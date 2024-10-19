В Ярославле за 21 млн продали разваливающийся исторический дом в центре

В центре Ярославля с молотка продали историческое здание за 21 миллион рублей. Речь идет об объекте культурного наследия «Дом Власьевой-Толубеевой» на проспекте Октября, 5. Об этом свидетельствует данные на сайте «ГИС торги».
Изначально двухэтажное здание мэрия выставила на продажу за 1 рубль. В ходе торгов цена выросла до 21 023 434 рублей. Приобрела объект предпринимательница Ольга Балякина. За эти деньги новая владелица получила нежилое здание в 479,6 кв. метра, а также земельный участок — 581 кв. метра.
Согласно данным сервиса «Контур.Фокус», ИП на имя Ольги Балякиной было зарегистрировано в апреле 2021 года в Ярославле. Основная сфера деятельности — покупка и продажа недвижимого имущества.
— Лицо, к которому переходит право собственности на указанный объект культурного наследия, обязано выполнять требования к содержанию и использованию объектов культурного наследия, включенных в реестр объектов культурного наследия, требования к сохранению таких объектов, требования к обеспечению доступа к таким объектам, требования к размещению наружной рекламы на таких объектах и их территориях, а также требования к установке надписей и обозначений, содержащих информацию об объекте культурного наследия, — говорится в документах.
Дом Власьевой-Толубеевой был построен в середине XIX века. Он является памятником регионального значения. Ранее там жили представители дворянских родов. С архитектурной точки зрения в памятнике ценно оформление в стиле позднего классицизма — фасады с рельефно выделенным цоколем по периметру здания, междуэтажный пояс и другие детали. В 2013 году в здании обрушилась часть кладки. Живших тогда в доме людей в срочном порядке эвакуировали. С тех пор дом заброшен.