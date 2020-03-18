По последним данным коронавирус попал в 26 российских регионов. Он был диагностирован у 114 человек, смертельных случаев не было, 5 человек уже вылечились. Большинство зараженных приобрели вирус за границей и привезли его в Россию. Только 10 человек заразились уже в стране при контакте с инфицированными. Больше всего заболевших коронавирусом людей (56) зарегистрировано в Москве.



Инфекционисты настоятельно рекомендуют не выезжать за пределы России и по возможности отказаться от поездок в Москву. Также медики дали инструкцию, что делать тем, кто всё же куда-то съездил.

