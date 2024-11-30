В новостройках и на вторичке: аналитики назвали самые востребованные квартиры в Ярославле

Рассказываем, какое жилье пользуется спросом в городе Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Аналитики сервиса «Авито Недвижимость» назвали самые востребованные в Ярославле квартиры для покупки. По данным специалистов, когда речь идет о новостройках, люди чаще всего присматриваются к «двушкам». В целом, такая тенденция наблюдается во многих городах.

— Двухкомнатные квартиры лидируют по доле спроса в 31 из 42 городов. Наибольшим интересом такое жилье пользуется в Улан-Удэ (доля: 58%), Кирове (51%), Калуге (50%), Смоленске (48%) и Ярославле (42%). Однокомнатные квартиры популярнее в 10 из 42 городов. В Ярославле доля спроса на однокомнатные квартиры в новостройках составляет 35%, — рассказали специалисты.

А вот когда речь идет о вторичном рынке, в Ярославле люди чаще всего приглядываются к однокомнатным квартирам.

— В Ярославле доля однокомнатных квартир составляет 37%. Двухкомнатные квартиры лидируют по доле спроса в 18 из 42 городов, попавших в исследование платформы. Самые заметные доли — в Туле (41%) и Иркутске (38%). Отдельно в Ярославле — 33%, — пояснили в «Авито Недвижимости».

По данным экспертов, однокомнатная квартира в новостройках Ярославля в среднем обойдется в 4,3 миллиона рублей. Двухкомнатная — в 5,8 миллиона. На вторичном рынке цены ниже. Там однушки в среднем продают за 3,5 миллиона рублей, а двухкомнатные квартиры за 4,9 миллиона.