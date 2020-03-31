В Ярославской области на самоизоляцию ушли более 2500 человек: данные по коронавирусу на 31 марта

На ежедневном оперативном штрабе по нераспространению новой коронавирусной инфекции в Ярославской области губернатор Дмитрий Миронов озвучил свежую информацию по COVID-19 в регионе, актуальную на 31 марта.



— Результаты всех 192 проб, сделанных за прошедшие сутки, — отрицательные, — сообщил глава региона.



В больнице по-прежнему трое — два ярославца и москвич. Состояние у двоих — удовлетворительное, у одного — средней тяжести. На самоизоляции находятся 2609 человек.



Накануне появилась информация, что 40-летняя жительница Ярославля полностью вылечилась от коронавируса, вчера её выписали из больницы.

