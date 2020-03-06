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Про мэра, троллейбусы, выборы и сына: пресс-конференция губернатора — коротко в 5 абзацах

Глава Ярославской области Дмитрий Миронов сделал несколько важных заявлений

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Губернатор Дмитрий Миронов около двух часов отвечал на вопросы редакторов СМИ

Губернатор Дмитрий Миронов около двух часов отвечал на вопросы редакторов СМИ

Вчера губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов провёл пресс-конференцию. Для тех, кто пропустил все новости, публикуем короткую выжимку.

Про поддержку мэра Ярославля

Владимир Волков приехал работать в Ярославль осенью 2018 года

Владимир Волков приехал работать в Ярославль осенью 2018 года

— Мэра Ярославля мы поддерживали и будем поддерживать. Он выполняет поставленные перед ним задачи. Работает в непростых условиях. Я понимаю, ему хочется всё сделать сегодня, а может быть, ещё и вчера. Но вопросы копились долгое время. Сейчас проблемы с финансированием, долг, который он получил в наследство, — это одна из причин того, что он не может развернуться должным образом.

Депутаты выбирают мэров лучше, чем народ

За Владимира Волкова проголосовало подавляющее число депутатов

За Владимира Волкова проголосовало подавляющее число депутатов

— Есть плюсы и минусы в обеих схемах по выбору мэров городов. Но, учитывая интересы людей, я более склоняюсь к схеме назначения через депутатский корпус. Депутатов же выбирают люди, а мы не влияем на позицию депутатского корпуса. Мы смотрим результат, прошло время — опыт оказался достаточно успешным. Не всё получается, но есть положительные результаты.

Жилой комплекс вместо троллейбусного депо

Вместо депо на улице Городской Вал хотят возвести жилой комплекс из двух многоэтажек

Вместо депо на улице Городской Вал хотят возвести жилой комплекс из двух многоэтажек

— Необходимо строить новое жилье. И мы должны к этому относиться бережно и взвешенно. Но жилье, красивое, новое, необходимо. Депо (троллейбусное на улице Городской Вал) уже немного устаревшее. Если там будет реализован хороший проект, ярославцы, думаю, сами будут рады получить или приобрести там жилье. С мэром мы проговаривали, что этот вопрос необходимо вынести на обсуждение. Прежде чем реализовывать, необходимо перенести депо, сети, чтобы график не был нарушен, чтобы люди не опаздывали

Про мечту о Карабулинской развязке

Впервые о строительстве Карабулинской развязки в Ярославле заговорили ещё в советские времена

Впервые о строительстве Карабулинской развязки в Ярославле заговорили ещё в советские времена

— Этот проект — финансово ёмкий. Региону одному его не потянуть. Есть вероятность, что нас поддержит федеральный центр. Этот проект — на многие десятилетия, я обсуждал этот вопрос с председателем правления «Газпромбанка». Банк рассматривает возможность стать финансовым партнером проекта. Проект должен быть реализован. Он будет вынесен на публичные обсуждения.

О пополнении в семье

У Дмитрия Миронова появился наследник. Поздравляем!

У Дмитрия Миронова появился наследник. Поздравляем!

— Всё хорошо, сын родился, растёт красивым, здоровым — на радость маме и папе.

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политикаДмитрий Миронов
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КОММЕНТАРИИ (19)

Шо, опять?
6 мар 2020 в 07:28

А следом выйдет копипаста читательских каментов под заголовком "Про мэра, троллейбусы, выборы и сына: пресс-конференция губернатора — аналитика" 😁

Шо, опять?
6 мар 2020 в 07:26

Ржунемогу. Чесснослово :) Следущая новость будет "Про мэра, троллейбусы, выборы и сына: пресс-конференция губернатора — коротко в 4 абзацах". А на выходных будет эпичное "Про мэра, троллейбусы, выборы и сына: пресс-конференция губернатора — коротко в 1 абзаце"

Гость
6 мар 2020 в 07:13

Лучше бы сказал чего сделал за этот период пока сидит в кресле!!!