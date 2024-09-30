«Платеж пугает, но деваться некуда»: супруги взяли ипотеку под адский процент — как они решились

Кемеровчанин отмечает, что надо было оформлять ипотеку раньше Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











Больше десяти лет назад Алексей К. переехал в Кемерово. Всё это время он снимал жилье, но месяц назад понял, что хочет свою недвижимость. Обсудив всё с женой, он взял ипотеку на 20 лет под 18,3% годовых. Как семья решилась на это и почему не покупала квартиру раньше, Алексей рассказал нашим коллегам из NGS42.RU.

В Кемерово Алексей переехал в 2010 году, когда поступил в вуз. Через пять лет после его окончания парень понял, что хочет остаться здесь жить, и начал копить на свою собственную квартиру. Однако на покупку недвижимости он решился только сейчас.

— Надоело жить на съемных квартирах, что хозяин жилья постоянно приходит, что-то спрашивает. Надоело отдавать деньги за чужое. Мы с женой покумекали и решили, что будем покупать свою квартиру. В целом можно было и раньше взять, и я сейчас жалею, что не сделал этого, когда ставка была меньше. Почему раньше не купил? Потому что постоянно были сомнения, страхи какие-то непонятные, что сегодня работаешь, завтра нет. А сейчас перебороли это. Просто живи, двигайся дальше. Будет ипотека — будем платить, и всё, — говорит Алексей.

Сейчас Алексею 32 года, он работает в сфере строительства, прорабом. Его жена — менеджер по продаже электрики. Зарплата Алексея сейчас — 100 тысяч рублей в месяц, супруга получает 50 тысяч.

Покупка квартиры началась с обращения к риелтору. На прошлом месте работы Алексей сотрудничал с несколькими агентствами. К сотруднице одного из них он и обратился.

— Я просто позвонил ей в начале сентября, говорю: «Хочу купить квартиру, есть столько-то денег». Мы встретились, она расписала, что и как. Мы с женой заполнили анкету, где надо было прописать все свои задолженности, кредиты, карты, чтобы она понимала, с чем работать. У жены была кредитка тысяч на 30 и у меня, которую оформили в банке автоматом, когда я дебетовую карту переоформлял. У меня лимит небольшой совсем был, и я ей не пользовался. Потом специалист подобрала варианты квартиры, мы вместе поездили, посмотрели. Сами по факту никаких вообще усилий не прилагали. Я изначально думал, что услуги риелторов стоят каких-то заоблачных денег, а оказалось, что не так уж и много. Мы ей заплатим 70 тысяч. Учитывая, что она сбивала цену на квартиру, договаривалась с жильцами, я не особо вообще жалею об этих деньгах, — говорит наш собеседник.

Алексей сразу определился, что покупать будет двушку на вторичном рынке. Причин для такого решения было несколько.

— Я такой человек, что не люблю ремонт, какие-то лишние движения. Мне комфортно, когда купил квартиру, заехал в нее и живешь. То есть купить какую-то мебель, технику — это нормально, но клеить обои, делать потолки и так далее, даже нанимать кого-то — я против всей этой темы. Поэтому изначально я для себя решил, что покупать будем вторичку с такими условиями, в которых можно сразу жить. Плюс играло роль местоположение. У нас нет автомобиля, поэтому искали квартиру так, чтобы удобно было добираться до работы, развлечений и прочего. Поэтому искали в Центральном районе, — рассказывает наш собеседник.

Риелтор предупредила Алексея с супругой, что нужно успеть до повышения ключевой ставки Центробанком. Поэтому на поиск вариантов жилья и одобрения по ипотеке на 4,2 миллиона рублей было всего около двух недель. К счастью, у семьи всё получилось: им одобрили ипотечный кредит, и они уже внесли аванс за недвижимость. Теперь осталось дождаться, когда предыдущие владельцы съедут и будут оформлены все документы на квартиру.

— Я думал, что мне с первого раза не одобрят ипотеку, потому что я ни разу не брал ни кредитов, ни рассрочек. Но у меня уже много лет дебетовая карта банка, в котором в итоге взял ипотеку. И они мне еще сделали, кстати, скидку после этого на зарплатный проект. На первоначальный взнос я копил года с 2017-го. Если бы я тратил более размеренно и обдуманно, наверное, я имел бы сейчас в два раза больше. Но с учетом всех передряг на руках было 1,2 миллиона. Изначально ставка по ипотеке была очень большой, но мы купили снижение процента, грубо говоря. То есть ты платишь условно 300 тысяч, и тебе с 20% снижают до 18. Наш риелтор просчитала все варианты и свела к минимальному платежу. В общем, у меня получился первоначальный взнос 900 тысяч рублей, и за 300 тысяч мы понизили процент до 18,3%. Это уже со всеми скидками, которые только возможны, — добавляет Алексей.

Многие знакомые, кто уже имеет ипотеку, советовали ему взять кредит на 30 лет, чтобы платеж был меньше. Однако при расчетах выяснилось, что разница платежей на 20 и на 30 лет небольшая.

— Грубо говоря, если берешь на 30 лет, у тебя платеж 62 тысячи рублей, а если на 20 лет — то 65. Мы подумали, что три тысячи сейчас особо погоды не сделают, и взяли на 20 лет. К тому же так у тебя сейчас платеж больше, но зато ты не переплачиваешь порядка 5 миллионов, экономишь, грубо говоря, эти деньги.

Алексей честно отвечает, что его пугают и не устраивают платеж и процент по ипотеке, но он отмечает, что «деваться некуда».

— Понятно, что 65 тысяч — это, по сути, целая зарплата, но я зарабатываю, жена тоже, и мы скрепя сердце, но потянем, будем платить. По-другому сейчас никак. Я не думаю, что прям особо что-то в нашей жизни изменится, будем где-то поджиматься. Потому что, когда ты копишь или пытаешься это делать, есть соблазн какую-то часть потратить. А сейчас ты знаешь, что по-любому надо отложить такую-то сумму, а всё, что останется, можно тратить. Я думаю, что мы подожмемся, но бедствовать не будем, — заключает Алексей.

Примерная сумма, которую семья Алексея заплатит банку, составит порядка 15,5 миллиона рублей за 20 лет. Если бы он согласился на ипотеку на 30 лет — 22 миллиона рублей. Однако точную сумму переплаты он узнает, когда получит все документы.