В центре Ярославля продают популярный фитнес-клуб за 59 миллионов рублей — причина

Продают спортзал в центре города Источник: «Авито»











В центре Ярославля выставили на продажу популярный фитнес-клуб за 59 млн рублей. Речь идет о помещении на Большой Октябрьской, 45. В этом здании долгие годы работал центр «Гараж».

Продавец дает возможность купить фитнес-клуб частично: только второй этаж — в 594 квадратных метра за 49 млн рублей или только третий этаж — в 244 квадратных метра за 30 млн рублей. Кроме того, есть вариант арендовать помещения в спортзале.

— На втором этаже находится тренажерный зал, зона ресепшена, две раздевалки. На третьем — зона бара с выходом на оборудованную крышу, также два спортивных зала, небольшая раздевалка, массажный кабинет, зал для сайклов (тренировок на стационарных велотренажерах. — Прим.ред.), — рассказали в группе компаний «Метро», которая занимается продажей недвижимости.

Так выглядит выход на крышу с третьего этажа, где также можно проводить тренировки Источник: «Авито»











Согласно данным объявления, новый владелец получит недвижимость вместе со всем оборудованием.

— Фитнес-клуб успешно работал 11 лет. Разумеется, есть всё. Тренажеры исправны, — уточняется в объявлении на сайте «Авито».

Внутри сделан ремонт и подобрано оборудование в черном и красном цветах Источник: «Авито»











В зале панорамные окна, выходящие на Большую октябрьскую улицу Источник: «Авито»











Так выглядит один из залов для групповых тренировок Источник: «Авито»











Как уточняется в объявлении, прямой выход на крытый паркинг есть с каждого этажа Источник: «Авито»











Как сообщили в ГК «Метро», спортклуб не работает с августа 2024 года. Собственник решил продать его после происшествия, которое случилось несколько месяцев назад.

— Летом там случился пожар в сауне. Расплавились пластиковые перегородки в душевых. По сути, был локальный пожар, который вспыхнул в сауне, но так как там еще затопило помещение, нужно было срочно всё приводить в порядок. На это требовалось время и большие вложения. Поэтому собственник решил рассмотреть варианты продажи или аренды, — рассказали в беседе с 76.RU в «Метро».

Продавец также добавил, что после пожара помещения приведены в порядок.

— Все трубы заменены, отопление восстановлено. Всё сгоревшие вынесено и почищено, — отметили в группе компаний «Метро».