Ярославский депутат попал в рейтинг самых богатых госслужащих России

Ярославский депутат попал в рейтинг Forbes
Депутат ярославской областной думы Тигран Казарян попал в рейтинг Forbes «100 госслужащих с самыми высокими доходами». И все благодаря жене.
Депутат оказался на 54-м месте списка богачей. Суммарный доход его семьи за прошлый год оценили в 281,09 миллиона рублей.
Тигран Казарян также является и самым богатым депутатом ярославской областной думы. За 2019 год депутат задекларировал 76 миллионов рублей. А это, между прочим, около 208 тысяч рублей в день.
Интересно, но жена Казаряна за прошлый год заработала в несколько раз больше мужа — 205 миллионов рублей.
За депутатом числится большой список недвижимости, правда, большая часть имущества находится в Армении. Например, участки под жилищное строительство и размещение гаражей, жилой дом, склад. В России у депутата также зарегистрированы два дома на 947 и 590 квадратных метров и земельные участки под индивидуальное жилищное строительство.
Его супруга ездит на Rolls-Royce Phantom и Mercedes-Benz GL 350 Blue TEC 4MATIC.
Напомним, когда депутаты яроблдумы в этом году опубликовали свои декларации, мы внимательно их посмотрели и составили список самых богатых.