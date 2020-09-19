Ярославский депутат попал в рейтинг самых богатых госслужащих России

Тигран Казарян также является и самым богатым депутатом ярославской областной думы. За 2019 год депутат задекларировал 76 миллионов рублей. А это, между прочим, около 208 тысяч рублей в день.

Интересно, но жена Казаряна за прошлый год заработала в несколько раз больше мужа — 205 миллионов рублей.