Клялись травить и защищать: как развернулась битва за имя Валентины Терешковой

Под поступком подразумевается выступление Терешковой в Госдуме, где она предложила снять ограничение [по числу] президентских сроков, либо записать в одну из статей законопроекта положение о том, что после вступления в силу обновленной Конституции действующий президент, как и любой другой гражданин, имеет право избираться на пост главы государства.

Две с половиной тысячи подписей за полдня набрала сегодня петиция с требованием лишить Валентину Терешкову статуса почётного гражданина Тутаева - как пишет автор петиции, «в связи с поступками, порочащими честь и достоинство как наши, так и других не менее почетных граждан города».

— Людей волнует и даже тревожит, что будет после 2024 года. Вопрос ведь не просто о должности главы государства, но и о человеке, которому доверяют, который в сложнейших обстоятельствах принимал решения и отвечал за них и на которого люди привыкли рассчитывать и полагаться. Учитывая его мощнейший авторитет, это стабилизирующий фактор для нашего общества, для развития страны, для проведения преобразований, это гарантия устойчивости как внутри страны, так и по ее внешнему контуру, - так объясняла свою позицию депутат Госдумы от Ярославской области (текст речи полностью).



Соцсети загудели, как взлетающая в космос ракета. Появилась та самая петиция про лишение статуса. Подхватили в других городах. а Свердловской области появилась петиция за переименование улицы имени Терешковой в одном из городов. Выпущена она от имени активиста одной из партий. Правда, в самой партии изумились - у них таких активистов не числится.

За Валентину Терешкову вступились на самых разных уровнях.

- Авторитет Валентины Владимировны незыблем. Он позволяет добиваться положительных решений в пользу нашего региона на уровне федерации. При содействии и участии Валентины Владимировны Терешковой в Ярославле открыт университет, построены новые здания техникума легкой промышленности, речного вокзала, планетария, благоустроена набережная Волги. Благодаря активному участию Валентины Владимировны удалось сохранить наше градообразующее предприятие – Тутаевский моторный завод, помочь многим жителям Тутаевского района в самый трудный момент. Она многое сделала для своей малой родины – Тутаевского района, всей Ярославской области и мы ценим это и уважаем ее за проделанную работу. Поэтому готовы поддержать нашу землячку в решимости отстаивать и впредь свою точку зрения, на которую она имеет вполне заслуженное право. Не дадим нашу Чайку в обиду! - написал глава Тутаевского района Дмитрий Юнусов и приложил совместное фото с «Чайкой».