осталось? Девелоперы замораживают новостройки — как это отразится на ценах и качестве

Жилья всё больше, а качество всё ниже? Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Спустя полгода после взлета ключевой ставки девелоперы начали активно сокращать объемы предложения на рынке новостроек. Центробанк, напомним, начал взвинчивать ключевую ставку в конце июля: с 26 июля по 25 октября она подскочила с 16 до 21%.

Естественно, это вызвало еще больший рост ипотечных ставок. После повышения ключевой ставки, по данным «Дом.РФ», у топ-20 банков ипотека подорожала с 18 до почти 29% к концу прошлого года.

Очевидно, что желающих брать ипотечный кредит по такой запредельной ставке остается всё меньше. Тот же «Дом.РФ» подсчитал, что за прошлый год выдача ипотеки рухнула на треть — выдано всего 1,3 миллиона кредитов меньше чем на 5 триллионов рублей. Причем падение было бы еще больше, если бы не льготные программы: а по рыночным ставкам выдача ипотеки обвалилась вообще вдвое!

И вот наконец девелоперы осознали, что покупать жилье больше желающих нет. «ЦИАН.Аналитика» сообщает, что в новостройках крупных городов (более полумиллиона жителей) квартир продается почти на 6% меньше, в агентстве «Этажи» говорят о 7%-м падении.

Число нераспроданных квартир вырастет еще

— В этом году на рынок выйдет значительный объем жилья, которое было запущено в «жирные» для недвижимости 2022–2023 годы. Но покупатели, опасаясь роста ставок и экономической нестабильности, больше не спешат инвестировать в новостройки, особенно с дальними сроками сдачи (2028–2029 годы), — описывает сложившуюся ситуацию в беседе с MSK1.RU основатель управляющей компании Smarent Виктор Зубик. — Мы наблюдаем закономерную цепочку: падение продаж новостроек приводит к сокращению объемов вывода новых проектов. С 2027 года ввод нового жилья, а значит, объем предложения, может значительно сократиться.

— Доля ипотечных сделок в массовом сегменте последние годы доходила до 70%, сейчас она не превышает 50–55%. Значительный пласт покупателей с рынка просто ушел в ожидании лучших условий по ипотеке, — согласна с коллегой управляющий партнер Delta estate Елена Земцова. — А объемы нераспроданных квартир остались, плюсом к ним добавляются еще объемы по вводящимся новым корпусам в ЖК, стартовавшим в 2022–2024 годах. Эти корпуса застройщики заморозить уже не могут, чтобы не уйти в статус долгостроев.

Земцова уверена, что сейчас застройщики заняты «ревизией» проектов. И будут определять, какие проекты могут довести до рынка, а главное — по какой цене.

— И это отразится на конечных покупателях либо в росте цен на квартиры, либо в снижении качества самих проектов, если застройщик решит сокращать издержки, но держать заложенную цену продажи, — объясняет эксперт.

Так что, похоже, стоит ждать новостроек, в которых будет как минимум некомфортно жить. И даже не дешево. Ведь средние цены на первичное жилье продолжают в России расти: только в Москве, по данным из «Единой информационной системы жилищного строительства», за последние полгода они поднялись на 10% (с 337 до 372 тысяч за квадрат), в Краснодарском крае — на 5% (со 155 до 163 тысяч), в Санкт-Петербурге — на 4% (с 231 до 241 тысячи), в Московской области — тоже на 4% (со 172 до 179 тысяч).

Государство поможет?

Между тем крупные девелоперы уже всерьез обсуждают, как бы попросить у государства прямую поддержку. Причем варианты самые разные — от искусственного сдерживания цен на стройматериалы (что якобы должно снизить себестоимость строительства) до регулирования процентных ставок. Однако, как считает инвестиционный банкир и финансовый эксперт Евгений Коган, любые меры поддержки будут неэффективны в условиях сверхвысокой ключевой ставки и сокращения льготных программ ипотеки.