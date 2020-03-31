Многие считают, что детям не страшен COVID-19. Но это не так — по данным ВОЗ, заразиться новым коронавирусом можно в любом возрасте.
Специалисты Управления Роспотребнадзора по Ярославской области дали памятку родителям, в которой подробно рассказали, как защитить своих детей во время угрозы новой коронавирусной инфекции.
1. На период ограничительных мероприятий необходимо исключить, а если такое невозможно, то максимально ограничить контакты детей.
2. Для снижения риска инфицирования детям лучше оставаться дома. При этом необходимо регулярно проветривать помещение, не реже одного раза в день проводить влажную уборку с применением дезинфицирующих средств. Важно сразу провести дезинфекцию помещения, а также предметов, упаковки продуктов после доставки их домой.
3. Нужно полностью исключить посещение каких-либо учреждений, мест общественного питания, торговли, образовательных и развлекательных центров, а также других мест общественного пользования.
4. К местам общественного пользования, которые не следует посещать, относятся детские площадки дворов и парков.
5. Гулять с детьми можно на собственных приусадебных участках и площадках, находящихся в индивидуальном пользовании.
6. Посещение лесопарковых зон возможно только при исключении общения с другими взрослыми и детьми (при отсутствии вокруг других отдыхающих).
7. Перед вынужденным выходом из квартиры ребенку по возможности нужно объяснить, что за пределами квартиры нельзя прикасаться руками к лицу и каким-либо предметам: дверным ручкам, поручням и перилам, стенам, кнопкам лифта и др.
8. После возвращения домой необходимо обработать руки дезинфицирующим средством, снять одежду, тщательно с мылом помыть руки и другие открытые участки кожи, особо обратив внимание на лицо, прополоскать рот, аккуратно промыть нос (неглубоко).
9. Следует помнить, что при достаточной влажности и невысокой температуре коронавирус может сохранять жизнеспособность в течение длительного времени — до 3 суток и более. У некоторых людей независимо от возраста вирус может давать лёгкую или стертую форму заболевания. Именно такие люди наиболее часто становятся источником заболевания.
За последние сутки в России официально зарегистрировали 500 новых случаев заражения коронавирусом. Такую сводку опубликовали 31 марта Минздрав и Роспотребнадзор. Общее число россиян с подтвержденным диагнозом составило 2337 человек. Умерли, по официальным данным, 17 человек, 121 человек выздоровел.
Всего же, по данным Всемирной организации здравоохранения, за последние сутки коронавирусом заразились более 78 тысяч человек по всей планете, более 4 тысяч человек умерли, более 15 тысяч — выздоровели. С начала пандемии инфицировано более 786 тысяч человек, почти 38 тысяч скончались.