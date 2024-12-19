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Недвижимость Рассчитан на тысячи жителей: в крупном районе Ярославля грядет масштабная застройка

Рассчитан на тысячи жителей: в крупном районе Ярославля грядет масштабная застройка

Какие дома там появятся

936
6 комментариев

Какие дома планируют возвести в Ярославле

Источник:

В Ярославле планируют масштабную застройку. Новый микрорайон, рассчитанный больше, чем на 4 тысячи человек, появится в районе пересечения Тормозного шоссе и 5-го Лугового переулка во Фрунзенском районе.

Информация об этом появилась на сайте мэрии. Власти опубликовали постановление о подготовке проекта планировки и проекта межевания территории.

Так выглядит территория, которую планируют построить

Источник:

Инициатором подготовки проекта стал застройщик «Норские резиденции». Оплатит работы сама компания, а документы потом передаст городским властям.

На территории планируют разместить комплекс жилых домов, высотой в 5-6 этажей.

— Со встроенными и отдельно стоящими объектами обслуживания, с данными параметрами: общая площадь квартир — 107 тысяч 750 квадратных метров, количество этажей: 5 — 6, количество жителей − 4 тысячи 310 человек, площадь общественных помещений — 8 тысяч 780 квадратных метров, — говорится в приложении к постановлению.

Помимо этого планируется строительство детского сада на 250 мест.

В разговоре с журналистом портала 76.RU представитель «Норских резиденций» сообщил, что проект застройки и эскизы будут готовы после Нового года.

ООО «Норские резиденции» — компания, образованная в марте 2012 года. Фирма ведет деятельность заказчика-застройщика и генерального подрядчика. Компанией владеют три человека: 50% фирмы принадлежит Юрию Ивановичу Марченко, еще 40% — Дмитрию Вадимовичу Головлеву. Учредителем оставшихся 10% является Ольга Михайловна Чигинова.

В конце 2023 года чистая прибыль компании составила 117,6 млн рублей. Ранее компания занималась строительством жилых комплексов в Дзержинском районе Ярославля.

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Застройка Новый микрорайон Фрунзенский район
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Комментарии
6
Инженер1
49 минут
Ишь ты! Головлёв сподобился. Видимо НЗКИ кирпичи девать некуда.
Гость
20 минут
Точечные застройки надоели пора строить социальные объекты, школы, больницы, детские сады, сколько это будет продолжаться ???)
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