Рассчитан на тысячи жителей: в крупном районе Ярославля грядет масштабная застройка

Какие дома планируют возвести в Ярославле Источник: Яндекс.Карты











В Ярославле планируют масштабную застройку. Новый микрорайон, рассчитанный больше, чем на 4 тысячи человек, появится в районе пересечения Тормозного шоссе и 5-го Лугового переулка во Фрунзенском районе.

Информация об этом появилась на сайте мэрии. Власти опубликовали постановление о подготовке проекта планировки и проекта межевания территории.

Так выглядит территория, которую планируют построить Источник: мэрия Ярославля











Инициатором подготовки проекта стал застройщик «Норские резиденции». Оплатит работы сама компания, а документы потом передаст городским властям.

На территории планируют разместить комплекс жилых домов, высотой в 5-6 этажей.

— Со встроенными и отдельно стоящими объектами обслуживания, с данными параметрами: общая площадь квартир — 107 тысяч 750 квадратных метров, количество этажей: 5 — 6, количество жителей − 4 тысячи 310 человек, площадь общественных помещений — 8 тысяч 780 квадратных метров, — говорится в приложении к постановлению.

Помимо этого планируется строительство детского сада на 250 мест.

В разговоре с журналистом портала 76.RU представитель «Норских резиденций» сообщил, что проект застройки и эскизы будут готовы после Нового года.