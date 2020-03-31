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Тема дня В Ярославле выявили еще 9 сомнительных анализов
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В Ярославской области на самоизоляцию ушли более 2500 человек: данные по коронавирусу на 31 марта

Информацию о ситуации в регионе с распространением озвучил губернатор Дмитрий Миронов

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Ежедневно специалисты Роспотребнадзора проверяют сотни анализов на COVID-19

Ежедневно специалисты Роспотребнадзора проверяют сотни анализов на COVID-19

На ежедневном оперативном штрабе по нераспространению новой коронавирусной инфекции в Ярославской области губернатор Дмитрий Миронов озвучил свежую информацию по COVID-19 в регионе, актуальную на 31 марта.

— Результаты всех 192 проб, сделанных за прошедшие сутки, — отрицательные, — сообщил глава региона.

В больнице по-прежнему трое — два ярославца и москвич. Состояние у двоих — удовлетворительное, у одного — средней тяжести. На самоизоляции находятся 2609 человек.

Накануне появилась информация, что 40-летняя жительница Ярославля полностью вылечилась от коронавируса, вчера её выписали из больницы.

За последние сутки в России официально зарегистрировали 500 новых случаев заражения коронавирусом. Такую сводку опубликовали 31 марта Минздрав и Роспотребнадзор. Общее число россиян с подтвержденным диагнозом составило 2337 человек. Умерли, по официальным данным, 17 человек, 121 человек выздоровел.

Всего же, по данным Всемирной организации здравоохранения, за последние сутки коронавирусом заразились более 78 тысяч человек по всей планете, более 4 тысяч человек умерли, более 15 тысяч — выздоровели. С начала пандемии инфицировано более 786 тысяч человек, почти 38 тысяч скончались.

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