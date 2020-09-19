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Ярославский депутат попал в рейтинг самых богатых госслужащих России

И все благодаря жене

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Тигран Казарян много заработал сам, ещё больше — его жена

Тигран Казарян много заработал сам, ещё больше — его жена

Ярославский депутат попал в рейтинг Forbes

Депутат ярославской областной думы Тигран Казарян попал в рейтинг Forbes «100 госслужащих с самыми высокими доходами». И все благодаря жене.

Депутат оказался на 54-м месте списка богачей. Суммарный доход его семьи за прошлый год оценили в 281,09 миллиона рублей.

Депутат из Ярославля попал на 54-е место списка богатых госслужащих&nbsp;

Депутат из Ярославля попал на 54-е место списка богатых госслужащих 

Тигран Казарян также является и самым богатым депутатом ярославской областной думы. За 2019 год депутат задекларировал 76 миллионов рублей. А это, между прочим, около 208 тысяч рублей в день.

Интересно, но жена Казаряна за прошлый год заработала в несколько раз больше мужа — 205 миллионов рублей.

За депутатом числится большой список недвижимости, правда, большая часть имущества находится в Армении. Например, участки под жилищное строительство и размещение гаражей, жилой дом, склад. В России у депутата также зарегистрированы два дома на 947 и 590 квадратных метров и земельные участки под индивидуальное жилищное строительство.

Его супруга ездит на Rolls-Royce Phantom и Mercedes-Benz GL 350 Blue TEC 4MATIC.

Напомним, когда депутаты яроблдумы в этом году опубликовали свои декларации, мы внимательно их посмотрели и составили список самых богатых.

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