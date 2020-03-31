В Ярославской области власти обсудили введение режима ЧС из-за коронавируса

Сегодня на заседании Ярославской областной думы депутат Юрий Филимендиков предложил ввести в регионе режим чрезвычайной ситуации из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).
— Давайте назовём то, что сейчас происходит, чрезвычайной ситуацией и объявим режим ЧС, — потребовал депутат. — Тогда и людей можно будет держать на серьёзном основании дома, никто по городу болтаться не будет. Все страны объявили ЧС, кроме России. Давайте тоже объявлять.
Депутат также отметил, что при режиме ЧС будет проще и бизнесу, которому при сложившейся обстановке выживать очень тяжело.
Слово взял присутствовавший на заседании заместитель председателя правительства Ярославской области Максим Авдеев. Чиновник уверен, что пока для введения режима ЧС в регионе нет оснований.
— Я думаю, о том, что в целом режим «предЧС» уже дефакто существует, понимают предприниматели, это все понимают по факту, — ответил депутату представитель регионального правительства. — Для многих режим ЧС позволил бы получить формальное юридическое основание к неисполнению обязательств с упрощенной процедурой последующего доказывания. При этом все получают освобождение от всего. Последствия этого очень сложно просчитать.
Пора ли вводить режим ЧС из-за коронавируса?
Сейчас в регионе официально введён режим функционирования повышенной готовности. Что это значит, объяснил заместитель председателя Ярославской областной думы Антон Капралов:
— Больницы должны иметь неснижаемый запас лекарственных препаратов, дезинфицирующих средств, а также средств индивидуальной защиты, — уточнил он. — Мы видим, что далеко не везде выполнены эти требования, в ряде учреждений существуют проблемы. Но меры, которые сейчас применяются, должны решить проблемы с укомплектованием учреждений здравоохранения. Кроме того, необходимо в сжатые сроки решать вопрос приобретения дополнительных аппаратов искусственной вентиляции легких, необходимых для лечения больных коронавирусной инфекцией.
По данным департамента здравоохранения и фармации Ярославской области, в регионе медики готовы развернуть дополнительно к уже подготовленным 123 койкам в областной инфекционной больнице ещё около 500 коек. Под особым контролем властей находятся пожилые люди в домах престарелых и маломобильные граждане.
— Самым действенным и эффективным способом по борьбе с распространением на сегодняшний день остаются меры самоизоляции, — добавил Капралов. — Призываю всех соблюдать все необходимые профилактические мероприятия.
Ежедневно в Ярославле представители власти, медики и эпидемиологи собираются на оперативный штаб, где обсуждают ситуацию в регионе. На данный момент решений ни о вводе режима ЧС, ни о принудительной самоизоляции (как в ряде других регионов) принято не было. Будет ли это сделано в ближайшее время, пока никто сказать не может, но чиновники говорят, что этот вопрос витает в воздухе.
В Ярославской области в больницах лечатся от коронавируса трое человек — два ярославца и москвич. Состояние у двоих — удовлетворительное, у одного — средней тяжести. На самоизоляции находятся 2609 человек. Накануне появилась информация, что 40-летняя жительница Ярославля полностью вылечилась от коронавируса, вчера её выписали из больницы.
В России официально зарегистрировали 500 новых случаев заражения коронавирусом. Такую сводку опубликовали 31 марта Минздрав и Роспотребнадзор. Общее число россиян с подтвержденным диагнозом составило 2337 человек. Умерли, по официальным данным, 17 человек, 121 человек выздоровел.
Всего же, по данным Всемирной организации здравоохранения, за последние сутки коронавирусом заразились более 78 тысяч человек по всей планете, более 4 тысяч человек умерли, более 15 тысяч выздоровели. С начала пандемии инфицированы более 786 тысяч человек, почти 38 тысяч скончались.