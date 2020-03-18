По последним данным коронавирус попал в 26 российских регионов. Он был диагностирован у 114 человек, смертельных случаев не было, 5 человек уже вылечились. Большинство зараженных приобрели вирус за границей и привезли его в Россию. Только 10 человек заразились уже в стране при контакте с инфицированными. Больше всего заболевших коронавирусом людей (56) зарегистрировано в Москве.
Инфекционисты настоятельно рекомендуют не выезжать за пределы России и по возможности отказаться от поездок в Москву. Также медики дали инструкцию, что делать тем, кто всё же куда-то съездил.
— Всем, кто приехал из-за границы, необходимо по приезде сообщить об этом в поликлинику по месту жительства и вызвать на дом врача, — рассказала главный внештатный инфекционист департамента здравоохранения и фармации Ярославской области Ирина Старостина. — Следует сидеть дома и никуда не ходить. Также стоит по-максимуму изолироваться от родственников. Врач возьмёт анализы, выпишет больничный (даже если приехавший здоров для профилактики) и даст все дальнейшие инструкции. Приехавшим из Москвы людям просто так врача вызывать не стоит, но при первых признаках недомогания (температура, кашель, одышка, чувство сдавленности в груди, головная боль, кровохарканье, тошнота, рвота, диарея) необходимо поступать так же, как и приехавшим из-за границы.
Горячая линия по вопросам, связанным с коронавирусной инфекцией: (4852) 40-04-55.
На сегодняшний день в Ярославской области выявлен один случай заболевания коронавирусом. Заразившаяся женщина и её муж сейчас содержатся в специальных боксах инфекционной больницы.
— Не стоит сильно переживать из-за коронавируса — сезонная эпидемия гриппа или проблемы с бешенством в регионе намного серьёзнее, — успокоила Ирина Старостина. — Самое главное — соблюдать меры предосторожности: чаще мыть руки и пользоваться антисептиками, по возможности не бывать в местах скопления людей, исключить рукопожатия и поцелуи, держаться от людей на расстоянии не менее метра.
Сейчас в Ярославской области под наблюдением 90 человек — 85 россиян и 5 граждан КНР. Все они находятся в изоляции по месту жительства. Всего в Ярославской области под наблюдением находились 232 человека — 205 россиян и 27 граждан КНР.
Какая замечатальная инструкция. Кто-нибудь пытался ее выполнить? Я раскажу как она действует. Вернулись из Чехии 10 дней назад. Пять дней назад почуствовал недомогание (кашель и температура). В понедельник куда только не звонил. В 90% дозвонится не возможно. Ответили только в скорой и СЭС. Пмочь не смогли. Через знакомых вызвали врача из поликлиники. Пришла врач. Без маски. Даже не осмотрела, записала фамилию, сказала выпишет больничный на 5 дней, выписала рецепт и ушла, ей было совершенно все-равно (да вы вообще не мой участок). Жене сказала идти на работу, ей никаких больничных не будет. Перед этим звонила заведующей и сказала, что Чехия в список неблагополучных стран не входит. Анализы никто брать не будет. Болею до сих пор. Сегодня с десятого раза дозвонился до горячей линии. Сказали что через 10 дней должны придти из поликлиники взять анализ. Сказали звонить в поликлинику самостоятельно. Вы пробовали дозвониться до поликлиники!!!!!!! После долгих споров, перезвонили через два часа и дали телефон заведующей (не сотовый, а служебный). Далее сказали сами звоните. В общем, как бы хорошо не писали разные инструкции и предписания как действовать, все в конце концов разобьется об конкретного человека, который не знает, не умеет и не хочет. В общем все только начинается.