Про мэра, троллейбусы, выборы и сына: пресс-конференция губернатора — коротко в 5 абзацах

Губернатор Дмитрий Миронов около двух часов отвечал на вопросы редакторов СМИ Фото: правительство Ярославской области

Вчера губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов провёл пресс-конференцию. Для тех, кто пропустил все новости, публикуем короткую выжимку. Про поддержку мэра Ярославля



Владимир Волков приехал работать в Ярославль осенью 2018 года Фото: Александра Савельева

— Мэра Ярославля мы поддерживали и будем поддерживать. Он выполняет поставленные перед ним задачи. Работает в непростых условиях. Я понимаю, ему хочется всё сделать сегодня, а может быть, ещё и вчера. Но вопросы копились долгое время. Сейчас проблемы с финансированием, долг, который он получил в наследство, — это одна из причин того, что он не может развернуться должным образом.



Депутаты выбирают мэров лучше, чем народ



За Владимира Волкова проголосовало подавляющее число депутатов Фото: Александра Савельева

— Есть плюсы и минусы в обеих схемах по выбору мэров городов. Но, учитывая интересы людей, я более склоняюсь к схеме назначения через депутатский корпус. Депутатов же выбирают люди, а мы не влияем на позицию депутатского корпуса. Мы смотрим результат, прошло время — опыт оказался достаточно успешным. Не всё получается, но есть положительные результаты.

Жилой комплекс вместо троллейбусного депо



Вместо депо на улице Городской Вал хотят возвести жилой комплекс из двух многоэтажек Фото: ООО «Специализированный застройщик Перспектива»

— Необходимо строить новое жилье. И мы должны к этому относиться бережно и взвешенно. Но жилье, красивое, новое, необходимо. Депо (троллейбусное на улице Городской Вал) уже немного устаревшее. Если там будет реализован хороший проект, ярославцы, думаю, сами будут рады получить или приобрести там жилье. С мэром мы проговаривали, что этот вопрос необходимо вынести на обсуждение. Прежде чем реализовывать, необходимо перенести депо, сети, чтобы график не был нарушен, чтобы люди не опаздывали

Про мечту о Карабулинской развязке



Впервые о строительстве Карабулинской развязки в Ярославле заговорили ещё в советские времена Фото: мэрия Ярославля

— Этот проект — финансово ёмкий. Региону одному его не потянуть. Есть вероятность, что нас поддержит федеральный центр. Этот проект — на многие десятилетия, я обсуждал этот вопрос с председателем правления «Газпромбанка». Банк рассматривает возможность стать финансовым партнером проекта. Проект должен быть реализован. Он будет вынесен на публичные обсуждения.



О пополнении в семье

У Дмитрия Миронова появился наследник. Поздравляем! Фото: Александра Савельева