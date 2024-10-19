НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+6°C

Сейчас в Ярославле
Погода+6°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +4

1 м/c,

южн.

 764мм 81%
Подробнее
3 Пробки
USD 96,42
EUR 104,86
Вернули ярославских пленных
Что делать, если нет отопления
Пустили самолеты до Москвы
Ярославна на конкурсе красоты
«Заминировали» больницу
Медведев в Ярославле
Вернулся на шоу после травмы
Лазарев шокировал Ярославль
Задержан полковник полиции
Тарифы на свет
Недвижимость подробности В Ярославле за 21 млн продали разваливающийся исторический дом в центре

В Ярославле за 21 млн продали разваливающийся исторический дом в центре

Что известно о новом владельце

321
1 комментарий

Здание является объектом культурного наследия

В центре Ярославля с молотка продали историческое здание за 21 миллион рублей. Речь идет об объекте культурного наследия «Дом Власьевой-Толубеевой» на проспекте Октября, 5. Об этом свидетельствует данные на сайте «ГИС торги».

Изначально двухэтажное здание мэрия выставила на продажу за 1 рубль. В ходе торгов цена выросла до 21 023 434 рублей. Приобрела объект предпринимательница Ольга Балякина. За эти деньги новая владелица получила нежилое здание в 479,6 кв. метра, а также земельный участок — 581 кв. метра.

Согласно данным сервиса «Контур.Фокус», ИП на имя Ольги Балякиной было зарегистрировано в апреле 2021 года в Ярославле. Основная сфера деятельности — покупка и продажа недвижимого имущества.

— Лицо, к которому переходит право собственности на указанный объект культурного наследия, обязано выполнять требования к содержанию и использованию объектов культурного наследия, включенных в реестр объектов культурного наследия, требования к сохранению таких объектов, требования к обеспечению доступа к таким объектам, требования к размещению наружной рекламы на таких объектах и их территориях, а также требования к установке надписей и обозначений, содержащих информацию об объекте культурного наследия, — говорится в документах.

Дом Власьевой-Толубеевой был построен в середине XIX века. Он является памятником регионального значения. Ранее там жили представители дворянских родов. С архитектурной точки зрения в памятнике ценно оформление в стиле позднего классицизма — фасады с рельефно выделенным цоколем по периметру здания, междуэтажный пояс и другие детали. В 2013 году в здании обрушилась часть кладки. Живших тогда в доме людей в срочном порядке эвакуировали. С тех пор дом заброшен.

ПО ТЕМЕ
Дом Продажа Недвижимость Исторический дом Торги
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
Гость
18 минут
Подставная? нужна всеобщая люстрация и тотальная проверка происхождения денег
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Родители-правокачатели и высокомерные завучи: физрук объяснил, почему сбежал из школы
Анонимное мнение
Мнение
Бесплатные горячие источники, но дорогая коммуналка: россиянин — о жизни в нетуристической Болгарии
Анонимное мнение
Мнение
Хамство, невежество и мракобесие: врач-педиатр — о том, что его бесит в пациентах
Анонимное мнение
Мнение
«Лучше поехать в Сочи»: турист из России рассказал, почему не стоит выбирать для отдыха Грузию
Анонимное мнение
Мнение
Турки хотят посадить на пожизненное россиянку, которая бросила младенца в туалете. Почему так жестоко?
Анонимное мнение
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление