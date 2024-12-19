Рассчитан на тысячи жителей: в крупном районе Ярославля грядет масштабная застройка

В Ярославле планируют масштабную застройку. Новый микрорайон, рассчитанный больше, чем на 4 тысячи человек, появится в районе пересечения Тормозного шоссе и 5-го Лугового переулка во Фрунзенском районе.
Информация об этом появилась на сайте мэрии. Власти опубликовали постановление о подготовке проекта планировки и проекта межевания территории.
Инициатором подготовки проекта стал застройщик «Норские резиденции». Оплатит работы сама компания, а документы потом передаст городским властям.
На территории планируют разместить комплекс жилых домов, высотой в 5-6 этажей.
— Со встроенными и отдельно стоящими объектами обслуживания, с данными параметрами: общая площадь квартир — 107 тысяч 750 квадратных метров, количество этажей: 5 — 6, количество жителей − 4 тысячи 310 человек, площадь общественных помещений — 8 тысяч 780 квадратных метров, — говорится в приложении к постановлению.
Помимо этого планируется строительство детского сада на 250 мест.
В разговоре с журналистом портала 76.RU представитель «Норских резиденций» сообщил, что проект застройки и эскизы будут готовы после Нового года.
ООО «Норские резиденции» — компания, образованная в марте 2012 года. Фирма ведет деятельность заказчика-застройщика и генерального подрядчика. Компанией владеют три человека: 50% фирмы принадлежит Юрию Ивановичу Марченко, еще 40% — Дмитрию Вадимовичу Головлеву. Учредителем оставшихся 10% является Ольга Михайловна Чигинова.
В конце 2023 года чистая прибыль компании составила 117,6 млн рублей. Ранее компания занималась строительством жилых комплексов в Дзержинском районе Ярославля.