В Ярославской области власти обсудили введение режима ЧС из-за коронавируса

Сегодня на заседании Ярославской областной думы депутат Юрий Филимендиков предложил ввести в регионе режим чрезвычайной ситуации из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

— Давайте назовём то, что сейчас происходит, чрезвычайной ситуацией и объявим режим ЧС, — потребовал депутат. — Тогда и людей можно будет держать на серьёзном основании дома, никто по городу болтаться не будет. Все страны объявили ЧС, кроме России. Давайте тоже объявлять.

Депутат также отметил, что при режиме ЧС будет проще и бизнесу, которому при сложившейся обстановке выживать очень тяжело.