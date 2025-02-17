НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас-14°C

Сейчас в Ярославле
Погода-14°

облачно, без осадков

ощущается как -20

0 м/c,

 749мм 78%
Подробнее
4 Пробки
USD 90,31
EUR 94,89
Почему умирает бизнес
Запрет иностранных слов
ЧП в многоэтажке
Огромные коты в Ярославле
Как отдохнуть зимой по-русски
Желтый уровень погодной опасности
Необычные особняки
Какое мясо самое вредное
70-летняя фанатка BTS
Недвижимость Кризис-2025 Желающих покупать жилье уже не осталось? Девелоперы замораживают новостройки — как это отразится на ценах и качестве

Желающих покупать жилье уже не осталось? Девелоперы замораживают новостройки — как это отразится на ценах и качестве

Застройщики осознали глубину падения рынка. Не прошло и полгода

451
5 комментариев
Жилья всё больше, а качество всё ниже? | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUЖилья всё больше, а качество всё ниже? | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Жилья всё больше, а качество всё ниже?

Источник:

Спустя полгода после взлета ключевой ставки девелоперы начали активно сокращать объемы предложения на рынке новостроек. Центробанк, напомним, начал взвинчивать ключевую ставку в конце июля: с 26 июля по 25 октября она подскочила с 16 до 21%.

Естественно, это вызвало еще больший рост ипотечных ставок. После повышения ключевой ставки, по данным «Дом.РФ», у топ-20 банков ипотека подорожала с 18 до почти 29% к концу прошлого года.

Очевидно, что желающих брать ипотечный кредит по такой запредельной ставке остается всё меньше. Тот же «Дом.РФ» подсчитал, что за прошлый год выдача ипотеки рухнула на треть — выдано всего 1,3 миллиона кредитов меньше чем на 5 триллионов рублей. Причем падение было бы еще больше, если бы не льготные программы: а по рыночным ставкам выдача ипотеки обвалилась вообще вдвое!

И вот наконец девелоперы осознали, что покупать жилье больше желающих нет. «ЦИАН.Аналитика» сообщает, что в новостройках крупных городов (более полумиллиона жителей) квартир продается почти на 6% меньше, в агентстве «Этажи» говорят о 7%-м падении.

Число нераспроданных квартир вырастет еще

— В этом году на рынок выйдет значительный объем жилья, которое было запущено в «жирные» для недвижимости 2022–2023 годы. Но покупатели, опасаясь роста ставок и экономической нестабильности, больше не спешат инвестировать в новостройки, особенно с дальними сроками сдачи (2028–2029 годы), — описывает сложившуюся ситуацию в беседе с MSK1.RU основатель управляющей компании Smarent Виктор Зубик. — Мы наблюдаем закономерную цепочку: падение продаж новостроек приводит к сокращению объемов вывода новых проектов. С 2027 года ввод нового жилья, а значит, объем предложения, может значительно сократиться.

— Доля ипотечных сделок в массовом сегменте последние годы доходила до 70%, сейчас она не превышает 50–55%. Значительный пласт покупателей с рынка просто ушел в ожидании лучших условий по ипотеке, — согласна с коллегой управляющий партнер Delta estate Елена Земцова. — А объемы нераспроданных квартир остались, плюсом к ним добавляются еще объемы по вводящимся новым корпусам в ЖК, стартовавшим в 2022–2024 годах. Эти корпуса застройщики заморозить уже не могут, чтобы не уйти в статус долгостроев.

Земцова уверена, что сейчас застройщики заняты «ревизией» проектов. И будут определять, какие проекты могут довести до рынка, а главное — по какой цене.

— И это отразится на конечных покупателях либо в росте цен на квартиры, либо в снижении качества самих проектов, если застройщик решит сокращать издержки, но держать заложенную цену продажи, — объясняет эксперт.

Так что, похоже, стоит ждать новостроек, в которых будет как минимум некомфортно жить. И даже не дешево. Ведь средние цены на первичное жилье продолжают в России расти: только в Москве, по данным из «Единой информационной системы жилищного строительства», за последние полгода они поднялись на 10% (с 337 до 372 тысяч за квадрат), в Краснодарском крае — на 5% (со 155 до 163 тысяч), в Санкт-Петербурге — на 4% (с 231 до 241 тысячи), в Московской области — тоже на 4% (со 172 до 179 тысяч).

Государство поможет?

Между тем крупные девелоперы уже всерьез обсуждают, как бы попросить у государства прямую поддержку. Причем варианты самые разные — от искусственного сдерживания цен на стройматериалы (что якобы должно снизить себестоимость строительства) до регулирования процентных ставок. Однако, как считает инвестиционный банкир и финансовый эксперт Евгений Коган, любые меры поддержки будут неэффективны в условиях сверхвысокой ключевой ставки и сокращения льготных программ ипотеки.

— Вряд ли государство будет напрямую вливать деньги в застройщиков, например выкупать их облигации. Девелоперам сейчас нужно только одно — чтобы была низкая ключевая ставка. И самая главная мера для поддержки девелоперов — это снижение ставки. Потому что часть девелоперов (которые просто перекредитовались под сумасшедшие проценты) на 100% от своих доходов работает сейчас на банки. Либо даже работает в убыток. И второй момент: думаю, государство может предложить ряд мер по дальнейшему развитию и продолжению льготной ипотеки, — сказал Коган в беседе с MSK1.RU.

ПО ТЕМЕ
Новостройки Жилье в новостройке Качество жилья Девелоперы Замороженное строительство Замороженная стройка Объекты строительства
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
5
Гость
1 час
Так пожет пора осознать. что в таких городах, как Ярославль, где за 20 с лишним лет прироста населения нет, уже избыток жилья? Покупались часто квартиры не для жизни, а для инвестиций, потому что ставка по льготной ипотеке была мене инфляции. Ситуация поменялась, так и хорошо. Может пока начать строить инфраструктуру в городе, вместо чем субсидировать ипотеку на 2ю-3ю, а то и 4ю квартиру кому-то - потратить эти бюджетные средства на строительство поликлиники, спортивного центра, да просто парка с детскими площадками, вело и просто дорожками (отдельными друг от друга), площадками для игры в теннис и для выгула собак и пр. Из за льготной ипотеки был большой перекос между ценами на новостройки и вторичкой, теперь эта ситуация выравнивается. Льготную же ипотеку нужно оставить только для покупки 1го жилья и с нормами по метражу на человека, без привязки к первичке или вторичке.
Гость
2 часа
Smarent Delta estate - эти фирмы точно в России работают? Может пора переименоваться?
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Я не должна выслушивать крики и оскорбления». Колонка специалиста, которая работает в техподдержке 18 лет
Виталина
Мнение
Вашу квартиру могут продать, а вы и не узнаете. Разбираемся, как поставить запрет на «тайные» сделки
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Мнение
Врач рассказала, как нас обманывают в клиниках — откровенная колонка
Алла Ю.
Мнение
Продолжение культового фильма совсем не получилось? Честный отзыв на премьеру «Бриджит Джонс. Без ума от мальчишки»
Алёна Золотухина
Журналист НГС
Мнение
«Привыкаешь к одним лицам так, что начинает тошнить»: нефтяник — про изнанку работы вахтовика
Анонимный автор
Автор предпочел остаться неизвестным
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление