Многие считают, что детям не страшен COVID-19. Но это не так — по данным ВОЗ, заразиться новым коронавирусом можно в любом возрасте.



Специалисты Управления Роспотребнадзора по Ярославской области дали памятку родителям, в которой подробно рассказали, как защитить своих детей во время угрозы новой коронавирусной инфекции.



1. На период ограничительных мероприятий необходимо исключить, а если такое невозможно, то максимально ограничить контакты детей.



2. Для снижения риска инфицирования детям лучше оставаться дома. При этом необходимо регулярно проветривать помещение, не реже одного раза в день проводить влажную уборку с применением дезинфицирующих средств. Важно сразу провести дезинфекцию помещения, а также предметов, упаковки продуктов после доставки их домой.

